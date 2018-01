¿Los perros pueden comer nueces y cacahuetes?

No solo de bolitas viven los perros. Los canes adoran comer alimentos distintos a sus habituales croquetas, como galletas caseras para perros e incluso algunas comidas humanas, como la pasta o el pan. Pero, ¿y los frutos secos? ¿Se les puede premiar con nueces o cacahuetes? Los expertos lo explican en este artículo y exponen por qué las nueces son peligrosas para los canes -la nuez de macadamia incluso tóxica- y también cómo premiarles de forma segura con cacahuetes.

Más allá de bolitas: ¿cómo premiar a los canes?

Las mismas bolitas secas día tras día en el cuenco pueden resultar aburridas para los perros. Los canes disfrutan con alimentos distintos a sus croquetas: entre ellos, estos platos caseros para perros y las comidas humanas que se pueden compartir con el amigo de cuatro patas sin peligro.

Pero para premiar con comida al perro sin desbaratar su dieta equilibrada hay algunas reglas que se deben conocer, como que las calorías que se incorporen a la dieta canina a través de los premios no superen nunca el 10% de las calorías diarias del perro. Esta regla hay que seguirla tanto con los aperitivos caninos comerciales, con las galletas para perros hechas en casa y también con las frutas que el can sí come.

Pero ¿cuántos premios se puede dar al perro al día? Para responder a esta pregunta, primero hay que saber las calorías que necesita ingerir el can. Y ¿cómo calcular qué ración de alimento tiene que tomar para estar sano y no padecer sobrepeso? La Asociación para la Prevención de la Obesidad en Animales de Compañía contesta: un perro casero de unos 4 kilos precisa entre 200 y 275 calorías diarias; un can de 9 kilos necesitará entre 300 y 400 calorías diarias; y un perro de 22 kilos requerirá entre 700 y 900.

Entonces, ¿cuántos premios comestibles se puede ofrecer al can? Si pesa unos 4 kilos, entonces habrá que darle un máximo de unas 25 calorías diarias en premios; unas 35 calorías, si es un perro de unos 9 kilos; y unas 80 calorías, si el amigo de cuatro patas es grande y ronda los 22 kilos de peso.

¿Los perros pueden comer nueces?

Las nueces son conocidas por su elevada capacidad calórica: solo 100 gramos de nueces contienen cerca de 650 calorías. Pero resulta que, además, las nueces son peligrosas para los perros, ya que les generan problemas digestivos. Pueden causar la inflamación del páncreas (pancreatitis), un engrosamiento que además de ser muy doloroso para el can también les provoca vómitos y diarreas.

"La nuez es un alimento peligroso para los perros. Y lo mismo ocurre con el chocolate, la cafeína, el alcohol, las uvas, las pasas, la cebolla, el ajo o el aguacate, entre otros: mientras que los humanos podemos comerlos sin peligro, resultan peligrosos para los canes", explica la investigadora eslovaca experta en toxicología Natalia Kovalkovicova.

Y entre las nueces, especialmente peligrosa para los perros es la llamada nuez de macadamia, un ingrediente habitual en galletas y otros dulces. Los efectos de la nuez de macadamia en los canes no resultan menores. Este fruto puede provocar vómitos severos y debilidad generalizada, así como una peligrosa bajada de temperatura del cuerpo (hipotermia), que puede comprometer durante días el funcionamiento de sus órganos vitales.

"Aunque todas las nueces tienen riesgo para el perro, la nuez de macadamia es la única nuez conocida que es tóxica para los canes por sí misma. A pesar de que un perro que ha ingerido nuez de macadamia suele recuperarse a los pocos días, si acude pronto al veterinario, los efectos de la intoxicación pueden asustar mucho a su familia humana", añade la toxicóloga.

Pero aún hay otras precauciones que hay que tomar en cuanto a los frutos secos. Aquellas nueces y frutos secos que caen al suelo, y que los canes pueden ingerir durante los paseos por el parque o por la montaña, como las bellotas, castañas, avellanas o nueces pacanas también suponen un riesgo: con la humedad, no es extraño que en estos frutos haya proliferado moho u otro tipo de hongo y esto es un peligro para el estómago canino.

¿Los perros pueden comer cacahuetes?

Si las nueces, en especial las nueces de macadamia, resultan peligrosas para los perros, ¿qué ocurre con otro de los frutos secos más extendidos, el cacahuete? ¿Son los cacahuetes peligrosos para los canes? La respuesta, dicen los expertos en nutrición canina, es que no. Eso sí, siempre que estos animales los consuman con moderación y solo como complemento de su dieta habitual.

"Los cacahuetes son una buena fuente de vitamina H y B7 para los perros", afirma el veterinario y nutricionista canino Donald R. Strombeck, autor de 'Dieta casera para perros y gatos', (Blackwell, 1999). Estas virtudes del cacahuete explican por qué algunos de los premios caseros más comunes para canes son precisamente las galletas caseras para perros hechas con crema de cacahuete.

Pero antes de ponerse manos a la masa, y lanzarse a preparar galletas caninas con crema de cacahuete, hay que asegurarse de leer bien la etiqueta del producto. Y es que algunas marcas incorporan xilitol entre sus ingredientes. Este edulcorante bajo en calorías es utilizado en muchos productos de alimentación destinados para humanos: desde chicles y caramelos sin azúcar hasta cereales o productos de panadería. Pero resulta que el xilitol es muy peligroso para los perros. "Su ingestión puede ser fatal e incluso provocar su fallecimiento", advierte el veterinario Eric Dunayer, de la Universidad de Illinois (EE.UU.).

