¿Qué verduras pueden comer los perros?

Brócoli, patatas cocidas, zanahorias... Las recetas de comida para perros comerciales están cada vez más llenas de verduras (y también de frutas que los canes sí comen). Pero, ¿y si quiere darle vegetales en casa? Estos alimentos también puede usarlos para preparar varias recetas, como pollo con verduras o judías cocidas añadidas en las croquetas, siempre bajo supervisión del veterinario o nutricionista canino, e incluso ofrecérselos como premios saludables deshidratados o congelados en verano. En las siguientes líneas conocerá estas y otras verduras idóneas para su peludo amigo.

"Todas las verduras son recomendables para los perros, en especial las de color verde, como los guisantes, el brócoli y las judías verdes", apunta Carlos Alberto Gutiérrez, veterinario y nutricionista de perros

Entonces, ¿qué verduras puede compartir con su perro y ayudan a crear una alimentación más natural para él? El veterinario y nutricionista canino Carlos Alberto Gutiérrez, autor de la web Nutricionista de Perros, reconoce que, aunque las verduras en general "no entusiasman a los canes", sí les aportan beneficios en forma de vitaminas y fibra. A pesar de que los perros no necesitan tomar mucha fibra, ingerir pequeñas cantidades contenidas en las verduras, dice este veterinario, beneficia su sistema digestivo. Además, cocidas y combinadas con alimentos que el can come con más gusto, como la carne de pollo, las verduras resultan un buen complemento.

¿Y qué vegetales son buenos para los perros? "En general todas las verduras son recomendables, en especial aquellas de color verde", apunta. Esto implica que los guisantes, el brócoli e incluso las judías verdes pueden formar parte de las recetas caseras para canes y que también sirven de premio del peludo amigo.

Lo importante, sostiene el veterinario, "está en la variedad". Por eso, él mismo no descarta en sus recetas incluir zanahorias, patatas cocidas y hasta calabaza, una verdura que también gusta y aporta beneficios a los gatos. "Pero insisto -afirma Gutiérrez- la clave está en la variedad y en contar con la supervisión de un experto en medicina y nutrición canina".

Batatas para perros: un tubérculo dulce y sabroso

¿Otra verdura que el perro puede comer? La batata, un tubérculo que añade fibra a su dieta, además de vitamina B6, vitamina C y betacaroteno -también presente en las zanahorias-, un pigmento orgánico antioxidante que actúa como precursor de la vitamina A.

Las batatas harán las delicias de los canes con solo cortarlas en rodajas y deshidratarlas. Existen aparatos deshidratadores, pero esto también se puede hacer al sol, siempre que estén aireada por sendos lados, para evitar que se pudran. ¡Un premio que el perro masticará con gusto peludo!

¿Cómo darle judías verdes al perro?

Las judías verdes son una verdura rica en fibra, en vitamina K y manganeso. Si su can tiene tendencia al sobrepeso e incluso a la obesidad -como la mitad de los perros urbanos, según la Asociación para la Prevención de la Obesidad en los Animales de Compañía- puede reemplazar una pequeña cantidad de sus bolitas por algunas judías verdes cortadas en trozos que pueda comer de un bocado. Será un modo saludable de ayudarle a sentirse saciado mientras que conserva su peso ideal. Recuerde siempre sustituir una pequeña cantidad de pienso solamente y consultarlo con su veterinario.

¿Y cuando llega el calor? Muchos perros incluso disfrutan de las judías verdes congeladas. ¡Un premio refrescante y sano para sobrellevar las altas temperaturas estivales!

Lo importante es lograr una dieta equilibrada para el can, dice el veterinario Fausto Andrés. "Si alimentamos al perro con la cantidad de proteínas suficientes, es posible ofrecerle verduras e incluso frutas sin problemas ", asegura. La pauta es no caer en el exceso. "Ni la fruta ni la verdura deben sustituir a la alimentación habitual del can, sino ser ofrecida como premios", advierte Andrés.

Receta de verduras para perros: ¿cómo preparar pollo con verduras?

La siguiente receta casera para perros combina verduras con pollo. "La carne de pollo es una fuente de proteína de muy buena calidad para los canes; además, les encanta; y para nosotros, es una de las fuentes cárnicas saludables más baratas de conseguir en el mercado", confiesa Gutiérrez. "Si a esto le añadimos el ácido araquidónico (un ácido graso de la familia de los omega 6) presente en la piel del pollo y las vitaminas de las verduras, tendremos un plato sano y muy delicioso para los perros", aclara.

La receta incluye 250 gramos de pollo, "una cantidad que puede ser la ración de todo un día de un can pequeño o media ración de comida de uno grande", dice el nutricionista. ¿Qué otros ingredientes hacen falta? Dos patatas, una zanahoria, medio calabacín y media manzana.

Lo primero es cortar las verduras en dados pequeños y ponerlas a cocer unos 15 minutos. Cuando estén hechas, hay que escurrirlas y aplastarlas hasta obtener un puré. Este paso puede ser más rápido con la ayuda de una batidora. ¿Y ahora qué? "En una sartén mediana con un chorrito de aceite, salteamos el pollo y la media manzana cortada en trozos", apunta Gutiérrez. Importante: recuerde quitar las semillas de la manzana antes, ya que pueden resultar indigestas para el perro, incluso algo tóxicas. Ahora agregue el puré de verduras y mezcle bien.

Este plato casero tan sabroso hay que dejarlo enfriar a temperatura ambiente y ofrecérselo al can en varias raciones. ¡Buen provecho, amigos perros!

