7 cosas que debes declarar a Hacienda... y quizás no sabes

Si estás pensando que por ignorar que debes declarar ciertos ingresos no te pasará nada en caso de no incluirlos en la Declaración... ¡Ten cuidado! El desconocimiento de la ley no es una excusa para no cumplirla.

Y, por supuesto, las consecuencias serán las mismas que si lo supieras y las ocultaras deliberadamente: multa o sanción por no haber declarado ante Hacienda lo que debías.