7 trucos para una Navidad más equilibrada, ¡también para el bolsillo!

Los españoles gastarán estas Navidades unos 633 euros por persona, según vaticina la consultora Deloitte en un estudio reciente sobre consumo navideño. Pero si los bolsillos no están muy llenos, habrá que intentar rebajar esa cantidad, sin disminuir el resultado final: una Navidad perfecta. ¿Cómo hacerlo? Estos siete trucos pueden servir de gran ayuda.

Truco 1. Ahorrar en la cocina esta Navidad

Una de las partidas a las que más dinero se destina en Navidad es la alimentación. Los dulces típicos y las comidas familiares en los días más señalados no faltan. Para evitar gastar demasiado, es importante comprar con cabeza y buscar las mejores ofertas y la calidad por encima de las marcas. Además, es importante evitar adquirir platos ya preparados, pues resultan más caros y no siempre son más sabrosos ni sanos. Un menú sencillo, pero saludable y con productos de calidad, siempre será un éxito.

Para ahorrar en la cocina es fundamental también tener en cuenta el uso racional de los electrodomésticos. Así se evitará un gasto energético excesivo, que durante el primer trimestre de este año ascendió a 338,4 euros por hogar, según datos del Estudio Fintonic 2017. En este caso, basta con seguir algunos consejos conocidos, pero pocas veces puestos en práctica: no utilizar el lavavajillas hasta que esté lleno, no abrir y cerrar continuamente el frigorífico, no abrir el horno durante el cocinado -para eso tienen luz-, etc. Con estos trucos no solo se ahorra dinero, sino también energía.

Truco 2. ¿Cómo ahorrar luz y calefacción en Navidad?

En estas vacaciones se pasa más tiempo en casa y se gasta más luz y calefacción. De hecho, se estima que durante las Navidades el desembolso en luz es de unos 35 euros adicional, pues el consumo eléctrico crece un 28% de media, según la Red Eléctrica de España (REE). Además, las luces en el árbol y el resto del hogar suponen un gasto añadido.

¿Cómo ahorrar luz en Navidad? En primer lugar, hay que apagar siempre las luces que no se utilicen y desenchufar los electrodomésticos mientras no se usan. Pero, además, se pueden emplear luces navideñas LED, que ahorran y son más ecológicas. Además, para crear ambiente se puede recurrir a las velas (naturales o imitaciones, con pilas) que apenas gastan e iluminan las estancias haciéndolas más acogedoras.

En el caso de la calefacción sucede lo mismo. Al estar más tiempo en casa, se enciende más horas. Sin embargo, se puede quitar durante el tiempo que se esté en la cocina, ya que el calor que desprenden el horno y los fuegos son más que suficientes para mantenerse calientes. Además, es posible recurrir a otros trucos para calentar la casa por menos dinero, como colocar alfombras y utilizar cortinas y tapices gruesos para retener el calor.

Truco 3. ¿Fiestas y cotillones caros? ¡Organícelos en casa!

¿Le gustaría pasar la Nochevieja o el día de Reyes en una fiesta pero los cotillones son muy caros? La idea es organizar la fiesta en casa. Basta con reunir a los mejores amigos, escoger buena música y comprar algunos aperitivos. Incluso se puede preparar una cena y hacer la propuesta de que cada uno aporte con un plato (o que los invitados lleven postres y bebidas). Esta solución no solo es mucho más económica que asistir a un local, sino más íntima y divertida.

Truco 4. Decoración de Navidad hecha a mano

Si hay algo que distinga a la Navidad de otras fiestas es que todo se decora para la ocasión: guirnaldas, flores de Pascua, coronas y hasta un abeto lleno de luces, cintas y bolas. Si no se cuenta con los adornos del año anterior, adquirirlos nuevos puede resultar bastante costoso. Pero hay un modo de ahorrar y, aun así, tener los ornamentos y el árbol más bonitos. ¡Hacerlos uno mismo!

Hay miles de ideas para elaborar adornos de Navidad económicos: usar cestas rellenas de piñas y bastones de caramelos, crear adornos de cartón o de galletas e incluso hacer bolas con pelotas de tenis de mesa. Además, se pueden emplear retales de tela y guirnaldas confeccionadas con cuerdas y cintas de colores. ¡Las posibilidades son infinitas! Tantas como dé de sí la imaginación.

Y lo mismo sucede en el caso de los árboles de Navidad, que pueden realizarse casi con cualquier objeto que haya en el hogar: desde libros o cojines apilados, hasta con dibujos infantiles. Además de ahorrar y ser ecológicos, ¡la familia pasará un rato fantástico!

Truco 5. Regalos de Navidad gratis... o casi

Para padres, hijos, hermanos, parejas, buenos amigos, y, por supuesto, ¡uno mismo! En estas fiestas nos gusta hacer regalos a las personas que nos importan, pero a veces son demasiado costosos y uno se gasta mucho en ellos, una media de 248 euros por español en 2016, según el informe 'Tendencias de consumo en Navidad', elaborado por Kantar TNS.

