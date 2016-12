¿Qué pongo en el asunto? 7 fórmulas eficaces para escribir un correo

"5 destinos disponibles de última hora". ¿Se entiende este asunto en un correo electrónico ? ¿Llama la atención? Es sencillo, apela a nuestra curiosidad y transmite la información clave. Estas son las normas que debe cumplir un buen asunto de correo electrónico . Si no se redacta así, es fácil que el correo nunca llegue a abrirse y acabe en la papelera, aunque su contenido sea brillante. A continuación se detallan siete trucos para escribir el mejor asunto de correo electrónico incluso cuando se busca trabajo , y lograr que el mensaje sea leído.

¿Por qué es importante el asunto de un correo electrónico?

A diario las bandejas del correo electrónico están repletas y solo se dedican unos segundos a cada uno de ellos, por lo que el asunto que presenta a cada uno de ellos es esencial. Es la manera de comunicar la importancia y el significado del mensaje al destinatario, de prepararle sobre lo que leerá si lo abre y de destacar sobre todos los demás.

En unas 40 palabras se debe ser capaz de despertar curiosidad y deseo, sobre todo cuando la persona que recibirá el mensaje nunca lo había hecho antes de ese remitente. El asunto es la primera impresión que se le da al receptor y genera simpatías o rechazo. Por eso, hay que dedicarles el mismo tiempo que a redactar el cuerpo, el contenido del correo.

La mala redacción del asunto, según explica Berto Pena en el blog ThinkWasabi, "conduce a numerosos problemas": lleva a la mala priorización (abrir antes correos que podrían esperar y tardar en abrir los importantes), además de crear confusión y desorganización.

¿Qué pongo? 7 trucos para escribir el asunto de un correo electrónico

1. Escribirlo al final y sin faltas . Conviene esperar y después de haber escrito el contenido del mensaje, dedicar un tiempo a redactar el asunto, sintetizando lo que se expone en el cuerpo. Por supuesto, el asunto del correo electrónico nunca debe contener faltas de ortografía o errores como letras que faltan o sobran. Debe estar cuidado al detalle.

2. Huir del aburrimiento . Un asunto aburrido es un asunto que no funciona. Una línea dpegadiza es la que hace querer saber más. ¿Cómo escribirla? Por lo general funciona hacer una pregunta o despertar la curiosidad. Además, al escribirlo, hay que ponerse en la piel del receptor del correo y pensar si lo abriríamos al recibirlo. Si la respuesta es no, hay que redactarlo de nuevo.

3. Poner en primer lugar la información más importante . Es fundamental escribir la información más destacada al principio, a la izquierda. Así se puede conseguir retener la atención de quien lo recibe.

4. Ser breve . Hay que explicar lo importante en pocas palabras, pues nadie dedica más de unos segundos a mirar qué correos ha recibido. Además, los proveedores de correo electrónico truncan el asunto, si es demasiado largo, y un corte a la mitad puede resultar absurdo. "Lo mejor es que la línea del asunto no supere los 50 caracteres", explica Pena.

5. Incluir dos o tres palabras clave . Es importante que el título del correo lleve la esencia del contenido del mensaje. Se deben poner estas palabras en una frase fácil de entender.

6. Responder a la realidad . Aunque hay que animar a abrir el correo, no se pueden escribir asuntos que lleven a engaño o sean exagerados. Nunca debe inducir a error. Tampoco se tienen que hacer referencias en el asunto a temas que después no se tratan en el contenido.

7. Releer siempre el asunto. Antes de enviar un correo, hay que releer el contenido y el asunto. Y si no se está satisfecho o se cree que no se entiende bien, dedicarle más tiempo y rehacerlo cuantas veces sea preciso.

¿Y si busco trabajo? Qué poner en el asunto al enviar el currículo

Cuando se envía un correo con objeto de obtener un trabajo, la cosa cambia. Si se manda un correo con el currículum a empresas que no tienen en ese momento un proceso de selección, se debe indicar en el asunto: "Currículo vitae (el nombre) - Demanda de empleo". No conviene poner delante el nombre o colocar primero la palabra demanda, solicitud, etc. Por supuesto, cuando se envía porque algún contacto ha invitado a hacerlo, se debe escribir además en el asunto la referencia (nombre y apellidos de quien lo recomienda).

Evite errores al mandar el currículum por correo electrónico.

Lo más habitual es dirigirse a un proceso de selección concreto. En estos casos, como señala María Valdés, directora de recursos humanos, "en el asunto del correo es esencial identificar el puesto al que optamos". ¿Cómo hacerlo? Es sencillo: se debe escribir la referencia del anuncio y el código del anuncio.

La experta indica también que, si bien el asunto permite que se identifique con claridad a qué se opta, no se debe olvidar que el cuerpo del correo es lo más importante. "En él deberíamos indicar aspectos como la disponibilidad y movilidad, así como nuestras habilidades y experiencia de manera resumida", recuerda Valdés.

Los peores errores al escribir un asunto del correo electrónico Dejarlo vacío o en blanco .

. Una sola palabra como "Hola", "saludos", "reunión" ... no sirven, no especifican ni aclaran nada y no incitan a abrirlo.

... no sirven, no especifican ni aclaran nada y no incitan a abrirlo. Emplear palabras como "sensacional" o expresiones como "no lo vas a creer" son muy poco eficientes y muy utilizadas en mensajes catalogados como spam. Muchas veces terminan en esa bandeja.

son muy poco eficientes y muy utilizadas en mensajes catalogados como spam. Muchas veces terminan en esa bandeja. Escribir en mayúsculas .

. Exagerar los signos de exclamación.

RSS. Sigue informado RSS sobre correo