7 trucos para comprar los juguetes de Reyes, y ahorrar

Escoger pocos juguetes y de calidad, comparar precios en varias tiendas o adquirirlos de segunda mano puede ayudar a ahorrar en Reyes y hacer que los niños no se queden sin regalo

¡Noche de Reyes! Una casita, un coche teledirigido, el último videojuego... Cajas, lazos y papeles de regalo inundan el hogar, mientras la cartera se vacía. El gasto anual en juguetes por niño es de 184 euros, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ). Pero, aunque estas fechas son especiales y es importante mantener la ilusión de los más pequeños, también es preciso ahorrar y enseñarles a valorar los juguetes. Estos siete trucos ayudan a hacerlo.

Truco 1. Regalos de Reyes: pocos y bien escogidos

Para educar a los niños respecto al uso de juguetes, y además ahorrar, hay una máxima esencial: no saturarles. En España, según la AEFJ, en Navidad se regala una media de ocho juguetes en una sola noche. Este dato es demoledor, porque "acumulados en pocas horas, no los disfrutan", indica la psicóloga Ana Estrella. Es mejor repartir la compra de juguetes a lo largo del año (Reyes, el cumpleaños, un día especial...) y en Navidades escoger pocos y de calidad. Por supuesto, deben adecuarse a la edad y proceso evolutivo del pequeño, y es importante tratar de incluir tanto juguetes divertidos como educativos.

Truco 2. Juguetes de Reyes simples: más baratos

Si estos Reyes son los primeros o segundos de sus hijos, los juguetes que se obsequien debe ser muy simples. No merece la pena gastar cientos de euros para hacer un regalo a niños de meses o pocos años, que aún no son conscientes del significado de esta fiesta.

En este caso, y contrariamente a lo que se hace, hay que evitar adquirir peluches, que no son muy estimulantes para los niños muy pequeños. Es mejor comprar tazas apilables, bloques de madera, etc. También se pueden hacer juguetes caseros, como maracas llenando una botella vacía con arroz o construir un cubo de fotografías con una caja en cuyas caras habrá que pegar imágenes de animales, de la familia, etc.

Truco 3. Tiendas de segunda mano o compraventa

¿Es posible ahorrar en la compra de juguetes? Sí, si se recurre a las tiendas de segunda mano. Hay establecimientos físicos, como Cash & Converters, donde es posible dar con juguetes de calidad a buen precio. Además, se pueden buscar por Internet. Aunque en España aún no hay una buena oferta online de juguetes de segunda mano, hay páginas como Wallapop, Ecopeque o Vibbo donde se pueden encontrar. Su coste es bastante más bajo que el original y los juguetes están como nuevos.

Truco 4. Comparar precios en varios establecimientos

En el momento de comprar juguetes hay que seguir la misma tónica que cuando se adquiere cualquier otro artículo. ¡Hay que comparar precios! Antes de decidirse, se debe mirar en varios establecimientos, además de en la Red, porque, a veces, los importes de un mismo juguete varían hasta en cinco euros. Eso sí, ¡hay que darse prisa! Los juguetes de moda se agotan con rapidez. Más vale ser avispados y hacerse con ellos lo antes posible porque si no, es muy probable que no se logre encontrarlos.

Truco 5. Tres Reyes, tres regalos

¡Tres son los reyes, tres los regalos! Una opción al alza para ahorrar y, de paso, educar a los niños es apelar al sentido común. Si los Magos de Oriente eran tres, tres son los obsequios que pueden pedir y recibir: uno de Melchor, otro de Gaspar y otro de Baltasar. Los pequeños valorarán más los juguetes recibidos (padres y familia deben escoger los que sepan que más ilusión les harán) y los mayores podrán ahorrar bastantes euros.

Truco 6. Regalos compartidos

Un modo muy eficaz de ahorrar es compartir el regalo; es decir, aparte del juguete que tendrán de sus padres, los niños recibirán un regalo más de parte de todos los tíos y otro de los abuelos. De esta manera, los pequeños no se saturan y los mayores pueden reducir el desemnolso en juguetes, al compartir el gasto entre varios.

Truco 7. Si son mayores, regalos útiles

Si los Reyes son para niños más mayores, se puede recurrir a obsequios útiles. Ya no querrán juguetes, de modo que un buen regalo puede ser un estuche, archivador o mochila para el cole o para las actividades extraescolares, por ejemplo. También se les puede comprar botas de fútbol o equipación deportiva o decantarse por ropa (los vales y tarjetas regalo para gastar en su tienda favorita son una buena opción y los hay de diversos precios).

