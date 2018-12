¿Me compensan los descuentos en gasolina de las tarjetas de crédito?

Los descuentos en gasolina, solo en estaciones de servicio determinadas

Una de las condiciones que aparece en todas las ofertas de descuentos en gasolina con tarjetas bancarias es que solo se aplican en una estación de servicio de una marca determinada. De acuerdo con un análisis de mercado realizado por HelpMyCash, más de la mitad (53,9 %) ofrece el descuento al repostar en gasolineras Galp; el 38,5 %, en estaciones de servicio del grupo Repsol; y solo un 7,6 % lo brinda para otras gasolineras como Shell.

De esta manera, si buscamos una tarjeta bancaria para obtener descuentos al echar carburante, un punto importante que hay que tener en cuenta es dónde realizaremos la mayoría de los repostajes o cuál es la estación de servicio más cercana para nosotros.

Esta limitación trae consigo otra desventaja: cada marca de gasolinera tendrá sus propios precios, por lo que el descuento que obtengamos puede verse menguado por la diferencia de importe, si acudimos a una estación de servicio más cara.

El 70 % de los descuentos en gasolina son con tarjetas de crédito

Otra de las características más importantes es que siete de cada diez tarjetas que ofrecen descuentos en gasolina son de crédito y solo un 30 %, de débito. Este dato es importante porque, por lo general, las tarjetas de crédito se utilizan como una forma de financiar grandes gastos, y no para compras cotidianas. Por lo que, al emplear estos descuentos, debemos tener un gran control de nuestros gastos con la tarjeta de crédito para evitar un gran recibo. Además, es recomendable usar la forma de pago a fin de mes, por la que no abonamos intereses, para evitar sobreendeudarnos y pagar a plazos compras cotidianas.

Cómo aprovechar los descuentos en gasolina al máximo

Para utilizar estos descuentos, es importante familiarizarnos con las condiciones de cada oferta: unas requieren que nos inscribamos para poder recibirla, otras que repostemos en estaciones de servicio determinadas o que lo hagamos un día de la semana preciso. Si conocemos todas las condiciones, sabremos cuándo emplear la tarjeta con los descuentos para obtener el máximo rendimiento.

Es importante elegir la forma de pago, si el descuento lo obtenemos con una tarjeta de crédito. En cuotas con una tarjeta de crédito hará que abonemos intereses durante varios meses, por lo que no solo los gastos consumirán el descuento aplicado, sino que acabaremos pagando más por nuestra compra. Así que si tenemos el pago diferido como método de reembolso, nos saldrá a cuenta. Si no, es mejor abonar con una tarjeta de débito, aunque no obtengamos el descuento.

Y, por supuesto, comparar precios en gasolineras, incluso entre estaciones de servicio distintas de la misma compañía, será vital para elegir bien dónde echar combustible y que nos salga más barato. Hacer números para ver si resulta más económico en una gasolinera más cara, pero con el descuento, o en una más barata y sin descuento nos permitirá ahorrar dinero.

RSS. Sigue informado RSS sobre tarjetas