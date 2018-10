Día Mundial del Ahorro, ¿te apuntas?

Visibilizar la importancia del ahorro y fomentar la formación financiera para lograrlo son las máximas que inspiran, desde 1924, el Día Mundial del Ahorro. ¿Superamos la prueba los españoles? Pues no. Estamos alejados de la tasa de ahorro media de Europa y, además, no poseemos una gran cultura financiera . Pero es que la situación actual no es propicia para ahorrar , con salarios estancados y miles de hogares con apenas ingresos. Aun así, con voluntad y más conocimiento financiero, podríamos tomar decisiones económicas más acertadas que, a la postre, generan ahorro y calidad de vida. Explicamos cómo.

31 de octubre: Día Mundial del Ahorro, ¿algo que celebrar?

¿Debemos celebrar los españoles el Día del Ahorro? "Ojalá fuese un día para celebrar, pero no es así. Ahorrar cada vez es más complicado", manifiesta Javier Navarro, experto en economía doméstica y bloguero de Casacochecurro. Así lo demuestran las cifras oficiales de ahorro en nuestro país, pues entre enero y marzo de 2018 el ahorro se situó en el 5 % de la renta bruta disponible, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), algo lejos de la media europea que está en el 9 %.

Aunque estos no son los únicos datos. Como explica Jordi Martínez Llorente, director de educación financiera del Instituto de Estudios Financieros (IEF) y autor del libro 'Finanzas para frikis', el pasado mes de mayo se presentó la Encuesta de Competencias Financieras (ECF), realizada por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El sondeo recoge que el 61 % de los españoles dice haber ahorrado en los últimos 12 meses. Los más ahorradores serían los jóvenes de entre 18 y 34 años (el 77 % ahorra) y los menos, los mayores de 65 (el 45 %).

La realidad, pues, es que no se ahorra no por falta de voluntad, sino porque llegar a fin de mes es muy complicado para muchos hogares. "Pero, además, -advierte Navarro- el verdadero dato preocupante es el de la deuda de los hogares, que mantiene ahogadas a muchas familias". Por ello, en su opinión, para poder celebrar un Día del Ahorro en España, primero deberíamos tener una mínima cultura financiera que "nos ayude a tomar decisiones correctas a la hora de pedir un préstamo, una hipoteca o incluso para financiar la compra de una lavadora".

Aprender a ahorrar, la base del equilibrio financiero

En España no hay excesiva cultura financiera, y no siempre sabemos planificarnos respecto al dinero ni sacar partido a nuestros ingresos. De nuevo, la Encuesta de Competencias Financieras da datos al respecto. En ella se hacen tres preguntas para valorar los conocimientos relativos a tres conceptos clave: la inflación, el tipo de interés compuesto y la diversificación del riesgo. ¿Los resultados? "No son muy buenos", indica Jordi Martínez.

Así, el estudio demuestra que solo el 58 % de los españoles entiende que si hay inflación, el año que viene con el mismo dinero podrá comprar menos cosas. O solo el 49 % sabe que se asume menos riesgo, si invierte en cinco empresas, en lugar de ponerlo todo en una. Y ello, a pesar de que cada vez hay más información disponible. En opinión de Navarro, el dinero es un elemento clave en nuestras vidas que a todos nos preocupa, pero no sabemos mucho sobre él, y "aprender a gestionarlo debería ser parte de la educación que recibimos desde el colegio". Esto nos ayudaría en las grandes decisiones financieras que tomamos en nuestras vidas.

"Aprender a gestionar el dinero debería ser parte de la educación que recibimos desde el colegio",dice Javier Navarro

¿Y qué deberíamos saber del ahorro? En primer lugar, la importancia de preahorrar, es decir, ahorrar en el momento de recibir los ingresos, que "es la forma más eficaz de lograr guardar dinero para el futuro", explica Martínez. También señala que es importante intentar construir un fondo de emergencia para cubrir imprevistos. No obstante, asegura que la complicada situación de miles de familias hace que el ahorro sea a veces una quimera.

De parecida opinión es Javier Navarro, quien considera "un auténtico campeón en cuanto a la gestión de sus ingresos" al individuo capaz de ahorrar a fin de mes en la situación actual. No obstante, indica también que para aprender a ahorrar primero es preciso habituarse a guardar dinero todos los meses. "No es necesario obsesionarse con reservar un porcentaje de los ingresos. Si primero se consigue el hábito de tener en mente que hay que ahorrar una cantidad, por pequeña que sea, lograremos dar el gran paso", apunta. Y una vez adquirida esta costumbre centrada en el ahorro mensual, reservar un 10-15 % de los ingresos es muy buena cantidad para disponer siempre de dinero.

¿Por dónde empiezo a ahorrar?

Los expertos lo tienen claro: para empezar a ahorrar es esencial hacer un presupuesto personal. Así sabremos en qué partidas debemos reducir el gasto. Jordi Martínez propone, como inicio, "guardar todos los tiques de compra y organizarlos por tipología" a fin de conseguir un triple beneficio:

1. Solo por el hecho de ir guardando los tiques, tomamos conciencia de lo que gastamos y solemos reducirlo.

y solemos reducirlo. 2. Si comprobamos los tiques, evitaremos que nos cobren de más y tenderemos a comparar.

y tenderemos a comparar. 3. Una vez tengamos los gastos clasificados, podremos valorar si hay alguno que se pueda disminuir o evitar para generar ahorro.

Otra consigna: ahorrar en el momento de recibir ingresos, y "no lo que sobre al final de mes de la cuenta, pues no suele quedar nada", indica Jordi Martínez. Y, además, hay que tener una mentalidad en torno al dinero de "apreciar el valor de cada euro, de no derrochar", añade Navarro. ¿Para qué queremos el último modelo de teléfono móvil cuando uno mucho más sencillo nos vale para usarlo exactamente igual? "De nada vale tener un Ferrari para ir a comprar el pan", sentencia.

¿Hay trucos de ahorro? Los expertos explican que es buena idea trabajar los pequeños gastos o aquellos que no nos hacen bien. "Por ejemplo, si me tomo dos cafés al día fuera de casa, quizás podría pasar con uno y eso pueden ser 30 euros al mes", calcula Martínez. O alguien que fume, aparte de los beneficios evidentes en salud que conllevaría dejar ese hábito, ¿se ha preguntado cuánto dinero sería al cabo de un año? Si fuma un paquete al día, podría ahorrar más de 1.800 euros al año. Por supuesto, también tienen cabida por su efectividad trucos clásicos, como colocar una hucha en la entrada de casa y poner el cambio que llevamos en el bolsillo cada día al entrar.

RSS. Sigue informado RSS sobre ahorro