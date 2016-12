¿Comprar regalos esta Navidad? ¡Apúntate al trueque!

Un precioso bolso que nunca se ha lucido a cambio de un abrigo, dos juegos de la Wii U por el circo de Playmobil. ¿Hacer regalos de Navidad procedentes de trueque ? ¿Por qué no? La crisis ha alterado los hábitos de consumo y el trueque es una opción atractiva para realizar la tradicional entrega de obsequios, sin que el presupuesto doméstico se vea en peligro. Además, es excelente para apuntarse al consumo sostenible. Como se recoge en el siguiente artículo, a través de Internet, en mercadillos o tiendas de intercambio o incluso haciendo fiestas de trueque con amigos , esta Navidad se puede prescindir de comprar regalos y, en cambio, ofrecer los mejores presentes a los seres queridos.

Los españoles gastarán 682 euros estas Navidades, según los datos del "Estudio de consumo navideño 2016" realizado por la consultora Deloitte. La mayor parte será para regalos, a los que destinarán 262 euros. ¿Y si hay poco presupuesto? ¿No habrá ni un presente? Aunque para demostrar el afecto no es necesario hacer obsequios, a cualquiera le gusta dar y recibir. ¡Hay muchos regalos de Navidad por casi cero euros! Y hasta es posible envolverlos gratis.

Si se quiere obsequiar, pero la economía doméstica no está para mucho, si se desea contribuir a conservar el medio o fomentar la economía colaborativa y el consumo sostenible, no hay más que apuntarse al trueque de regalos. ¿Cómo hacerlo?

5 sitios webs para el trueque

Internet permite poner en contacto a personas que comparten esta misma filosofía y es en la Red donde el trueque parece haber crecido más. Así lo demuestra la proliferación de sitios web que proporcionan servicios para intercambiar artículos con otros usuarios:

Para cambiar artículos de todo tipo es posible recurrir a Quierocambiarlo o Trueque Web. Sin dinero de por medio, se intercambian objetos o servicios. Se pueden obtener las zapatillas de Cristiano Ronaldo a cambio de un equipo de fotografía ¡o incluso canjear una armadura medieval por una moto! Si se tiene algo que ofrecer, se puede buscar y encontrar un buen regalo en esta web, en la que, además, se podrá dar una nueva vida a cosas que apenas se usan o se tienen olvidadas.

Si lo que se desea es obsequiar novelas, ensayos o cómics , no hay más que acudir a CambioLibros, mientras que en Title Trader se cambian películas con otros aficionados al séptimo arte.

Style Lovely es una web para intercambiar prendas de vestir . Si hay que hacer presentes de ropa y complementos para las amigas, una hermana... se pueden encontrar nuevos modelos a cambio de faldas, camisas, pantalones, etc. en buen estado pero que ya no se utilicen.

Para madres y bebés, y para intercambiar juguetes, es muy útil y sencilla de usar Creciclando. Su funcionamiento: se sube a Creciclando lo que ya no se utiliza y, cuando alguien lo quiera y se lo lleve, se obtienen puntos con los que, después, es posible llevarse lo que más interese.

Tiendas y mercadillos de trueque

Si el trueque por Internet está al alza, hallar tiendas físicas resulta menos sencillo. Ha habido varias como Ábrete Sésamo o Adelita Trueque (ambas en Madrid), pero han terminado cerrándose, a pesar de que en principio tuvieron buena acogida. Se pueden encontrar, sin embargo, las llamadas "tiendas gratis", como La Piluka en el barrio del Pilar (Madrid) o La tienda de Tabacalera, también en la capital, que pretenden concienciar a los ciudadanos sobre el consumo responsable mediante el trueque de ropa, calzado y complementos. Son tiendas de ropa gratis, donde uno se puede llevar lo que quiera a cambio de entregar otra prenda, zapatos o complementos, "siempre en buen estado", como recalcan desde La Piluka.

Además de las tiendas, en multitud de pueblos y ciudades de España se organizan de vez en cuando -muchos de ellos coincidiendo con las Navidades- mercadillos de trueque. En ellos, los objetos serán la moneda utilizada para adquirir otros. Ciudades como Barcelona y Zaragoza son muy activas respecto a este tipo de iniciativas.

Como todas las Navidades desde 2010, la asociación de trueque urbano Adelita Market celebrará "Sile nole", una experiencia solidaria concebida para niños de entre 3 y 12 años con el fin de concienciarles sobre la importancia de reciclar y de consumir de manera responsable. Esta actividad es un trueque de juguetes para que los niños cambien los que ya no utilizan y se lleven a cambio otros nuevos. Se aceptan juguetes, instrumentos musicales, lápices de colores, patines... Estas Navidades se celebrará entre los días 18 de diciembre y 5 de enero y serán ocho jornadas en siete espacios del Distrito Fuencarral-El Pardo (Madrid) y en Alcalá de Henares.

¿Y con tus vecinos y amigos? ¡Organiza fiestas de trueque!

Muy conocidas en Estados Unidos, las fiestas de trueque ayudan a reciclar, reutilizar y ahorrar. Las temáticas (ropa, libros, adornos...) tienen más éxito, pero también es posible hacer una fiesta de trueque general y aceptar en ella todo tipo de objetos. Conviene siempre poner reglas, como llevar todos más o menos el mismo número de artículos o de valores similares. Una vez escogida la casa anfitriona, se pueden colocar cestos o cajas donde cada invitado ponga los objetos que haya llevado y, después, colocarlos en una mesa o lugar preparado para la ocasión. ¡Ya puede comenzar el trueque! Si se añaden aperitivos y bebidas que lleve cada uno, la fiesta será completa.

¿No han acertado con tus regalos? Cámbialos por otros

Aunque quizás no sea el gesto más educado, el trueque también puede resultar útil para deshacerse de los regalos de Navidad que no han sido de nuestro gusto. Si se han recibido obsequios imposibles de digerir, no hay por qué dejarlos en casa, cogiendo polvo en un rincón... Se puede recurrir a las soluciones citadas (webs, tiendas, mercados o fiestas de trueque) y conseguir a cambio del fallido presente un objeto o prenda que vaya más con nosotros.

Conseguir gratis tus regalos de Navidad Hay muchas personas que de verdad necesitan ahorrar. También hay quien se ve muy apurado pero no desea dejar sin regalo a su familia en estas fechas... pero no tiene nada que ofrecer a cambio. ¡No hay problema! Siempre se puede recurrir a sitios como Nolotiro, Telodoygratis o Freecycle. En estos portales webs se puede obtener todo tipo de objetos sin pagar y sin tener que dar nada a cambio.

