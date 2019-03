¿Te pueden bloquear la cuenta por no tener actualizado el DNI?

Bloqueo de la cuenta bancaria, siempre con aviso previo

¿Que el banco no tenga el DNI actualizado de un cliente es suficiente para que bloquee su cuenta? Pues sí. La ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo obliga a los bancos a tener los datos y documentos actualizados de todos sus clientes. Y, entre ellos, destaca el DNI, que debe tener escaneado y siempre actualizado. En caso de que no lo aportemos cuando lo pidan, "están legitimados para proceder al bloqueo definitivo de la cuenta", comenta Esther Muñoz Rodríguez, socia cofundadora del despacho Justicia Bancaria, especializado en defensa de los consumidores frente a los bancos.

Por supuesto, la entidad no puede bloquear la cuenta sin avisar ni explicar el porqué. Tiene que requerir el DNI y alertar de que, en caso de no entregarlo en el plazo fijado, se bloqueará la cuenta. Si no lo hace y procede directamente al bloqueo, "le podrás exigir responsabilidad por los perjuicios que te haya ocasionado", añade la experta.

¿Qué repercusiones tiene que nos bloqueen la cuenta?

"Si te bloquean una cuenta no podrás realizar ningún tipo de operación", advierten los expertos

Por falta de tiempo, desidia u olvido, a veces tras recibir una notificación del banco, dejamos esta gestión aparcada. ¡Craso error! Si no aportamos la copia digitalizada del DNI, la entidad puede "bloquear definitivamente la cuenta y, posteriormente, a su cancelación", advierte Muñoz.

¿Son graves las consecuencias del bloqueo? Por supuesto. Si bloquean una de nuestras cuentas, no podremos realizar ningún tipo de operación con ella. Entre otras, como explicita la especialista, "no podrás cobrar la nómina, ni pagar recibos, no se te permitirá el uso de la tarjeta de débito asociada ni en tandas ni en el cajero, etc.".

Cómo desbloquear la cuenta bancaria

Si nos han bloqueado la cuenta por no presentar el DNI actualizado, tendremos que pedir que la desbloqueen. ¿Cómo? Basta con acudir a la entidad y entregar la copia digital del DNI. Eso sí, debe estar vigente, por lo que si no está actualizado, antes debemos renovarlo.

Lo habitual es acudir de manera presencial a la sucursal para que digitalicen el DNI y, si fuera necesario y lo hubieran indicado, actualizar otros datos. Sin embargo, hay entidades que permiten enviar la documentación por Internet.

Una vez que el banco tiene el DNI actualizado, lo más normal es que se proceda, "de forma inmediata, al desbloqueo de la cuenta, aunque no hay un plazo obligatorio en el que deba hacerlo", explica la abogada de Justicia Bancaria.

Si no estamos de acuerdo con el banco, ¿podemos reclamar?

Si de la noche a la mañana encontramos la cuenta bloqueada y no aceptamos la decisión porque no hemos sido debidamente informados, podemos reclamar. El banco tendrá que demostrar que lo ha notificado. Por supuesto, "si no lo ha hecho, puedes reclamarle por los daños y perjuicios que te haya ocasionado su negligente actuación", señala la experta.

Por otro lado, indica, "la entidad podría ser sancionada por una infracción grave", con un importe mínimo de 60.000 euros o máximo de 5.000.000 euros (o el 10 % de su volumen de negocios anual más un 50 %, si dicho importe es superior).

Otras situaciones que bloquean una cuenta Además de no tener actualizado el DNI u otros datos, existen otras circunstancias en las que pueden bloquear una cuenta bancaria: Discrepancias entre cotitulares . El Banco de España señala que "si los titulares de una cuenta (o sus herederos) dan al banco instrucciones contradictorias, el banco debe adoptar una postura neutral, sin favorecer a ninguno de ellos". Si es indispensable, pueden bloquear la cuenta, avisando a todos los titulares.

. El Banco de España señala que "si los titulares de una cuenta (o sus herederos) dan al banco instrucciones contradictorias, el banco debe adoptar una postura neutral, sin favorecer a ninguno de ellos". Si es indispensable, pueden bloquear la cuenta, avisando a todos los titulares. Fallecimiento del titular . Hasta que los herederos no demuestren serlo, la entidad donde tenía su dinero el fallecido bloquea sus cuentas.

. Hasta que los herederos no demuestren serlo, la entidad donde tenía su dinero el fallecido bloquea sus cuentas. Por orden judicial. Si el cliente tiene una deuda o está en un concurso de acreedores, congelan la cuenta para que no pueda retirar el dinero y deje sin pagar sus deudas.

