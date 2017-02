6 regalos de San Valentín casi gratis ¡y con mucho amor!

Flores, bombones, una corbata... Los regalos materiales están muy bien, pero no es necesario invertir mucho dinero para hacer los obsequios más románticos y llenos de amor por el Día de los Enamorados. En este artículo se proponen seis regalos de San Valentín divertidos y sin apenas gastar. Paseos en barca o bicicleta, volver a quedar en el lugar de la primera cita o escribir una carta de amor son presentes que salen casi gratis y, sin duda, los mejores que se pueden dar y recibir en esta jornada tan especial.

En 2016 los españoles invertimos unos 30 euros de media por persona en celebrar San Valentín, según el portal Atrápalo. Además, ese día sobre todo gastamos dinero en invitaciones: el 62% de las transacciones que se registran en esa jornada corresponden a restaurantes, como indica el estudio "Master Card Love Index" sobre los desembolsos realizados entre el 11 y el 14 de febrero en los últimos tres años.

Si necesita o desea ahorrar, pero no quiere dejar a su pareja sin regalo por el Día de los Enamorados, aquí puede encontrar seis buenas ideas para sorprenderla este año.

1. Paseos románticos en barca o bicicleta

Conocer la ciudad desde una perspectiva diferente puede resultar una aventura muy romántica. Hay muchas opciones, pero entre las más divertidas está dar un paseo en bicicleta o alquilar un tándem para pasar un rato juntos. ¡Será una experiencia que no olvidará durante un tiempo! También tiene su encanto ir en barca; en muchos parques de distintas urbes españolas como Sevilla, Madrid o Barcelona se puede remar durante una hora por precios muy bajos.

Otra buena sugerencia es pasear y contemplar juntos la ciudad desde un teleférico, las murallas o el castillo de la localidad, desde el faro... Las posibilidades son casi infinitas.

2. Búsqueda del tesoro en casa o la ciudad

Si le gusta la diversión y tiene alma de explorador, puede hacer un regalo (no tiene por qué ser costoso) y esconderlo en un punto determinado de la ciudad. Su pareja deberá llegar hasta él siguiendo una serie de pistas que se hayan preparado antes. El recorrido de esta aventura dependerá de la imaginación y las ganas que se tengan... ¡La experiencia será un éxito!

Si utilizar toda la localidad como lugar de búsqueda parece excesivo, siempre se puede organizar una minibúsqueda del tesoro en una zona reducida o en el propio domicilio.

3. Desayuno en la cama

¿Quién no ha soñado con que le traigan el desayuno a la cama? ¡El sueño puede hacerse realidad! Es una idea romántica y muy económica, pues no hace falta gastar mucho. Sí es importante esmerarse en preparar un desayuno especial, que se salga de la rutina diaria, pero no es preciso que sea muy caro.

Si no hay tiempo por las mañanas, ¡no hay problema! Se puede cambiar lo pensado inicialmente y encargarse de elaborar una comida distinta, una cena romántica en casa, cocinar galletas especiales... Una buena receta combinada con una decoración romántica puede convertirse en un obsequio inolvidable.

4. Escribir un mensaje en una botella

Si se quiere impresionar a la pareja, dejar escrito un mensaje de amor en una botella es una propuesta muy romántica y original. También lo es escribir a mano una bonita carta donde declarar su amor y enviarla por correo para que llegue en la fecha señalada. Y, si tiene alma de artista, puede dar el do de pecho... ¡y componer y grabar una canción para enviársela a su pareja!

5. Quedar en el mismo lugar de la primera cita

En las primeras citas todo es especial, muy romántico y todo el mundo se esmera por agradar al otro. ¡Para este San Valentín se puede revivir esa sensación! Una sugerencia es quedar en el lugar donde se tuvo lugar la primera cita y comer o cenar allí, pasar un buen rato recordando, reviviendo aquellos momentos... y todos los buenos que han venido después.

6. Regalos hechos a mano

Los regalos hechos por uno mismo son los que llevan más amor, pues se les ha dedicado tiempo y esfuerzo. Desde una bufanda hecha a mano hasta un marco o álbum de fotos casero, caben infinidad de ideas. Si se quiere personalizarlo para la fecha, no está de más cargarlo de corazones, palabras románticas o alusiones al amor. Hay miles de obsequios como vales o abecedarios de pareja. Algunos pueden verse en el siguiente vídeo:

