Mascotas en verano: cómo cuidarlas cuando hace calor

Perros y gatos sufren los estragos del calor más que usted. Ellos no pueden sudar para refrigerarse, ya que carecen de las glándulas sudoríparas que las personas sí tenemos repartidas por todo el cuerpo. "En parte, transpiran a través de sus almohadillas, pero sobre todo expulsan el calor a través de su boca; por eso se dice a veces que estos animales sudan por la lengua", afirma el veterinario Fausto Andrés. Pero hay maneras de ayudarles, como las que exponemos en este artículo.

Entre el 36 % y el 50 % de las mascotas que sufren una subida repentina de su temperatura corporal mueren

La refrigeración de perros y gatos no solo es más compleja que la humana, sino también menos eficiente. Esto explica por qué nunca debe dejar a su animal solo en el coche, ni siquiera para hacer un recado rápido. Un día caluroso en el que el termómetro marque 32 ºC, dentro del automóvil no tardará en dispararse hasta los 70 ºC -es cuestión de 10 minutos-. Y cuando el mercurio sube, el peligro de padecer un golpe de calor no es ninguna broma: entre el 36 % y el 50 % de las mascotas que sufren una repentina subida de su temperatura corporal mueren, según un extenso estudio coordinado por la veterinaria Lisa Powell, de la Universidad de Minesota (EE.UU.). "El golpe de calor se produce cuando el cuerpo del animal tiene un colapso debido al incremento excesivo de su temperatura. El animal no puede respirar con normalidad, por lo que su capacidad de refrigerarse decrece y sus órganos vitales peligran. En el peor de los casos, puede fallecer", reconoce el veterinario Ion Sustatxa, autor del blog Amores perros... y gatos.

Si quiere ayudar a su amigo más peludo a tener un verano sin peligros, más saludable y refrescante, estos consejos pueden ayudarle.

Agua... ¡y hasta cubitos de pollo!

El cuerpo de perros y gatos funciona como un termómetro de alta precisión, que es capaz de detectar el exceso de calor y bombearlo a la lengua para eliminarlo. Este refrigerador tan peludo expulsa la temperatura través de las glándulas salivares en forma de humedad. Por ello, el agua fresca es su mejor aliada en verano.

El consejo es colocar cuencos de agua fresca en distintos sitios de casa y cambiarla varias veces al día, para que siempre esté fresca y apetecible. Un truco para que el agua resulte deseable para su amigo es añadir algún cubito de hielo, incluso de caldo de pollo congelado, cocinado sin cebolla ni ajo, ya que estos alimentos son peligrosos.

El mercado de los animales de compañía también lo pone fácil. Opte por un cuenco congelable. Estos recipientes se guardan en el congelador y, al rellenarlos, conservan el agua fresca durante horas.

Paseos seguros y frescos

Para mantener al perro hidratado y fresco durante el paseo, escoja las horas menos calurosas del día (antes de las 11:00 horas y después de las 20:00 horas, tras la caída del sol) y opte por recorridos frondosos con numerosas sombras y fuentes de agua. No olvide llevar consigo un cuenco plegable. Estos artilugios apenas ocupan espacio en el bolso y resultan geniales para llenarlos de agua y que el can beba con mayor comodidad.

Gatos y perros deben poder refugiarse siempre del calor. Las exposiciones al sol en hora punta implican varios peligros, pues hay riesgo de colapso. Además, hay que evitar el ejercicio y los juegos con actividad física excesiva durante las horas de temperaturas máximas. Y cuando tienen calor, un truco que funciona -además de dejarles un lugar fresco en casa a la sombra- es mojar sus patas. Las glándulas sudoríparas de canes y felinos se concentran en sus almohadillas, por lo que mojarlas con frecuencia les ayudará a mantenerse frescos.

¿Croquetas con este calor?

Los helados son un modo sorprendente y muy sabroso de refrescar a su mascota: deje que el perro pruebe el helado de plátano o bata y congele la latita preferida de su minino

Usted no se animaría a comer un buen puñado de croquetas secas a las 15:00 horas en plena ola de calor. Pues su mascota, tampoco. "Perros y gatos tienen menos ganas de comer en verano y, además, necesitan algunos cambios en su alimentación para hacerla más refrescante", explica la veterinaria Ana Beck.

Con calor es aún más importante repartir la comida en tres o cinco raciones diarias -mejor cinco, sobre todo en el caso de los felinos-, y hacerlas coincidir con las horas más frescas del día. Una idea para organizarse es ofrecer el desayuno a primera hora de la mañana, una comida ligera a mediodía y una cena en condiciones a última hora de la tarde.

Y como no solo de bolitas viven perros y gatos, si las combina con latitas húmedas, comida fresca como yogur, verduras hidratantes como la calabaza y frutas como plátanos, manzanas (sin pepitas) y arándanos, mejor que mejor.

¡Helados de frutas!

Los helados son un modo sorprendente y muy sabroso de refrescar a su amigo y lograr que tome el agua que necesita.

Los ingredientes para hacer un helado de plátano para perros son los siguientes: un plátano maduro, un yogur y el volumen de medio yogur de agua -mejor si es desnatado-. La receta es apta para cocineros principiantes de todo pelaje: bata los ingredientes hasta hacerlos puré, vuélquelos en una cubitera o molde de helado y espere a que se congelen. Eso sí, recuerde mojar el helado antes de ofrecérselo al peludo comensal para que no se lastime la lengua.

Los felinos menos quisquillosos o acostumbrados desde su etapa de cachorros a otros alimentos también disfrutarán del refrigerio de plátano. Pero para aquellos que se resistan, hay una receta de helado para gatos aún más infalible: bata su latita de comida húmeda preferida, añada un poco de agua, si quiere, y vierta todo en un molde de helado de su tamaño.

¿Hay que cortar el pelo en verano?

Cada verano surge la misma duda: ¿hay que cortar el pelo a canes y felinos? ¿Y cuánto? Antes de coger las tijeras o pedir cita en su peluquero de mascotas, recuerde que el pelo funciona como un refrigerador natural, una maraña velluda que crea corrientes y bolsas de aire que protegen del calor. Los veterinarios no recomiendan rapar a los animales en verano, salvo excepciones como tener el pelo largo y tendencia a los enredos.

En el resto de los casos, mejor optar por un pequeño recorte y armarse con un buen cepillo. El cepillado diario es especialmente importante cuando hace calor: elimina los pelos muertos que bloquean la expulsión de calor a través del cuerpo. Este gesto, repetido cada día, contribuye a que se mantenga más fresco.

¿Qué razas sufren más el calor?

Los animales chatos -como gatos persas y perros bulldog, bóxer o carlinos (también llamados braquicefálicos)- son aún más vulnerables a la subida de las temperaturas. Su peculiar anatomía facial, que suele ir acompañada de pliegues en la cara, impide el flujo normal de aire. Y la ósea del hocico también se acorta y estrecha. En consecuencia, el aire tiene menos espacio para acceder a los pulmones y el animal respira peor, lo que le hace más vulnerable al golpe de calor.

Otras razas se adaptan peor al calor por su origen y características físicas, ya que su tupido pelaje está más preparado para el frío, es el caso denominadas razas nórdicas, como samoyedo, akita, malamute de Alaska o husky siberiano y chow chow.

Y, al contrario, las razas que toleran mejor el calor son aquellas con un hocico largo, que les permite respirar -y refrigerarse- mejor. Entre ellos, está el doberman, el pointer, el pinscher o el lebrel. Pero aún para ellos, protegerse en verano es importante.

