¿Por qué hay frutas tóxicas para los gatos?

Hay comidas humanas que son peligrosas para los gatos, entre ellas, el chocolate, el ajo y la cebolla. Pero también existen frutas que son dañinas para ellos, como las uvas, los albaricoques y las naranjas, además de frutos secos como las nueces. En este artículo se listan las frutas tóxicas para los felinos y qué hay que hacer si el animal las ingiere por accidente.

¿Sabía que las nueces son tóxicas para los gatos? ¿Y que las uvas resultan peligrosas no solo para los perros, sino también para los felinos? Los gatos son más quisquillosos que los canes con la comida y, por ello, las intoxicaciones son menos frecuentes. Pero esto no significa que no ocurran. "Los felinos adoran inspeccionar las bolsas de la compra, fruteros y cubos de la basura donde pueden quedar restos de alimentos peligrosos para ellos", advierten los veterinarios de la Asociación Internacional Para el Cuidado del Gato. Pero, ¿qué frutas son tóxicas para los gatos y por qué?

Frutas tóxicas para los gatos

Manzanas. Una manzana pelada y sin semillas es saludable para los felinos. Pero hay que tener mucho cuidado. Sus pepitas, tallos y hojas generan cianuro, muy dañino para los gatos.

Albaricoques. Como muchos otros frutos de pepitas, las semillas, hojas y tallos del albaricoque también producen cianuro, tóxico para los felinos.

Uvas. Uvas y pasas son peligrosas para los mininos, por lo que nunca deben ser añadidas a las recetas caseras para gatos. "Las uvas perjudican los riñones y causan enfermedades renales en estos animales", dicen los veterinarios.

Nueces. "Frutos como las nueces y las nueces de macadamia tienen una toxina que daña tanto el aparato digestivo como el sistema nervioso de los gatos", advierte el Centro de Control de Envenenamiento de Animales.

Cerezas. Las cerezas son tóxicas para los felinos, en especial cuando están muy maduras.

Ciruelas. Semillas, hojas y tallos de las ciruelas contienen un compuesto de azúcar que libera cianuro, muy peligroso para los gatos.

Naranjas, mandarinas y limones. Estas frutas también son tóxicas para los mininos, debido a los aceites esenciales que contienen y también al psoraleno.

Caquis. Las semillas del caqui pueden causar obstrucción en el sistema digestivo de los gatos y gastroenteritis o inflamación intestinal.

Aguacate. El fruto del aguacate contiene persín, un tóxico de origen fúngico que resulta venenoso para muchos animales, entre ellos los felinos.

¿Por qué las frutas maduras son tóxicas para los gatos?

La comida demasiado madura o mohosa puede ser peligrosa para los gatos, igual que ocurre con las personas y los perros. El pan mohoso en principio es inofensivo comido en pequeñas cantidades. Pero algunas frutas no peligrosas para los felinos, como el plátano, pueden serlo si están demasiado maduras. Las culpables son las micotoxinas (toxinas de los hongos) que contienen estos alimentos en descomposición.

Intoxicaciones por fruta en gatos: qué hacer

Un gato que ingiere una fruta peligrosa para él puede resultar víctima de una intoxicación. Los síntomas son vómitos, temblores, jadeos y latidos cardiacos acelerados. En los casos más graves incluso padecerá convulsiones.

Hay que acudir al veterinario con urgencia. Él será quien tratará al gato, y es probable que sea necesaria la hospitalización. El tratamiento incluye la ventilación, para recuperar su respiración normal, la inyección intravenosa y el análisis de sangre para monitorizar el funcionamiento de los órganos.

