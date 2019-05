Me han robado el móvil, ¿qué hago?

¿Te han robado el móvil ? No eres el único. La Policía Nacional registra cada año, solo en el transporte público de Madrid, unos 3.500 hurtos. Y en Barcelona se denuncia a diario una media de unos 450 robos. El principal objeto de deseo de los ladrones es el teléfono, la nueva joya que todos quieren para venderlo por piezas, revenderlo en el extranjero, etc. Si tienes la mala suerte de que un caco se apodera del tuyo, denuncia cuanto antes la sustracción a la policía . Además, puedes seguir otra serie de pautas como las que brindamos a continuación: bloquea la tarjeta SIM y obtén un duplicado, rastrea tu dispositivo y, si tienes seguro de hogar, mira si te cubre el robo del móvil . Un consejo más: ¡hazlo con rapidez!

Imprescindible: denunciar el robo del móvil

Vas de paseo, estás en un bar o en el metro y, de repente, te das cuenta de que se han llevado tu móvil. ¿O quizás te han dado un tirón para quitártelo? No pierdas tiempo y busca la comisaría de policía más cercana. "Siempre, siempre, siempre hay que denunciar -asegura un portavoz de la Policía Nacional- ya sea por teléfono, por Internet o en persona". Y en el caso de que haya sido un robo con violencia, debes ir antes de que pasen 48 horas. Además de poder recuperar el teléfono -no siempre se consigue-, con la denuncia podrás después demostrar el robo ante el seguro, la compañía telefónica, etc. Basta con acudir a la comisaría que se encuentre cerca del lugar donde se ha producido el incidente y explicar los hechos ante la policía.

Además, si lo tenemos, debemos comunicar el IMEI de nuestro teléfono a los funcionarios. Como advierte en Twitter la Policía Nacional, hay que anotar siempre este código identificativo único de 15 cifras asociado a cada móvil. Este número "nos da la posibilidad de localizarlo y es muy importante para poder bloquear el teléfono completamente, incluso si aunque cambian la SIM". ¿Cómo saber el IMEI? Viene en la caja del teléfono, aparece también en la factura o puedes solicitárselo a tu propio móvil marcando *#06#.

Bloquea cuanto antes la tarjeta SIM

Todas las compañías de telefonía móvil aconsejan lo mismo: ante la sustracción del terminal, uno de los pasos más importantes es bloquear el teléfono para evitar que alguien pueda usarlo o acceder a tus datos. Para denunciar el robo y solicitar el bloqueo de la tarjeta SIM, puedes llamar a la empresa con la que tienes contratada la línea o, mejor aún, acudir a la tienda más cercana y explicar la situación. Bloquearla resulta una gestión sencilla que resolverán en poco tiempo.

Además, es conveniente que pidas que hagan un duplicado de la tarjeta para poder volver a utilizar la misma línea y que solo en tu nuevo dispositivo se pueda, por ejemplo, abrir tu WhatsApp (donde tenemos sin saber muchísima información).

Cambia las contraseñas de cuentas, servicios, etc.

Es muy probable que emplees el móvil para reservar hora en el gimnasio, comunicarte con el colegio de tus hijos, realizar operaciones bancarias y compras o para trabajar. Y seguro que también tienes una contraseña o clave de acceso que te permite hacer estas operaciones. ¡Cámbialas todas! ¿Por qué? Porque, aunque quizás no lo recuerdes o no lo hayas hecho con todas las contraseñas, es probable que hayas dado alguna vez a la opción de "guardar contraseña" por comodidad. Y esta comodidad, si te roban el teléfono, puede convertirse en tu peor enemiga.

Rastrea dónde puede estar tu móvil

¿Quieres saber dónde está tu teléfono? Hay numerosas herramientas online que permiten rastrear el móvil y dar con su ubicación exacta. En los Android la función "Encontrar mi dispositivo" viene integrada (hay que activarla). Y los iPhone tienen un servicio similar, pues se puede rastrear con la función "Buscar mi iPhone".

Acude a tu seguro

¿Cubre el seguro de tu móvil el robo del terminal? Sí, pero la mayoría solo si es un robo, y no cuando se trata de un hurto (el robo incluye violencia e intimidación). Esto, en el caso de los seguros de teléfono más económicos, porque algunas pólizas incluyen tanto robo como hurto, la pérdida e incluso el desgaste por el uso. Eso sí, son seguros más caros.

Algunos seguros de hogar cubren el robo del teléfono móvil

También puedes probar con el seguro de hogar, pues algunos no solo cubren lo que ocurre en casa, sino que extienden sus coberturas a algunas situaciones que suceden fuera de ella. En este caso, las pólizas de hogar que incorporan el móvil también lo cubren solo en caso de robo, y no si ha sido un hurto. Además, es imprescindible haber denunciado antes a la policía: sin denuncia no hay indemnización, incluso aunque se haya sufrido un robo.

Además, ante la aseguradora conviene también presentar la factura del teléfono. Este documento es importante tanto para acreditar que eres su verdadero propietario como para conocer cuánto te costó y reponerlo.

¿Y si me roban el móvil en el extranjero? Si estás fuera de España por ocio o trabajo y te roban el móvil, los pasos que debes seguir son los mismos. Acude a una comisaría a denunciar los hechos y, para proteger tus datos y tu línea, llama en cuanto puedas a tu operadora para bloquear la tarjeta SIM. La policía del país en el que te encuentres se hará cargo de la investigación y te informará del resultado de las pesquisas.

