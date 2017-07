¿Perros y gatos que no dan alergia? Los científicos desmontan el mito

Aunque los perros y los gatos que presuntamente "no dan alergia" son cada vez más habituales, los expertos desmontan el mito: los canes y felinos hipoalergénicos no existen. Entonces, ¿por qué ciertos perros producen menos alergia a determinadas personas? Y ¿por qué hay mininos que no causan reacciones de sensibilidad a quienes afirman tener alergia a los felinos? Y otra pregunta más: ¿cómo se pueden reducir las alergias a perros y gatos? A continuación se revelan todos estos misterios.

Los perros que no dan alergia no existen

La llegada de Bo, un perro de agua portugués de color negro, a la Casa Blanca habitada por la familia Obama desató el interés por si de verdad hay canes que no causan alergia. ¿Existen los llamados perros hipoalergénicos? Los científicos desmontan el mito. "No, los canes que no producen alergia no existen: no hay ningún perro que no produzca la proteína en la saliva o en la piel responsable de esta reacción en algunas personas", concluye un extenso estudio científico sobre la materia, realizado por la Universidad de Illinois (EE.UU.).

Según el Centro Europeo de la Fundación para la Investigación de las Alergias (ECARF), el 30% de los españoles sufre algún tipo de reacción alérgica. ¿Y cuáles son los alergénicos más relevantes? "Pólenes, ácaros del polvo doméstico, epitelios de animales y hongos", afirman alergólogos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Tenerife).

Sin embargo, los científicos reconocen que no son capaces de definir el número exacto de ciudadanos con alergia a los animales. "Una de las razones es porque los análisis de sangre y piel solo nos dicen cuándo alguien ha desarrollado una predisposición a sufrir una alergia; pero estos exámenes no permiten predecir con exactitud cuándo alguien desarrollará los síntomas o no", explica el dermatólogo y alergólogo Torsten Zuberbier, del ECARF.

Aunque no hay forma de saber cuántas personas experimentan síntomas de alergia (como asma o picores) debido al contacto con perros y gatos, sí que hay investigaciones que ayudan a conocer el número de personas susceptibles de padecerlo: "Y los estudios revelan que entre el 10% y el 16% de los ciudadanos europeos pueden sufrir algún tipo de alergia relacionada con el pelo de los animales", añade el dermatólogo. Y con estas cifras, la posibilidad de convivir con un can o felino que no pueda producir alergia puede ser tentadora.

¿Por qué hay personas con alergia a perros y gatos?

Unos cinco millones de perros y casi cuatro millones de gatos viven en los hogares españoles, según la Federación de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, unos canes y felinos queridos a los que sus humanos les consideran parte de su familia.

Pero, ¿por qué a veces se desarrollan reacciones alérgicas cerca de ellos? En muchos casos, el brote lo desencadena una extremada sensibilidad a una proteína presente en su saliva y también en su piel. "La gente que es alérgica puede desarrollar sensibilidad tanto a la caspa de la piel como a la saliva de canes y felinos", explica Mark Stickney, médico de la Academia Americana de Asma e Inmunología Alergénica.

¿Y cuál es la causa de que la alergia a los felinos sea un poco más frecuente que a sus compañeros caninos? "El motivo es que los gatos se acicalan mucho y, al limpiar su pelo con la lengua, extienden las posibles partículas alergénicas por todo el cuerpo", dice Stickney.

Entonces, ¿existen los perros y gatos hipoalergénicos?

Aunque los perros y gatos "que no dan alergia" son cada vez más populares, los expertos coinciden en que esta creencia tiene más de mito que de verdad. "Los felinos y canes que no producen alergia sencillamente no existen", afirma la veterinaria Bernardine Cruz, de la Asociación Médica Veterinaria y experta en asuntos de alergias a los animales.

No obstante, Cruz admite que puede haber algunas excepciones a su categórico "no" en el caso de los mininos. La veterinaria explica que existen gatos que poseen una mutación (cambio) en la proteína Fel d 1, responsable de la sensibilidad en humanos. "He visto gente con una alergia aguda a los felinos que son capaces de jugar con ellos sin tan siquiera estornudar", asegura.

Pero, ¿y los perros? "Esta mutación en la proteína causante de la reacción alérgica en personas sencillamente no se ha encontrado nunca en canes", zanja la veterinaria.

¿Qué perros o gatos producen menos alergia a las personas?

Los perros hipoalergénicos no existen, pero cada persona tiene su propio nivel de reactividad a la proteína de la saliva y la piel de los canes. Además, sí hay canes menos capaces de desencadenar una alergia: entre ellos están los caniches, el terrier de pelo rizado, los perros de agua, los schnauzers, el bichón y el lhasa apso.

¿Y por qué producen menos alergia? El motivo es que cambian el pelo con menor frecuencia o tienen el pelo más corto y más duro. Por eso, "aunque los canes hipoalergénicos no existen, sí hay algunos que, debido a que mudan su pelo con menos frecuencia o bien porque tienen el pelo más corto, pueden causar menos alergia a las personas susceptibles de padecerla", aclaran los científicos de la Universidad de Illinois.

¿Otra forma de reducir el riesgo de padecer una alergia? Acudir al peluquero canino más a menudo: los lavados y cortes de pelo más cortos logran quitar las proteínas alergénicas de su piel.

¿Y qué pasa con los gatos? Aunque los científicos no avalan que exista algo parecido a un felino hipoalergénico, sí que admiten que hay felinos, como cuenta Cruz, que tienen una mutación en la proteína que causa la alergia, por lo que causan menor reacción. Y, además, igual que pasa con los canes, "también hay gatos que por su tipo de pelo suelen causar menos alergias, como es el caso del siamés, el devon rex y el sphynx", dice el veterinario.

Esto no significa que exista una regla fija. "Hay gente que tiene alergia a un caniche y, sin embargo, puede jugar sin problemas con un perro mestizo o con un pastor alemán", aclara Cruz. En otras palabras: en las alergias caninas o felinas, sea cual sea la raza, los lavados profesionales y los cortes de pelo frecuentes de mano de un profesional pueden reducir mucho el riesgo de padecer una reacción. Y, del mismo modo, para disminuir la alergia a los felinos, como ocurre con los perros, los cepillados frecuentes a los gatos son esenciales. Y sí, se puede cepillar al felino sin estrés ¡y disfrutando todos!, como pasa en este vídeo.

Siga a Eva San Martín en Twitter.

