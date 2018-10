Tarjetas bancarias: ¿sabes cómo han cambiado en el último siglo?

Las tarjetas bancarias llevan casi 100 años entre nosotros. Esta curiosa forma de pago surgió en 1920, cuando la compañía financiera Western Union entregó a un pequeño grupo de clientes vips una placa de metal que permitía diferir el abono del establecimiento directamente al banco. Para llevar a cabo la transacción, como no existían los datáfonos, se utilizaba una placa que calcaba el relieve de esta placa metálica para su posterior identificación. Por eso, hoy en día casi todas las tarjetas bancarias siguen teniendo sus números en relieve, aunque no sea necesario. Desde aquel año los "plásticos" no han parado de evolucionar hasta ofrecer las formas de pago más sofisticadas, como veremos a continuación.