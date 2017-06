5 trucos para bajar la temperatura en casa sin aire acondicionado

En apenas unos días, el verano entrará de forma oficial. No obstante, el calor lleva semanas instalado en el ambiente y en las casas. Por eso, a continuación se hace un pequeño repaso a los trucos más sencillos con los que conseguir bajar la temperatura del hogar. Y no, no se necesita disponer de aire acondicionado comprado o casero para lograrlo. ¿Cómo? Las estrategias van desde saber cómo manejar las persianas y electrodomésticos hasta usar colores claros ¡y enfriar las sábanas en el frigorífico!