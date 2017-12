6 ideas geniales para hacer tu casa más perruna y gatuna esta Navidad

El reto de esta Navidad es ¡hacer la casa más perruna y gatuna! Y las propuestas para lograrlo son fáciles, rápidas y baratas, además de muy divertidas. A continuación, se dan seis ideas asombrosas para decorar el hogar y mimar a los animales durante estas fiestas: desde hacer adornos con las huellas de canes y felinos en harina y pintar felpudos con frases inspiradas en ellos, hasta cocinar galletas caseras para perros y gatos o crear figuras acolchadas con sus fotografías.

1. Adornos de Navidad con perros y gatos: ¡patas en harina!

El siguiente adorno de Navidad hecho en casa logrará que la casa sea más gatuna y perruna de una forma muy divertida. Esta decoración navideña es una actividad estupenda para hacer en familia: si hay niños en el hogar, les encantará participar. ¡Incluso los canes y felinos tomarán parte en este proyecto artístico tan original!

¿Por dónde empezar? Lo primero es reunir los materiales para la base del adorno de Navidad peludo, que son sencillos y baratos: harina, sal y agua. Hay que mezclar en un bol medio vaso de harina blanca con medio vaso de sal y un octavo de vaso de agua hasta obtener una masa consistente, similar a la de una de pizza.

Una vez que esté lista, como explica la propuesta para hacer decoración de Navidad con ayuda de perros y gatos del blog One Little Project, se amasa y se coloca en la encimera, aplastándola con las manos o con un rodillo de hacer pizza, hasta tener un espesor de uno o dos centímetros. ¡Recuerde poner un poco de harina en la superficie para que no se quede pegada! Después, se recorta en las formas deseadas: desde redondeles hechos con un vaso hasta otras más originales elaboradas con ayuda de los moldes de hacer galletas.

Luego toca pedir la participación especial del perro o gato: dejará sellada su patita en la masa (con delicadeza y de modo que resulte divertido y agradable también para el amigo peludo). Se hace un agujero en la parte superior del adorno con una pajita, que más tarde se usará para pasar por él un cordón y colgar del árbol. Y... ¡al horno! Los adornos se cocerán a una temperatura baja (unos 100 ºC) durante dos o tres horas, hasta que pierdan la humedad.

Una vez que estén listos, se dejan enfriar y se aplica un poco de cola blanca o pegamento para barnizado, tipo Mod Podge. Solo queda pintar, decorar con purpurinas, atravesar un cordel y ¡colgarlos del árbol de Navidad más perruna y gatunamente divertido!

2. Felpudos navideños hechos en casa ¡muy peludos!

Los felpudos pintados a mano son tendencia en el universo crafty, de los amantes de las manualidades. La propuesta para estas Navidades es ¡hacerlos de un modo muy peludo!

El proyecto de The Cheeky Doormat pasa por decorar los felpudos con ayuda de pintura para tela o pintura de aerosol. En el caso de x4duros, la propuesta consta de estos felpudos decorados en casa.

La idea es escribir en ellos una bonita frase inspirada en el amor hacia perros y gatos. Además, se puede añadir algún motivo de Navidad (un poco de nieve, un gorro...) junto con un hueso, una huella de pata, un pescadito o las siluetas caninas o felinas. ¡El único límite aquí es la creatividad!

3. ¡Al fotomatón perros y gatos! Postales de Navidad hechas en casa

Gatos y perros son los mejores amigos peludos que se podrían tener y, además, logran sacar a sus humanos una sonrisa incluso en los momentos más inesperados. Esto explica por qué las postales y felicitaciones con sus fotos son tan populares, y ¡de forma especial durante la Navidad!

La idea es muy sencilla pero igual de efectiva: en este enlace hay montones de imágenes navideñas con canes y felinos para inspirarse este año. ¡Solo queda enviarlas juntos con los mejores deseos a los seres queridos!

4. Galletas caseras para perros y gatos en Navidad

Las galletas caseras para perros y gatos no son solo una forma sana de premiarles. Además, sirven para crear bonitos adornos navideños para la casa e írselos ofreciendo poco a poco durante las fiestas.

Las galletas caseras para felinos pueden hacerse con calabaza. ¡Se relamerán los bigotes! También hay propuestas de recetas veloces de galletas caseras para perros y gatos con pollo y hasta con atún. ¡Deliciosas!

5. Adornos caseros para el árbol con fotos de perros y gatos

Esta idea para decorar el árbol de Navidad con fotografías en relieve de canes y felinos es genial. La propuesta consiste en imprimir la imagen del animal en tela blanca y tejer un adorno con relleno de cojines, con ayuda de un poco de hilo y aguja y... ¡listo! Ya están los mejores y más peludos adornos navideños.

6. Calcetines de Navidad con gatos y perros

Los calcetines de Navidad siempre son una forma cálida de decorar la casa en estas fechas. Pero el reto de este año es que sean más perrunos y gatunos. La buena noticia es que ¡lograrlo resulta muy fácil!

La idea para hacer calcetines navideños con felinos y canes del blog Lia Griffith consiste en crear caras y orejas de animales con ayuda de trozos de tela de felpa. ¡El resultado es peludamente irresistible!

