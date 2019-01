Cómo hacer un inventario de comida en casa

Si ordenamos los alimentos que tenemos en casa, lograremos reducir lo que gastamos en comida. Y el ahorro no es poco: cada español tira a la basura más de medio kilo de alimentos a la semana

Si ordenamos y hacemos una lista con los alimentos que tenemos en la despensa o guardamos en el congelador y el frigorífico, también lograremos reducir la cantidad de dinero que gastamos en comida. Y el ahorro no es poco, pues cada español tira a la basura más de medio kilo de alimentos a la semana (76 kilos al año por hogar), según la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). Esta cifra equivaldría a unos 250 euros por persona y año, lo que en una familia con cuatro miembros se traduce en un derroche de 1.000 euros anuales.

Saber exactamente qué comida tenemos en casa, es decir, hacer un inventario de alimentos, ayuda a ahorrar dinero, tirar menos comida y hacer la compra más rápido. Y aunque poner en orden la despensa puede suponer invertir un poco de tiempo, ¡también ayudará a ahorrar mucho dinero en el súper!

¿Por dónde empezar?

Antes de embarcarnos en la compra semanal o mensual, hay que revisar lo que se tiene en casa. También se debe tomar nota real de lo que se necesita para organizar los menús o planes de comida del mes (o la semana).

Si vamos a la compra una vez a la semana o dos veces al mes, seguro que no hace falta hacer un inventario completo en cada ocasión. Pero este paso es esencial para orden en la despensa y no adquirir aquello que no se necesita y que, finalmente, acabará tirado en la basura.

Inventario de comida para principiantes

La forma más sencilla de hacer un listado completo de la comida que hay en casa es coger un folio blanco y dividirlo en tres partes (despensa, frigorífico y congelador) o, en cambio, tomar tres folios, uno para cada área.

Primero, hay que elaborar una lista de la comida del desayuno (cereales, avena, leche, pan, etc.) y asegurarse de que incluye la harina, la vainilla, la levadura, los huevos o cualquier otro alimento que usemos para preparar los desayunos.

El segundo paso es inventariar los alimentos que empleamos para las comidas principales: pan, atún, carnes, huevos, ensaladas... No hay que olvidarse de los postres: yogures, frutas, etc. La lista tiene que incorporar los alimentos de la nevera, como las verduras frescas (ajo, cebolla, apio, lechuga, aguacates, etc.) y las congeladas. Y también hay que meter la fruta de la cocina, en especial las que son más perecederas, como las frambuesas y los arándanos.

Además, se deben revisar las provisiones de legumbres, pasta, patatas y otros alimentos que sirven para acompañar los platos. Y, finalmente, es conveniente echar un ojo a esas sobras de comida que pueden servir para hacer otras recetas (como croquetas).

Alacena, una app que ayuda con el inventario

La tecnología también ayuda a mantener un cierto control de la despensa con herramientas para recordar, organizar y llevar un inventario de todo lo que tenemos en casa y lo que necesitamos comprar.

Una de ellas es la app Alacena (también en App Store, gratuita) con la que poder crear diferentes listas de inventario así como registrar la cantidad de cada alimento. Si somos de los acaban tirando comida porque se nos pasa la fecha de caducidad, esta aplicación permite activarla para los productos que guardamos en la nevera o la despensa y se encarga de avisarnos cuando ese día se acerque, con el fin de planificar la compra y las recetas.

También tiene una función de recordatorio, muy útil cuando tenemos que descongelar algo o sacar algún alimento del frigorífico con antelación, como los huevos para la mayonesa o la masa de pizza casera.

Otras 4 apps para hacer listados de comida

Out of Milk permite hacer una lista de la compra con todo detalle: precio, número de unidades y establecimientos donde adquirir los productos. También deja sincronizar las listas con otros teléfonos, lo que resulta útil para evitar que dos personas compren el pan.

Otra app interesante es Saver, pues con ella se pueden controlar los alimentos que hay en la nevera para recordar cuáles hay que cocinar antes y evitar que se echen a perder.

Expire también controla las fechas de caducidad de los alimentos que introduzcamos en su inventario. Además, funciona como una lista de la compra online que se puede llevar al supermercado sin temer olvidarse de nada, pues a medida que se va metiendo en la cesta lo necesario, se puede ir eliminándolo de la lista.

Por su parte, Best Before permite tomar una fotografía del producto e introducir sus datos de vida útil, como la caducidad, y organiza la información en tableros visuales que posibilitan revisar de un vistazo qué alimentos de la despensa están cerca de su caducidad (en rojo) y cuáles están más alejados (verde).

