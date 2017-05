8 trucos para ahorrar agua que no conoces

Hay maneras muy obvias de ahorrar agua, como no dejar el grifo abierto mientras uno se cepilla los dientes o se lava las manos. Pero también existen más fórmulas, no tan populares, de no malgastar el agua y reducir su factura en casa. Entre los trucos para ahorrar agua en el hogar que apenas se conocen, pero que se desgranan a continuación, están poner una papelera en el baño, llenar solo un tercio del cubo para fregar el suelo, cocinar al vapor, lavar el coche en seco o cultivar plantas que necesitan poca agua.