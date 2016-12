5 vídeos para felicitar la Navidad, ¡con perros y gatos!

¡Feliz Miauvidad! Villancicos cantados por perros. Gatos que se enfrentan por primera vez al árbol de Navidad. Y canes y mininos que celebran una cena navideña por todo lo alto. Estos son algunos de los vídeos más divertidos para felicitar la Navidad con perros y gatos.

¿Cómo felicitar la Navidad con perros? Un villancico muy canino

¿Hay modo más peludo de desear una feliz Navidad que esta versión del villancico 'Silent Night'? Estos perros felicitan las fiestas a golpe de ladrido y logran lo más importante: arrancarnos las mejores de las sonrisas.

Un gato frente al árbol de Navidad

Pocas cosas hay tan atractivas como un árbol de Navidad para los gatos. ¿Qué será ese juguete brillante que suena? ¿Y esos regalos envueltos debajo del árbol? A continuación tiene el vídeo de Simon's Cat para felicitar las fiestas del modo más felino y divertido.

Navidad divertida: un perro sobre un robot aspirador

Por desgracia, la Navidad no exime de pasar el aspirador por el salón. ¡Pero esta tarea es mucho más divertida si hay un ayudante perruno! Five es el protagonista peludo de este vídeo navideño. Un can muy dispuesto a hacer las tareas de limpieza mucho más divertidas estas Navidades.

La cena de Navidad más gatuna y perruna

Esta es la cena de Navidad más perruna y gatunamente divertida. ¿Qué ocurre cuando 13 canes y un gato en adopción se reúnen para celebrar la cena de Navidad? Divertido y solidario.

Navidad con el gato Mog

¿Qué pasa cuando el felino se queda solo en casa y se tiene todo preparado para celebrar la Navidad? Mog es el gato protagonista de los libros de Judith Kerr. Este personaje, muy conocido por los niños de Reino Unido, cuenta con su propia celebración navideña y también el encargado peludo de responder esta pregunta. ¡Feliz Miauvidad!

