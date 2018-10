5 ideas útiles para ahorrar desde ya en tus compras de Navidad

Por Navidad es cuando más sufre el bolsillo. Cenas, comidas y regalos hacen que se descuadre el presupuesto más planeado. Pero podemos intentar que este año no se repita la debacle de otras Navidades, si nos organizamos desde ya. ¿Cómo? No hay trucos infalibles ni recetas mágicas para llegar a diciembre con los deberes hechos. En cambio, está la posibilidad de seguir algunos hábitos para ahorrar de cara a las fiestas, como retirar un porcentaje del salario cada mes, adelantar la compra de alimentos y regalos antes de las fechas navideñas o utilizar aplicaciones móviles para organizar y controlar nuestro presupuesto .

¿Ahorro en Navidad? Suena paradójico, pues es una de las épocas de mayor consumo del año. De hecho, en 2017 los españoles gastamos más de 600 euros por hogar (según datos de la consultora Deloitte), una cifra nada desdeñable. Pero ahorrar es posible y conviene prestar atención a los gastos, aunque no por ello haya que dejar de consumir de cara a estas fiestas. Lo esencial es saber equilibrar el presupuesto y, como explica el economista y bloguero Vicente del Río, "hay que saber ahorrar y saber gastar, realizar compras que nos aporten valor, solucionen alguna necesidad o nos den alguna satisfacción". ¿Cómo ahorrar de este modo y poder vivir de verdad unas Navidades en paz? Indicamos algunos consejos sencillos:

1. Ahorrar un poco cada mes, gran ahorro para Navidad

Acabamos de salir de los gastos de la vuelta al cole y ya estamos pensando en los que traerá la Navidad. ¿Es posible ahorrar para estas fiestas? Sí, aunque los españoles no ahorramos tanto como durante los años de crisis, como apuntan los siguientes datos del Instituto Nacional de Estadística (INE): en 2017 la tasa de ahorro fue solo del 6,1 % de la renta disponible, frente al 13,4 % de 2009.

Ahorrar para Navidad resulta sencillo, si contabilizamos el ahorro "como un gasto necesario", indica el economista. Es decir, siempre que se cumpla la premisa de que los ingresos superen los gastos básicos, "deberíamos reservar un porcentaje como referencia de ahorro", que puede ser el 10 % de nuestros ingresos netos todos los meses del año (algunas personas no podrán llegar al 5 % y otras, por ejemplo, alcanzarán el 25 %). Esto nos ayuda tanto a formar un patrimonio financiero como a tener un remanente para los momentos de gastos extraordinarios del año, como las Navidades. Así, incluso aunque dejemos las compras para última hora, tendremos un colchón para estos gastos.

2. Tener pensados los menús y adelantar compras

Cenas, comidas, fiestas... En Navidad apenas hay días en que no se presente la ocasión de celebrar algo alrededor de una buena mesa. Pero conforme se acercan las fechas más importantes, ciertos productos y artículos aumentan su precio al mismo ritmo que crece su demanda. Por eso, nunca está de más ir haciendo un hueco en el congelador y adelantar la adquisición de los productos "que puedan conservarse de alguna u otra forma hasta la Navidad", indica Del Río.

A esta labor ayudará saber planificarse. Si tenemos pensados los menús, bastará con hacer la compra en función de los ingredientes escogidos para nuestras recetas y podremos adelantar la adquisición de muchos de ellos "desde ya".

3. Hacer listas, marcarse un presupuesto... ¡y cumplirlos!

Dos de cada cinco españoles gastan más de lo previsto en Navidad, como señala el Informe Europeo de Pagos de Consumidores de la organización combinada de Intrum Justitia y Lindorff. Por ello, es importante intentar ajustar un presupuesto para las compras típicas de esta época y evitar gastos innecesarios, porque en realidad tendemos a consumir en exceso y las cuentas se descuadran. ¿Es posible ceñirse al presupuesto fijado? Para ayudarnos, podemos echar mano de aplicaciones móviles para hacer un presupuesto doméstico, como Monefy (gratuita y para Android), Money Lover, con versiones gratuita y de pago en App Store y Play Store, o Spendee, para iOS y Android.

¿Y el método de hacer listas para organizar compras es efectivo de cara al ahorro? Lo es, y mucho. Eso sí, siempre que las cumplamos. Estas listas "son muy prácticas en todas las adquisiciones que hacemos a lo largo del año, no solo en Navidad. Nos suelen ahorrar tiempo y dinero", asegura Del Río, pero es esencial realizar de manera correcta la lista de la compra, algo que no siempre hacemos.

4. Aprovechar las ofertas en fechas previas a Navidad

Si tenemos claro qué y a quién haremos regalos estas Navidades, podemos aprovechar días como el Black Friday o el Ciber Monday, así como las ofertas y liquidaciones de numerosos establecimientos. En esas jornadas de noviembre podemos adquirir con suculentos descuentos desde adornos navideños para decorar la casa en estas fechas, hasta viajes, pasando por ropa y zapatos.

Pero hay que evitar hacerlo en cantidades excesivas y no caer en compras compulsivas. Un método que suele funcionar es dejar el producto en la tienda (o alejarnos del ordenador si la compra es online) y darse una vuelta. Tras unos 15/20 minutos, si ya no tenemos el mismo interés, es que la compra era compulsiva, no necesaria. Con este sistema "se puede evitar hasta el 80 % de las compras compulsivas", señala el experto.

5. Hacer regalos caseros para los más allegados

Otro modo de ahorrar dinero para Navidad es hacer regalos más que baratos, casi gratis. Y podemos empezar este ahorro desde hoy mismo. ¿Cómo? Si, en lugar de destinar una cantidad determinada de dinero a adquirir obsequios para nuestros familiares y amigos, los hacemos nosotros, el ahorro resulta evidente. ¡Y ellos podrán presumir de tener piezas únicas y originales!

Para economizar aún más, podemos envolver los regalos nosotros mismos con telas, papel, partituras o mapas... Basta con echar un poco de imaginación para conseguir presentes baratos que, además, serán los más entrañables.

