Falso empadronamiento, ¿qué consecuencias tiene?

No te has empadronado en casa de un amigo o familiar, pero has permitido que algún conocido lo haga en la tuya, con el propósito de ayudarle. ¿Qué pasa en esta situación? En principio, tras comprobar que la persona empadronada no hace vida de ningún tipo en tu vivienda, te expondrías a una multa administrativa.

Ahora bien, si del hecho de que se empadronen en tu domicilio obtienes algún tipo de rendimiento económico, la cosa cambia. En este caso, "podríamos estar hablado de un delito de estafa y falsedad documental", señala el abogado de Sanahuja Miranda, Ignasi Vives.