Bizcochos para mascotas: dos recetas perrunas

Ideas culinarias para mimar al can, e incluso para compartir cuenco con él

Los bizcochos para perros, al igual que las galletas caseras caninas o las galletas para gatos, son un sabroso premio para la mascota. Y, como están hechos en casa, se pueden elegir los ingredientes y su calidad, lo que permite evitar compuestos que puedan provocar alergia al perro, además de aditivos artificiales o conservantes poco recomendables. Estas son dos recetas de bizcochos para el can (la clásica y de hígado) y algunos consejos antes de ponerse manos a la masa.

Receta de bizcocho para perros básica

Los bizcochos de crema de cacahuete y de carne sirven para premiar al perro, además de que son fáciles y baratos de hacer en casa

¿Buscando una receta que sea saludable para tu perro y que puedas compartir con él? Pues este bizcocho básico reúne esas dos características y es muy fácil, barato y rápido de hacer.

Puesto que este bizcocho lleva crema de cacahuete, un ingrediente estrella para elaborar premios caninos, hay que tener mucho cuidado y escoger una crema que no contenga xilitol, un ingrediente muy peligroso para perros y gatos y presente en muchos dulces y caramelos para humanos (es seguro para ti pero no para tu mascota). No olvides, por tanto, revisar bien la etiqueta para escoger una crema de cacahuete libre de este compuesto.

Los ingredientes para hacer este bizcocho para tu perro y para ti son:

Un huevo.

65 gramos de crema o mantequilla de cacahuete cremosa. Recuerda: no debe contener xilitol.

60 mililitros de aceite de oliva.

Una cucharadita de extracto de vainilla.

60 gramos de miel (que esté líquida).

135 gramos de zanahorias ralladas.

Una manzana hecha puré. Cuécela antes, con poca agua y a fuego lento. Pélala y retira bien el corazón y las semillas. Aunque la manzana es una de las frutas que el perro sí puede comer, sus semillas resultan algo tóxicas.

120 gramos de harina integral (o blanca, en caso de que el can sea intolerante).

Un poco de levadura.

Una cucharadita de bicarbonato sódico para pastelería.

Para hacer este bizcocho, el primer paso es precalentar el horno, a unos 180 ºC. Engrasa un molde para bizcocho que puedas introducir en este electrodoméstico.

Mezcla el huevo, la mantequilla de cacahuete, el aceite, la vainilla y la miel en un cuenco grande, y bate todo bien, hasta obtener una mezcla homogénea. Incluye la zanahoria y el puré de manzana, y mezcla todo bien. Ahora ya puedes añadir la harina, la levadura y el bicarbonato sódico. Remueve y bate todo bien antes de verter la mezcla en el recipiente o molde de bizcocho.

¡Hora de meterlo en el horno! Déjalo cocinar a temperatura suave durante unos 40 minutos y, cuando esté hecho, sácalo y déjalo enfriar al menos otros 10 minutos. Lo mejor es entonces pasarlo a una rejilla que permita al bizcocho airearse y enfriarse de forma homogénea.

Si quieres mimar aún más a tu mejor amigo, puedes untar la parte superior del bizcocho con crema de cacahuete (recuerda, sin xilitol). ¡Tu mascota se relamerá!

Bizcocho de hígado: receta para perros

Si quieres una receta casera con la que premiar a tu perro, apúntate este bizcocho de hígado. A tu amigo más peludo le encantará. Pero recuerda darle solo pequeñas porciones y usarlo solo como complemento de su dieta habitual.

Los ingredientes para preparar el bizcocho de hígado para canes son sencillos.

500 gramos de hígado de cordero.

500 gramos de harina de harina integral (o blanca, en caso de intolerancia).

Levadura.

Tres huevos.

Agua o leche. ¡Cuidado! Algunos perros sufren problemas gástricos con la leche. En caso de duda, utiliza agua.

El método para hacer este bizcocho no es muy diferente al que seguiríamos en caso de hacer un postre similar para humanos.

Lo primero es romper los huevos en un cuenco de medición, verter la misma cantidad de agua o leche y batir todo muy bien. Por otro lado, tritura la carne en un triturador o batidora potente y añade los huevos, la harina y la levadura a la mezcla. Ahora tienes que batir toda la masa bien hasta que obtengas una mezcla consistente y esponjosa.

Vierte todo en un cuenco engrasado -así evitarás que el bizcocho se pegue- que soporte altas temperaturas e introdúcelo en un horno precalentado (unos 10 minutos antes) a unos 180 ºC durante entre 35 y 45 minutos.

Una vez que el bizcocho pueda pincharse con un alfiler y este salga limpio, sabrás que está listo. Déjalo enfriar y divide la mezcla en una docena de trozos. ¡Listos para ofrecérselos al perro! Recuerda dosificar y no darle más de una porción. El resto puedes guardarlo en el frigorífico en una tartera hermética.

Claves para hacer bizcochos caseros para perros Cocinar en casa bizcochos y galletas para perros es un modo de controlar sus ingredientes. Recuerda no usar aquellos a los que tu amigo sea alérgico o intolerante.

Para prevenir reacciones alérgicas existe un truco : cuando vayas a introducir un nuevo ingrediente, es preferible hacerlo en cantidades pequeñas.

: cuando vayas a introducir un nuevo ingrediente, es preferible hacerlo en cantidades pequeñas. Y muy importante : no olvides que el chocolate, las uvas pasas, la cebolla y el aguacate figuran entre los alimentos prohibidos para los perros. Además, la carne de cerdo cruda también puede ser peligrosa.

: no olvides que el chocolate, las uvas pasas, la cebolla y el aguacate figuran entre los alimentos prohibidos para los perros. Además, la carne de cerdo cruda también puede ser peligrosa. Y antes de cocinar para tu amigo en casa, consulta con el veterinario o nutricionista canino, que te podrán asesorar en cada caso.

Para conservar el bizcocho, emplea una tartera y métela dentro del frigorífico. Otra opción es utilizar bolsas de algodón o una lata cerrada. En función de los ingredientes que contengan, durarán unas dos o tres semanas de este modo. Eso sí: antes de ofrecérselas al perro, conviene sacarlas de la nevera con al menos 10 minutos de antelación.