Hay opciones para hacer obsequios por menos dinero, como adelantar las compras navideñas y aprovecharse de ofertas, ya sea en tiendas físicas o por Internet. Y también cabe la posibilidad de adquirirlos tras las Navidades, cuando ya están más rebajados. Además, es posible recurrir a tiendas de segunda mano, donde se puede comprar ropa y juguetes a buen precio, o apuntarse al trueque.

Otra opción es hacer los regalos uno mismo. Ya sean presentes culinarios, manualidades o una bufanda tricotada en casa, estos obsequios serán más económicos, pero repletos de sentimientos. Además, se pueden también hacer a mano los envoltorios, para redondear el regalo. El coste económico será mínimo y no se dejará a ningún ser querido sin su presente.

Truco 6. Viajar barato en Navidad

En Navidad se viaja mucho. Bien para ver a la familia y pasar unos días con ellos o para hacer una escapada. Si tiene intención de volar, conviene reservar con antelación y en el momento justo. Y es que efectuar la reserva en el mejor instante puede llegar a suponer un ahorro de hasta 91 euros, según un estudio del portal de viajes Skyscanner. Además, viajar de noche también puede abaratar el importe del vuelo, pues son las horas con menor demanda.

Para gastar menos en el alojamiento, se puede recurrir a casas de familiares o amigos. También cabe la posibilidad de utilizar los comparadores online de hoteles: estas plataformas permiten encontrar ofertas a buenos precios en establecimientos de calidad.

Truco 7. ¿Cómo enseñar a los niños a ahorrar?

Si los niños ven a sus mayores disfrutar de estas fiestas sin descuadrar el presupuesto ni sucumbir al consumismo exagerado, esta será su primera lección de ahorro navideño.

Además, se puede aprovechar la Navidad para enseñar a los pequeños la importancia de guardar el dinero que reciben para conseguir una meta que ellos mismos fijen. Los niños más pequeños tendrán juguetes, pero los más mayores pueden recibir dinero e incluso una hucha o libreta en la que depositar sus ahorros para, con el tiempo, comprar algún artículo o servicio más costoso, como una bicicleta o un curso de tenis.

6 consejos esenciales para ahorrar en Navidad 1. No endeudarse para pasar las Navidades . Es importante tener claro que nunca conviene endeudarse. Si no hay dinero para dispendios, la Navidad puede ser más austera, pero nunca hay que recurrir a pedir un préstamo para seguir el ritmo de las fiestas.

. Es importante tener claro que nunca conviene endeudarse. Si no hay dinero para dispendios, la Navidad puede ser más austera, pero nunca hay que recurrir a pedir un préstamo para seguir el ritmo de las fiestas. 2. Controlar el uso de la tarjeta de crédito . Un buen modo de mantener a raya la economía doméstica es utilizar las tarjetas con mesura. En Navidad, más que nunca, se tiende a gastar más de lo debido en artículos innecesarios. En estos días es conveniente salir de casa con dinero en efectivo.

. Un buen modo de mantener a raya la economía doméstica es utilizar las tarjetas con mesura. En Navidad, más que nunca, se tiende a gastar más de lo debido en artículos innecesarios. En estos días es conveniente salir de casa con dinero en efectivo. 3. Comprar con antelación o después de las fiestas . Si se adquieren los días previos a las fiestas o cuando terminen, las compras saldrán más económicas.

. Si se adquieren los días previos a las fiestas o cuando terminen, las compras saldrán más económicas. 4. Aprovechar las ofertas . Al tener que preparar las cenas y comidas de Navidad hay que saber escoger productos que tengan calidad pero no precios desorbitados. Los supermercados tienen numerosas ofertas en las jornadas previas, lo que permitirá reducir el gasto en alimentación.

. Al tener que preparar las cenas y comidas de Navidad hay que saber escoger productos que tengan calidad pero no precios desorbitados. Los supermercados tienen numerosas ofertas en las jornadas previas, lo que permitirá reducir el gasto en alimentación. 5. No excederse con regalos y juguetes . Tanto para educar a los niños como para ahorrar, conviene no excederse en el número de obsequios que se les entreguen en Navidad. Deben regalarse con medida, y siempre juguetes adecuados a la edad y necesidades de los pequeños.

. Tanto para educar a los niños como para ahorrar, conviene no excederse en el número de obsequios que se les entreguen en Navidad. Deben regalarse con medida, y siempre juguetes adecuados a la edad y necesidades de los pequeños. 6. Divertirse sin gastar. Para pasar unas buenas vacaciones no hace falta alternar o ir de fiesta. Se puede aprovechar estos días de asueto para salir en bicicleta, hacer escapadas al monte, practicar deporte o disfrutar de una jornada en el campo. Y, si el tiempo no acompaña, se pueden compartir en familia juegos de mesa o una buena película.

