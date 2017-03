Así son las entrevistas de trabajo ¡con realidad virtual!

Las posibilidades de la realidad virtual son casi infinitas. Esta tecnología es capaz de generar entornos virtuales tridimensionales, realistas o de fantasía y de darle al usuario la sensación de estar inmerso dentro de él.

Reservada en principio a ámbitos de carácter profesional, la realidad virtual se ha ido popularizando en los últimos años gracias a la aparición de gafas especiales que funcionan con consolas de videojuegos o incluso con el móvil. Así, de usarse para formar a médicos o como simulador de pruebas para pilotos, ha pasado a convertirse en un instrumento de ocio y diversión presente en muchos hogares. Y en breve, también se utilizará para reclutar trabajadores, valorando las habilidades de un candidato.¿Cómo?

La firma financiera británica Lloyds Banking Group ha creado un tipo de entrevista donde los candidatos a un puesto de trabajo, ya en este 2017, deberán ponerse un dispositivo de realidad virtual y resolver situaciones en un entorno de este tipo para comprobar qué tal se desenvuelven de forma práctica, antes de aprobarlos o desestimarlos para el empleo. En Francia, en la empresa Athalia, los miembros del tribunal que entrevista son avatares en lugar de personas. ¿Estamos preparados para el futuro que se avecina? ¿Cómo entrenarse para superar el reto?

Truco 1. ¿Cómo usar la realidad virtual en una entrevista de trabajo?

Los candidatos deberán colocarse unas gafas de realidad virtual y tratar de resolver las pruebas a las que le someten durante la entrevista de trabajo. Estas gafas disponen de unas lentes que amplían el ángulo de visión y crean la sensación de estar dentro de la escena. También las hay que funcionan con un teléfono móvil, capturando y ampliando la imagen que se muestra en su pantalla. Además, se genera un entorno 3D virtual, que aumenta la sensación de realismo.

Durante la entrevista el candidato tendrá total libertad de movimiento dentro de este mundo virtual de 360 grados y será capaz de mover objetos virtuales usando controles de movimiento. En ese caso, las gafas irán acompañadas de guantes con sensores, mandos con control de movimiento o cámaras de posicionamiento que permiten hacer cosas como andar dentro del escenario o tocar los objetos virtuales. Las gafas, además, se pueden complementar con auriculares, a través de los cuales se pueden escuchar efectos de sonido que hacen que la experiencia sea aún más realista.

Si los virtuales son los entrevistadores, el proceso es parecido. El candidato se sienta, y le entregarán unas gafas en 3D que le harán entrar en otra realidad, en la que cuatro examinadores le juzgarán, evaluando sus conocimientos. Los seleccionadores mostrarán gestos de impaciencia, aburrimiento, interés, entusiasmo, etc.

Truco 2. No exagerar el currículum

Antes de una entrevista de trabajo, lo habitual es hacer llegar el currículum a la empresa. Hay que redactarlo a conciencia y, más que nunca, seguir el siempre válido consejo de no exagerar. Aquí se convierte en prioridad, pues en la entrevista en realidad virtual resultará casi imposible que no detecten que se desconoce algo que se dice dominar. Sobre todo esto es muy importante en el caso del modelo que propone Lloyds, donde el aspirante deberá probar sus conocimientos en situaciones "reales".

Truco 3. Mantener la calma, ¡es solo una entrevista!

Aunque los nervios afloren, la entrevista virtual no tiene por qué ser más complicada que cualquier otro proceso de selección de candidatos. Sin embargo, expertos en recursos humanos sugieren que utilizar una tecnología nueva, y que no siempre se domina, o sentirse observado sin ver al entrevistador puede restar puntos y hacer que el encuentro salga peor, "al generar una presión añadida"; más aún si el aspirante ha superado los 45 años y no se siente seguro del todo frente a las nuevas tecnologías.

Para evitar en lo posible el fracaso, conviene, como en todo proceso de selección, ir muy preparado y ser sincero, pues son dos armas que nos harán mantenernos serenos y con confianza en todo momento.

Truco 4. Cuidar mucho el lenguaje no verbal

Al estar pendientes de la nueva tecnología, puede resultar más difícil de lo que ya lo es cuidar el lenguaje no verbal. En el caso de los entrevistadores avatares que propone la empresa francesa Athalia, nueve cámaras examinan al candidato, lo que aporta mucha información. ¡Pero se analiza cada mínimo detalle! Y gestos inapropiados pueden hacer perder puntos respecto a otros.

Hay que seguir las reglas convencionales, como mantener una postura erguida, estar arreglados para la ocasión, no mostrar signos de nerviosismo excesivo como tocarse el pelo o la cara, mover las piernas compulsivamente, etc.

Truco 5. Preparar a fondo la entrevista de trabajo

Las entrevistas laborales hay que preparlas a conciencia siempre. Y, aunque se empleen las más modernas tecnologías para que se demuestren los conocimientos del aspirante de manera práctica, no se debe olvidar que, además, no dejarán de hacer preguntas sobre la persona, el puesto al que se aspira y la experiencia anterior, "cuestiones que pueden despistarnos y se utilizan para que demostremos nuestra capacidad de improvisación y de enfrentarnos a lo inesperado", señala la experta en recursos humanos.

Pero si, además, se sabe que la entrevista se realizará en un entorno de realidad virtual, no está de más practicar un poco en casa con este sistema, con el propósito de familiarizarse con él. Hoy en día existen soluciones bastante asequibles, desde las Cardboard de Google hasta las Gear VR, que se pueden adquirir online o en tiendas de electrónica de consumo y que funcionan con un móvil Android. Estos dispositivos domésticos de realidad virtual permitirán dominar las funciones básicas de esta tecnología en poco tiempo y, de esta forma, presentarse a la entrevista con un poco más de tranquilidad.

