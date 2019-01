Las hipotecas online, poco populares pero más baratas

En un mundo cada vez más digitalizado, son pocos los sectores en los que los consumidores prefieren desplazarse hasta una oficina, y no tramitar la operación a través de Internet. Uno de ellos es el de la financiación de la vivienda. Solo el 32,46 % de los españoles pediría una hipoteca a través de un banco virtual , pese a que, como veremos en este artículo, es una opción que, en muchos casos, permite ahorrar una buena suma de dinero , si la comparamos con la contratación del préstamo en la oficina de una entidad bancaria.

Incluso los jóvenes prefieren la oficina a Internet para contratar la hipoteca

Según recoge un estudio elaborado por el comparador bancario HelpMyCash.com, las hipotecas online no gozan de aceptación ni entre los más jóvenes. En concreto, solo el 32,10 % de los españoles de entre 26 y 35 años solicitaría un préstamo a través de Internet para comprarse una casa, una alternativa que solo convence al 31,04 % de los que tienen entre 36 y 45 años. En cambio, un 41,77 % de los encuestados de entre 56 y 65 años sí recurriría a la banca virtual para financiar la adquisición de una vivienda.

Por comunidades autónomas, los más abiertos a esta posibilidad son los vascos (56 %) con mucha diferencia respecto a los siguientes en la lista: los canarios (42,11 %) y los madrileños (41,42 %). En el otro extremo, los habitantes del Principado de Asturias son los más reacios a contratar una hipoteca a través de la Red (19,23 %).

Pero ¿qué sucedería si el usuario pudiera contar con el asesoramiento de un gestor personalizado? En este caso, solo el 33,14 % de los reticentes a pedir una hipoteca online se atrevería a dar el paso. Sin embargo, ese porcentaje se eleva hasta el 40,63 % para los encuestados de entre 18 y 25 años. Por lo tanto, esta opción podría ganar popularidad a medida que pasen los años, tal y como ha sucedido con otros servicios bancarios que empezaron con mal pie y ahora gozan de total aceptación.

Pedir una hipoteca online sale más a cuenta

Las conclusiones del informe no son muy sorprendentes, habida cuenta de que contratar una hipoteca es una operación muy importante que los consumidores prefieren formalizar con el apoyo presencial de un gestor. No obstante, los préstamos hipotecarios concedidos por la banca virtual son, en muchas ocasiones, más baratos que los otorgados por las entidades tradicionales, algo que no saben todos los futuros compradores de vivienda.

Veamos las ventajas que reúnen las hipotecas que pueden contratarse a través de Internet:

Interés competitivo . Los préstamos hipotecarios que ofrecen los bancos virtuales tienen un tipo de interés parecido al de las hipotecas otorgadas por las entidades que tienen oficinas físicas.

. Los préstamos hipotecarios que ofrecen los bancos virtuales tienen un tipo de interés parecido al de las hipotecas otorgadas por las entidades que tienen oficinas físicas. Menos comisiones . La seña de identidad de la banca online está en no cobrar comisiones de ningún tipo o, como mínimo, no aplicar la de apertura, que es la más cara e inconveniente (hay que abonarla al inicio de la operación). En cambio, las entidades convencionales sí es común que exijan el pago de costas de apertura o de compensaciones por amortización anticipada, subrogación o novación.

. La seña de identidad de la banca online está en no cobrar comisiones de ningún tipo o, como mínimo, no aplicar la de apertura, que es la más cara e inconveniente (hay que abonarla al inicio de la operación). En cambio, las entidades convencionales sí es común que exijan el pago de costas de apertura o de compensaciones por amortización anticipada, subrogación o novación. Menor vinculación. Otro punto fuerte de las entidades virtuales es que exigen reunir menos requisitos de vinculación para acceder a sus ofertas. De hecho, hay hipotecas online que no tienen ni un solo producto vinculado, lo que abarata de modo notable la operación.

Gracias a las innovaciones tecnológicas, el proceso de solicitud de las hipotecas online se ha agilizado mucho, lo que permite obtener la aprobación en menos tiempo y con menos papeleo. Además, conscientes de que muchos consumidores prefieren un trato presencial, en la actualidad hay varios bancos a distancia que cuentan con oficinas en las principales poblaciones desde las que también pueden tramitar las peticiones de sus clientes.

RSS. Sigue informado RSS sobre hipotecas