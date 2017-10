8 trucos para pagar menos en el súper, ¡y obtener más!

¿Quiere conocer trucos geniales para ahorrar al hacer la compra? Aquí van: ir solo al súper y cuando no haya mucha gente, no olvidar mirar los estantes más bajos y altos, no adquirir fruta o verdura ya envasada... ¡Incluso usar aplicaciones para el móvil que informan de las mejores ofertas! Estas son solo algunas de las estrategias que sirven para reducir parte de los 200 euros mensuales que, según un estudio reciente, los españoles gastan en el supermercado. A continuación se desgranan ocho ideas para pagar menos por la compra.