¿Cómo ahorrar al lavar la ropa en invierno?

Ahorrar dinero antes de lavar la ropa

Poner la lavadora en casa es todo un ritual: recoger la ropa sucia de cada miembro de la familia, clasificar por colores o tejidos y poner el aparato una y otra vez hasta que todo quede limpio. Sin embargo, si se quiere evitar que la máquina consuma más luz de la cuenta, se deben tener en cuenta varios factores.

Entre los puntos más importantes está la carga de la colada. Es decir, no es nada recomendable poner este aparato para tres camisetas. No obstante, tampoco hay que poner tanta cantidad como para que no llegue a filtrarse ni el agua. En definitiva, es esencial la carga justa para que la ropa salgan limpia sin que la máquina haga un sobresfuerzo.

Tampoco es útil mezclar tejidos (como pantalones vaqueros con camisas de seda) o prendas que no tienen el mismo nivel de suciedad, ya que pueden pasar dos cosas: que lo que está más sucio no acabe limpio del todo o que lo que no necesita tanto tratamiento se estropee. Para evitarlo, separar la ropa en función de estas dos variables es más práctico que por colores.

Además, si uno es cliente de la tarifa de precio voluntario pequeño consumidor (PVPC), la franja horaria elegida será vital para ahorrar. Por ejemplo, el 17 de enero la energía eléctrica fue más barata a las cinco de la mañana, mientras que de ocho a diez de la noche subió más de un 40%.

¿Cómo ahorrar en el lavado?

Con la ropa ya separada, toca hacer la colada de la forma más económica posible. Para ello se tienen en cuenta tres variables: jabón, programa y temperatura.

Si antes se hacía referencia a que no es bueno llenar la lavadora hasta arriba, tampoco lo es hacerlo con el jabón. Las máquinas actuales marcan con claridad hasta dónde se debe llenar el cajetín, de igual forma que los propios detergentes tienen sus medidores en los tapones. Hay que tener en cuenta que cuando el aparato hace espuma le cuesta más trabajar y, por tanto, el motor acaba consumiendo más energía.

También el programa que se selecciona es importante para que el lavado sea más o menos eficiente. Si se tiene una lavadora relativamente nueva es posible que cuente con un programa ECO. No obstante, nada como los trucos clásicos para evitar que la factura se dispare. Así, los ciclos cortos y a media carga evitarán consumos excesivos.

Además, la temperatura se aconseja que sea baja (30 ºC o menos). Para hacerse una idea, un lavado a 90 ºC consume el doble que a 60 ºC y cuatro veces más que a 40 ºC. Esto se debe solo a que calentar el agua conlleva el 80% del consumo eléctrico del lavado. ¿En realidad está tan incrustada la suciedad como para incrementar la factura tanto al mes?

¿Cómo secar y planchar sin gastar más?

La última parte del proceso es el secado. Si se tiene secadora, tal vez con las bajas temperaturas tiente ponerla. No obstante, un centrifugado fuerte permite ahorrar más. Además, dado que en nuestro país el clima es bueno, se pueden aprovechar las horas de sol para secar la ropa al aire libre.

Ahora bien, si se es de los que quieren plancharlo todo, existen muchos trucos con el que bajar el consumo. Además de acumular el mayor número de prendas que requieran planchado o aprovechar el calor residual, existen tres trucos impagables con los que recortar la factura eléctrica:

Utilizar el centrifugado suave para evitar que la ropa acabe arrugada y requiera una dosis de plancha mayor.

para evitar que la ropa acabe arrugada y requiera una dosis de plancha mayor. Tomarse tiempo en el tendedero : cuánto más estirada se deje la prenda, menos costará darle forma luego.

: cuánto más estirada se deje la prenda, menos costará darle forma luego. Poner papel de aluminio bajo la funda de la tabla de planchar hará que el calor se mantenga en esta superficie y el planchado sea más rápido. Si da cierto miedo hacer esta manualidad, existen fundas metalizadas con esta propiedad.

Mantenimiento de la lavadora para el ahorro

Ropa limpia y guardada, ¿pero está la lavadora a punto para la siguiente colada? Es habitual que los más jóvenes de la casa den por hecho que un aparato de limpieza esté impoluto per se. No obstante, este aparato necesita un cuidado concienzudo si se quiere que no trabaje más de la cuenta.

Lo primero que se debe hacer es echar un vistazo al filtro. Aquí puede haber desde pelos y pelusas hasta horquillas; en definitiva, todo lo que se engancha a la ropa o se queda olvidado en los bolsillos.

Otros puntos que se deben mantener limpios son el cajetín del jabón y el tambor. Estos ya son más difíciles pasarlos inadvertidos, aunque siempre hay a quien le da cierto reparo. Pese a ello, un trapo húmedo con un poco de amoniaco ayudará a eliminar el jabón restante, permitiendo que la entrada de agua y de detergente sea más eficiente.

Y, por último, si se vive en una zona donde el agua contiene mucha cal, ¡no se debe dejar pasar! Utilizar productos específicos de forma recurrente o hacer un lavado exclusivo con vinagre cada cierto tiempo hará que la lavadora no acabe repleta de cal que exija un consumo superior.

RSS. Sigue informado RSS sobre ahorrar luz