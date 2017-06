6 trucos para que el perro no haga sus necesidades en casa

¿El perro ha hecho sus necesidades dentro de casa? Sepa que no es el único: uno de cada cinco perros caseros alguna vez orina o hace caca dentro de la vivienda. ¿Los motivos? Desde una falta de aprendizaje hasta no haber detectado cuál es su váter preferido. Pero también hay razones como el estrés canino y algunas enfermedades. En este artículo se explica por qué los perros hacen sus necesidades dentro del hogar y se dan seis trucos para que dejen de hacerlo: desde usar limpiadores enzimáticos hasta utilizar ricos premios comestibles cuando lo hace donde debe.

¿Ha encontrado orina o excrementos del perro dentro de casa? Tome aire y respire profundo, porque no es el único can. Según un estudio de la Universidad de Illinois (EE.UU.), uno de cada cinco perros caseros hace sus necesidades en la vivienda alguna vez. "Los motivos son variados: desde estrés canino o razones psicológicas, hasta problemas médicos que debe tratar un veterinario", explica la experta en comportamiento animal Kelly Ballantyne, acostumbrada a lidiar con estos problemas a diario en su hospital.

1. Mi perro hace sus necesidades en casa: ¿cómo le enseño a no hacerlo?

Los perros, como las personas, necesitan tiempo y paciencia para aprender. Por eso, los cachorros precisan un periodo de aprendizaje para saber dónde pueden hacer sus necesidades. "Este periodo de aprendizaje dura en torno a unas ocho semanas: solo después de que un can haya pasado dos meses sin hacer pis o caca dentro de casa podremos dar por finalizado su aprendizaje", añade Ballantyne.

Y no todo es saber cómo educar a los perros. Además, hay que recordar que los canes, como las personas, tienen sus propios gustos. Y estas preferencias explican por qué algunos eligen ciertos suelos o sustratos para hacer sus necesidades en lugar de otros: hay perros que adoran usar el césped como su váter canino, mientras que otros estarán más cómodos en la arena, pavimento de baldosas o madera. El quid está en entender que este gusto canino por determinadas superficies se desarrolla en torno a las ocho semanas de vida. Por eso hay que comenzar su entrenamiento cuanto antes, y siempre durante su etapa de cachorro.

Y lo mismo ocurre cuando un perro adoptado llega a casa. "El can debe conocer cuál es su lugar, dónde dirigirse para comer, beber o realizar sus necesidades", asegura la Asociación Nacional Amigos de los Animales. La paciencia y el tiempo son pautas importantes para educar a un perro adulto adoptado.

¿Por dónde empezar? Lo primero es elegir cuál será la zona o váter canino, y cerciorarse de que se está cerca cuando el perro quiere hacer sus necesidades durante el paseo. "Además, para hacer las cosas más sencillas, conviene fijar un horario de comidas: esto hará más fácil saber cuándo el can necesita salir y acudir a su zona de váter canino", concluye un estudio de la Universidad de Brown (EE.UU.).

2. ¿El perro estará enfermo?

Cuando un perro hace sus necesidades dentro de casa, ya sea orina o excrementos sólidos, lo primordial es saber qué le ocurre. El veterinario puede ayudar: le hará un examen para descartar que se trata de una gastroenteritis, porque el can haya comido algo que no debía, o un problema médico más grave.

Incluso enfermedades como el Alzheimer canino, el síndrome de disfunción cognitiva que provoca que el perro anciano se despiste, tenga pérdidas de memoria y se desoriente, también explican muchas veces por qué un can orina y hace caca dentro del hogar.

Otras dolencias que pueden determinar por qué este animal hace sus necesidades en casa incluyen los parásitos internos, una infección, una intolerancia o alergia a los alimentos y hasta una enfermedad intestinal.

3. ¿El can sufre estrés?

Pero el estrés, un exceso de excitación y hasta la llamada ansiedad por separación del perro son otras causas frecuentes por las que muchos canes orinan y defecan dentro de la vivienda.

La ansiedad por separación es un miedo exacerbado a la soledad y al alejamiento de su familia humana. Los animales que sufren este trastorno de conducta ladran, rascan las puertas, destrozan los cojines y, también, hacen sus necesidades en casa.

Además, los expertos comentan que hay algunas razas más propensas a hacer sus necesidades dentro del hogar que otras. Este problema afecta, de forma especial, a las razas de menor tamaño, perros beagle e incluso sabuesos.

4. ¡Mantenga la calma y piense en positivo!

La pauta para lograr que el can no orine y haga caca dentro de la vivienda es mantener la calma, y nunca castigarle (mucho menos, tratarle de forma agresiva). El perro no está mortificando a su humano, sino que tiene un problema y necesita su ayuda. Castigarle solo logrará aumentar su estrés. El can es su amigo, le quiere. Para él su dueño es lo más importante. Construir una buena relación de amistad con el perro es fundamental, en especial cuando aún no ha terminado su periodo de aprendizaje o adaptación a la casa.

¿Qué hay que hacer en lugar del castigo? ¡La clave está en usar el refuerzo positivo! Es decir, ofrecer un pequeño y rico premio comestible al can cuando haga sus necesidades fuera del hogar, en el lugar adecuado. ¡Un modo mucho más divertido de tratar a un amigo y conseguir que aprenda a hacer sus necesidades donde debe!

5. ¿El perro hace sus necesidades en casa? ¡Limpieza!

¿Qué más? Mantener al perro alejado del lugar donde ha dejado sus necesidades en casa funciona. Y a esa tarea contribuirán las vallas de bebés u otro tipo de obstáculos que impidan su acceso al área marcada.

"Además, hay que limpiar la zona marcada a conciencia: la limpieza permitirá eliminar los olores y evitará que el can relacione el lugar con lo ocurrido", dice Ballantyne. Los limpiadores enzimáticos, creados de forma especial para quitar las manchas de origen orgánico, serán de gran ayuda, ya que son más eficaces para acabar con las manchas por excrementos. La limpieza, sin embargo, no hay que reducirla al área manchada, sino que conviene extenderla por un sector mayor con el fin de asegurarse de que la habitación queda por completo limpia.

6. ¿El perro marca la casa con orina? ¡Esterilice a su amigo!

Esterilizar a los perros es muy importante. No solo evita camadas de cachorros sin hogar, sino que también evita determinados tipos de cáncer. Pero, además, conviene saber que un can esterilizado macho es menos proclive a usar su orina como herramienta de marcaje de "su territorio".

Las orinas de marcaje perruno, como ocurre en el caso de los gatos, son expulsadas contra paredes verticales, visibles y más eficientes para extender sus señales olorosas por el entorno. "Esterilizar al can macho es la forma más eficaz de reducir el marcaje por orina, ya que ocho de cada diez perros esterilizados no vuelven a marcar nunca más", agrega la veterinaria.

Siga a Eva San Martín en Twitter.

RSS. Sigue informado RSS sobre adiestramiento