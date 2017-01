¿Cuánto cuesta un entierro?

¡Más de 3.000 euros! Un entierro vale lo mismo que 10 bicicletas de calidad o el sueldo de tres meses de un mileurista . Es un gasto inevitable, pero ¿por qué es tan abultado? Como se trata en este artículo, no solo cuesta dinero el féretro, la lápida, las flores o el entierro en sí , por el que hay que abonar la correspondiente tasa. También hay otros pagos opcionales a los que hacer frente, como alquilar un nicho, más contratar los servicios de un tanatorio y un coche fúnebre para trasladar los restos del difunto al cementerio.

¿Cuánto cuesta el féretro?

El precio medio de un ataúd se acerca a los 1.000 euros, aunque su importe varía según los materiales. En la elección del féretro conviene que ayude un amigo o familiar que no sea demasiado cercano al fallecido. ¿Por qué? La familia, al vivir una emoción tan intensa, quiere lo mejor para demostrar su cariño, por lo que es probable que no repare en gastos. Para evitar pagos excesivos, la persona de confianza debe hacerse cargo de los gastos y aplicar a esta adquisición el mismo rasero que en otras compras. Los ataúdes más sencillos, que no son de maderas nobles o están poco ornamentados, son más económicos.

El coche fúnebre para transportar el féretro ronda los 500 euros. Hay funerarias que ofrecen también un vehículo para familiares y allegados del difunto desde el tanatorio al cementerio. Todos estos servicios encarecen la factura.

¿Cuánto cobra el tanatorio?

Los gastos del tanatorio rondan los 600 euros. Allí se encargan de tener una sala donde recibir a las personas que se acerquen a despedir al fallecido y consolar a su familia. También cuentan con capilla y, si la familia lo desea, se celebra en ella un oficio religioso.

Si se quiere organizar un funeral económico, es posible evitar este gasto y llevar a cabo una despedida sencilla, sin velatorio. También cabe la posibilidad de hacer un entierro directo, en el que se lleva al muerto al cementerio.

¿Cuánto cuesta alquilar un nicho?

La opción más extendida aún en España es alquilar un nicho por un tiempo, que depende del ayuntamiento en cuestión. Puede costar 1.000 euros por distintos periodos de tiempo (20 años, 50 años...). Desde que comenzó la crisis, sin embargo, en ciudades como Barcelona se extendió también el alquiler a menos tiempo, lo que resulta mucho más económico: 50 años puede valer unos 1.000 euros, y a dos años el nicho no llega a 200 euros.

Además de este pago inicial, en ambas opciones, cada año hay que pagar una tasa de mantenimiento al consistorio. Y cuando vencen los plazos de alquiler, se cobra la retirada e incineración de los restos, cuyo coste oscila entre los 60 y los 300 euros.

¿Qué precio tienen las lápidas?

Otro gasto inevitable si se opta por inhumar los restos del fallecido es colocar una lápida tras sellar el nicho. Con esto sucede lo mismo que en el caso de los féretros. No es preciso encargar la más cara para demostrar el cariño que se tiene por el fallecido. El mundo de las lápidas es inmenso y los importes dependen de las letras escogidas, la decoración, de si se utiliza mármol, granito u otro material, del tipo de cruz y grabado, etc. "Desde 250 euros pueden encontrarse lápidas de buena calidad", informan desde Lapidas y Panteones.

Las incineraciones son más económicas

Las cremaciones o incineraciones suponen ya el 35% del total de los servicios funerarios, según estudios del sector, y su precio asciende a unos 1.200 euros con urna cineraria incluida. La duración del proceso es aproximadamente de unas dos horas. Estos servicios y sus tarifas exigibles están regulados por normas establecidas por los gobiernos locales y son muy parecidas en todos los municipios.

Las cremaciones, más extendidas en las ciudades que en los entornos rurales, ahorran el gasto de la inhumación, de la lápida y del nicho, entre otros. Pero ¡ojo! No siempre se ahorra: la generalización de las incineraciones ha supuesto que en numerosos cementerios haya columbarios (para depositar las cenizas), cuyo coste puede estar por los 300 euros durante periodos de 10 años. Sin embargo, la mayoría de quienes optan por la cremación esparcen luego las cenizas del fallecido en una playa, un acantilado, un bosque... un lugar querido por ambos.

Otros gastos obligados: tasas y certificados

En cuanto a los certificados, los gastos de gestión rondan los 150 euros. La obtención del certificado médico de defunción y la inscripción de la defunción en el Registro Civil y conseguir la licencia de enterramiento o incineración que expide el ayuntamiento pueden realizarla los familiares o hacerlo a través de la funeraria, que supone un sobrecoste. Las empresas funerarias ofrecen un servicio básico para todos estos trámites administrativos que se acerca a los 300 euros.

La tasa de inhumación depende de cada consistorio: las hay desde unos 50 euros en Zamora a los 200 de Madrid. Los operarios deben sellar el nicho y, cuando hayan pasado unos días, se podrá proceder a colocar la lápida, trabajo que también cobran.

Gastos en flores, recordatorios y esquelas

Los precios de las coronas de flores parten de 60 euros y pueden llegar hasta 700 euros, según se pueda y se quiera gastar en el último adiós. Otro gasto común es el de los recordatorios, un detalle para recordar al difunto y entregar a los allegados; su importe es de 0,80 euros por tarjeta. La publicación de una esquela en los medios de comunicación tiene un coste que parte de los 400 euros, en periódicos de tirada nacional. Y tener una mesa de firmas asciende a unos 50 euros.

Mejor tener un seguro de decesos En España hay una tradición bastante consolidada de contar con seguro de decesos. Gracias a haber pagado una cuota durante años, llegado el momento los familiares podrán hacer frente al entierro con sus elevados costes. En el mercado hay numeroso productos, que pueden encontrarse con facilidad rastreando Internet, donde informan de sus coberturas y características.

