Alquila tu armario: es tendencia y protegerás el planeta

Empieza una nueva estación. Y ahora, ¿qué ropa me pongo? A esta pregunta pronto le siguen otras muchas. ¿Dónde está ese vestido del año pasado? ¿Me seguirá sirviendo? ¿Qué hago si ya no me lo puedo poner? Pero, sobre todo, está una cuestión que hace temblar al bolsillo: ¿cuánto me costará renovar el vestuario? Sin embargo, hay una forma de pagar menos por la ropa, a la vez que se protege el planeta. Compartir o alquilar el armario con otras personas está en auge: un negocio global por Internet que ya se embolsa 800 millones de euros al año. Este artículo explica las características de un armario compartido y cómo sumarse a esta tendencia.