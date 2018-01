5 claves para elegir tu seguro del hogar

Antes de escoger un seguro del hogar hay que prestar especial atención a que algunas de sus principales coberturas no estén presentes en otra póliza que ya se tenga contratada, porque es bastante frecuente que algunas de ellas estén repetidas. Así puede ocurrir con la protección de joyas, objetos de valor o incluso aparatos o equipos informáticos.

Para evitar este escenario no deseado no se tendrá más remedio que revisar las cláusulas de los seguros y anular alguno de los duplicados. Esta actuación servirá no solo para optimizar este producto asegurador, sino para contener los gastos que se deberán afrontar en las primas anuales. ¿Para qué tener dos pólizas de similares características?