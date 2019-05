Cómo financiar la compra de un electrodoméstico

Nos permitirá hacer todos los trámites en un mismo establecimiento e incluso es posible encontrar ofertas de financiación de ciertos productos que podremos aprovechar. El problema reside en que estas ofertas no están siempre vigentes y que, al requerir un análisis de nuestro perfil, la financiación no será inmediata. Además, sin ofertas, las condiciones de las tiendas no siempre son más ventajosas que las que brindan las entidades bancarias.

En esta segunda alternativa también podremos comparar la financiación que ofrecen diferentes grandes almacenes, ya que también nos podrá interesar comprar el aparato en una tienda u otra según las promociones de pago a plazos que tengan.