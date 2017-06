Doctor, ¿mi perro tiene miedo a la soledad?

¿Su perro teme a la soledad? ¡Pues no es el único! La mitad de los canes tienen miedo a quedarse solos. El llamado síndrome de ansiedad por separación en perros es muy frecuente: solo en España unos 2,7 millones de canes podrían padecer este trastorno, advierten los expertos. A continuación se aborda qué es el miedo a la soledad en los perros, por qué cuesta tanto reconocer este problema, las razones por las que los canes pesimistas lo sufren más, cómo usar cámaras web para ayudarles a superarlo y qué hacer (o qué medicinas usar) si el perro teme a la soledad.

Miedo a la soledad en perros: una angustia muy común

No todos los canes lo pasan mal cuando están solos, pero sí muchos. El llamado síndrome de ansiedad por separación en perros es más frecuente de lo que se cree: solo en España unos 2,7 millones de canes podrían sufrir este trastorno por miedo a la soledad. "Cerca de la mitad de los perros padecen angustia a la soledad cuando se quedan solos en casa en una etapa u otra de su vida", explica el veterinario Michael Mendl, experto en comportamiento animal.

Canes que muerden el sofá o destrozan cojines, que hacen sus necesidades caninas dentro de casa (por puro estrés) y que ladran y aúllan durante horas, con el objetivo de llamar la atención y para lamento de los vecinos... No todos los síntomas del miedo a la soledad son tan evidentes, visibles o sonoros.

Otras veces, el perro que sufre miedo a quedarse sin la compañía de sus humanos jadea, babea o gime de forma casi silenciosa, de modo que estos comportamientos pasan muchas veces desapercibidos. Y es que el animal puede estar padeciendo un temor atroz a la soledad y sus dueños no ser conscientes de ello. "Muchas veces, las personas creen que su can está bien, que es feliz, incluso cuando lleva años sufriendo miedo a quedarse solo; y son muy pocos los que buscan ayuda de un profesional, veterinario o experto en comportamiento canino para ayudar a su amigo de cuatro patas", advierte Mendl, que ha coordinado un estudio sobre ansiedad por separación en perros publicado en la revista científica Current Biology.

¿Cómo saber si el perro tiene miedo a la soledad? ¡Use una cámara web!

¿Y cómo saber si el can lo pasa mal cuando está solo? Los expertos recomiendan echar mano de la tecnología. Poner una cámara web en casa mientras se está fuera o en la oficina es el mejor modo de saber qué hace el animal en ausencia de su humano.

"Cuando preguntamos a alguien si su perro sufre cuando está solo, la respuesta es muchas veces negativa. Sin embargo, los estudios demuestran que colocar una cámara web en el hogar revela una realidad muy distinta: el número de canes que padecen ansiedad por separación es enorme y preocupante", añade la veterinaria Rachel Casey, experta en comportamiento canino e investigadora del estrés en perros.

No solo los perros: los gatos también tienen estrés.

¿Qué destaparon las cámaras instaladas en viviendas con canes por Casey? Solo uno de cada cinco perros de la investigación no mostró signos de sufrir por la soledad. ¿Y qué pasa con el resto? La cámara web grabó a un tercio de los canes padeciendo síntomas de estrés evidentes, como aullidos y carreras de ventana en ventana. Pero aún hay más: la mitad de los perros presentaron señales de estrés o miedo a la soledad menos elocuentes, como jadeos, lloros de bajo volumen y cambios en el comportamiento.

"La idea de que los canes hacen sus necesidades dentro de casa o muerden los muebles para castigarnos por haberles dejado solos es absolutamente equivocada", cuenta la veterinaria, quien también explica que estos comportamientos son solo la expresión de los sentimientos negativos, como el miedo o la ansiedad, que tienen muchos perros al quedarse solos.

¿Su perro es pesimista? Pues tiene más riesgo de sufrir estrés

La preocupación de los científicos es mayúscula. Primero, el miedo a la soledad está muy extendido en los canes, y casi la mitad de ellos lo sufren de una u otra manera. Pero además, muchas personas no saben reconocer la tristeza por soledad en sus perros. Y, otras, aun cuando lo advierten, no acuden al veterinario ni piden ayuda profesional.

El problema, comentan los expertos, es que los canes que lo pasan mal por la soledad pueden estar padeciendo este problema no solo cuando permanecen solos en casa, sino que su capacidad de ser felices puede verse mermada. "Estos canes tienen tendencia a ser pesimistas, ver el mundo por ojos más negativos, y el estado de tristeza les afecta a otras facetas de su vida", agrega el veterinario.

Prozac y amor para perros con miedo a la soledad

Un perro con miedo a la soledad no es un perro feliz. Pero, ¿qué hacer cuando el can sufre ansiedad por separación? Algunos consejos ayudan a los peludos amigos a recuperar la confianza en sí mismos. Entre ellos está enseñarle que coger las llaves no siempre implica salir de casa, alargar las salidas poco a poco, proponerle juegos mentales, dar puzles de comida para canes en ausencia de sus dueños y respetar los horarios de las comidas y de los paseos, ya que la rutina favorece que el perro recobre la serenidad.

No obstante, el miedo a la soledad puede agudizarse y convertirse en un problema de salud. Entonces, el veterinario de confianza o experto en comportamiento canino serán los mejores consejeros, ya que en ocasiones puede ser incluso preciso, en los casos más graves, recurrir a algún tratamiento. El veterinario o psicólogo canino puede recetar al perro antidepresivos, como la fluoxetina (nombre químico del conocido Prozac) y otros medicamentos como la clomipramine. El tratamiento para la ansiedad del perro no puede ser automedicado, pues las medicinas humanas pueden ser muy peligrosas para los animales y siempre deben ser recetadas y controladas por un veterinario.

Estos tratamientos médicos no deben ser aislados, sino que hay que acompañarlos de técnicas de comportamiento canino enfocadas a reducir el miedo y, no hace falta decirlo, también ¡con ración doble de amor y juegos con el infatigable amigo peludo!

