¿Sabes cómo hacer un préstamo con un familiar o amigo y no tributar por ello?

Si no queremos pagar de más en un préstamo con un banco, evitamos las comisiones; si lo hacemos con un familiar, evitamos los impuestos. En este artículo enseñamos cómo hacer que Hacienda no nos cobre por prestarnos dinero entre parientes o amigos. Con dos sencillos consejos podremos no tener que abonar impuestos por adelantar dinero o pedirlo. Tan solo hay que seguir el procedimiento adecuado y siempre dejar constancia del préstamo por escrito, tanto privado como oficial.