Soy becario, ¿tengo que hacer la Declaración?

Becas y ayudas al estudio o la formación hay muchas, y no todas tienen la misma consideración por parte de Hacienda. Como aclaramos en este artículo, si recibes una beca para ayudarte en los estudios, para investigar o una bolsa de estudios para hacer prácticas formativas en una empresa, no debes preocuparte. No tendrás que hacer la Declaración de la Renta, siempre que cumplas determinados requisitos. En cambio, si eres becario que realizas prácticas remuneradas en una empresa, deberás declarar, aunque solo si superas el límite de 22.000 euros anuales.