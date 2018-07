Las comisiones que debes tener en cuenta si te llevas tus tarjetas de viaje

Para viajar fuera de España no todas las tarjetas valen, elegir bien es la clave para no pagar comisiones de más

Usar las tarjetas de débito en el extranjero

La primera distinción que se debe hacer es si las queremos utilizar para sacar efectivo o si las utilizaremos para compras en el país de destino. Además, también habrá que tener en cuenta si el país que visitaremos utiliza el euro o no.

Para compras con tarjeta, las de débito no cobran una comisión por ello, aunque si se trata de compras en otra divisa algunas entidades sí que nos aplicarán una comisión por cambio de moneda.

En el caso de que prefiramos sacar dinero fuera de España, debemos tener en cuenta de que algunos bancos sí que nos cobraran por ello. Además el banco propietario del cajero también podría cobrarnos una comisión por hacer uso de ellos y, si es en otra moneda, debemos contar con la comisión por cambio de moneda. Igualmente, ahora muchas entidades han optado por suprimir la comisión por sacar dinero fuera de España y no tienen una comisión por cambio de divisa. De esta manera, una vez en el país de destino, para sacar dinero simplemente debemos buscar un cajero que no nos cobre una comisión y podremos realizar esta operación sin costes adicionales.

En conclusión, si encontramos una tarjeta de débito que no cobre comisiones por cambio de divisa o por sacar dinero, este tipo de tarjetas son las más adecuadas para movernos y manejar nuestro dinero si estamos de viaje en otro país.

Usar las tarjetas de crédito fuera de España

Este tipo de tarjetas tienen más comisiones por utilizarlas en el extranjero, tanto en compras como para disposición de efectivo nos cobrarán comisiones más la del cambio de divisa y la de la entidad propietaria del cajero. Además, de acuerdo con un estudio de HelpMyCash.com, no hay tarjetas de crédito que no cobren estas comisiones por utilizarlas fuera del país por lo que no es aconsejable utilizarlas al irnos de viaje.

De esta manera, estos plásticos nos podrían servir para los gastos que se realizan antes de salir de vacaciones. Para compras como las reservas de vuelos o estancia pueden ser útiles por los seguros gratuitos que la mayoría de ellas incluyen. Además, podemos elegir la forma de pagar estos gastos, que generalmente suponen la mayor parte del presupuesto, así como para pagarlos a comienzos de mes sin intereses como para pagarlos a plazos con la cuota mensual que elijamos. No obstante, debemos tener en cuenta que al elegir el pago aplazado sí que nos cobrarán unos intereses.

Por ello es importante elegir un plazo no demasiado elevado para evitar pagar intereses de más así como para que el pago de nuestro viaje no se alargue demasiado en el tiempo y se una con otros gastos en los meses futuros como pueden ser los gastos de la vuelta al cole.

RSS. Sigue informado RSS sobre tarjetas