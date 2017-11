5 trucos para no arruinarte durante el Black Friday

El último viernes de noviembre se celebra una de las grandes citas comerciales del año: el Black Friday . De hecho, ocho de cada diez españoles tienen previsto realizar alguna compra durante el Viernes Negro , sobre todo en los sectores de moda y electrónica. Pero no hace falta esperar a ese día. Algunos comercios virtuales ya se han adelantado a esta convocatoria y lanzan ofertas durante las jornadas previas. A continuación se dan cinco trucos para exprimir el Black Friday y no acabar con la cuenta a cero .

El viernes de ofertas por antonomasia se ha convertido en toda una institución en España. Durante el último viernes de noviembre, el conocido como Black Friday, las ofertas se multiplican: 24 horas seguidas de consumo rebajado y propuestas con descuentos muy suculentas, lo que incita a los consumidores a aumentar su gasto. Según un estudio publicado por la plataforma de ofertas Tiendeo, el presupuesto medio para este año es de 228 euros por persona. Pero el Black Friday puede acabar convirtiéndose, de verdad, en un viernes negro para el bolsillo, si el consumidor no es precavido y no tiene en cuenta una serie de consejos básicos, como los que se detallan a continuación.

Truco 1. Crear una lista de la compra

La vorágine consumista de este próximo 24 de noviembre puede dejar la cartera esquilmada, si uno no es capaz de elaborar un presupuesto, fijar un techo máximo de gasto y, sobre todo, confeccionar una lista de la compra para no desviarse de los objetivos. No hay que olvidar que quizá no se precise de otro par de zapatos o que el jersey visto en el escaparate de turno, por muy atractivo que sea, es idéntico a otro que está en el armario. Si uno se centra en los productos que realmente necesita y se ajusta a un presupuesto preestablecido, saldrá ganando, ya que podrá aprovechar de las ofertas de forma comedida sin dejar la cuenta a cero.

También está la opción de adelantarse a la Navidad y sacar rendimiento de las ofertas del Black Friday para adquirir los regalos navideños con descuento.

Truco 2. Comparar precios

Ante la cascada abrumadora de ofertas, tanto a pie de calle como por Internet, es importante comparar el coste de los productos y su calidad. Aunque habrá que hacerlo rápido, ya que la mayoría de las ofertas caducan a las 24 horas. En muchas ocasiones, el mismo producto o uno muy similar puede encontrarse en una amplia variedad de comercios, con diferencias de precios considerables. Por lo que vale la pena analizar las distintas propuestas comerciales para que en verdad el Black Friday se convierta en la cita del ahorro.

Truco 3. No dejarse llevar por la tentación

Uno de los mayores peligros que se corre durante este tipo de eventos es dejar a un lado las necesidades y guiarse solo por la vista. Si se empieza a llenar el carrito de la compra sin ningún tipo de criterio, la factura final podría dispararse y desequilibrar el bolsillo. Además, un mes después llega la Navidad y, tras ella, la cuesta de enero, por lo que se debería actuar con prudencia para que los meses posteriores no se conviertan en una cuesta demasiado empinada.

Truco 4. Revisar los gastos de envío

Comprar a través de la Red ayudará a ahorrar tiempo y desplazamientos y, sobre todo, evitará tener que lidiar con una masa de consumidores ansiosos de ofertas.

Pero ¡cuidado! Adquirir a distancia también tiene sus peros. En primer lugar, se tiene que comprobar si la página web es segura, para evitar caer en posibles estafas (se puede comprobar si tiene algún certificado digital, si la URL comienza por https:// y si viene acompañada de un candado verde). Además, se pueden revisar las opiniones de otros consumidores sobre la plataforma en cuestión o sobre el producto.

Y, por último, se debe valorar el coste del envío, a fin de que lo que parecía una oferta de lo más suculenta no acabe saliendo por el doble a causa de los portes del transportista. Por fortuna, en época de rebajas muchas tiendas online lanzan promociones exclusivas con las que reducen los gastos de envío o, incluso, mandan los productos gratis al domicilio. También es posible decantarse por la opción de ir a recoger el pedido a una tienda. Algunos comercios permiten comprar a través de la Red y luego recibir el paquete en un establecimiento de la marca sin coste alguno.

Truco 5. Alejarse de la tarjeta de crédito

Disfrutar del Black Friday a crédito puede acabar saliendo muy caro. Fraccionar el pago de las compras tiene un coste medio del 21%, aunque las tarjetas de crédito más baratas tienen un interés a partir del 12%.

Si uno se ciñe al presupuesto, no debería tener que asumir deudas para disfrutar de las compras. No obstante, si se quieren aprovechar las rebajas fugaces del Viernes Negro para realizar una adquisición más abultada como un vehículo, un teléfono móvil, muebles, etc., se puede recurrir a las tarjetas con precaución. Así, se puede utilizar un "plástico" que tenga un tipo de interés reducido y amortizar la deuda en el menor plazo posible. De hecho, el plazo marcará la diferencia entre disparar el coste de la deuda o pagar lo justo. Un ejemplo. Si se abona una compra de 600 euros con una tarjeta de crédito cuyo interés sea del 21% y se decide devolver el dinero en seis meses, el coste de la financiación será de 37,29 euros. Pero si se alarga el doble, los intereses ascenderán a 70,43 euros. Peor aún es si se opta por devolver una cuota muy reducida al mes, por ejemplo de 25 euros: la devolución se alargaría durante dos años y medio y, al final, se habrían pagado 185 euros en concepto de intereses.

