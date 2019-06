Estas son las playas de España que puedes visitar con tu perro

Muchas ciudades cuentan con playas donde las mascotas son bienvenidas incluso en verano o, al menos, abren sus puertas a los bañistas cuadrúpedos durante algunas horas del día. De hecho, para muchas localidades resulta una forma de aumentar el turismo -hay 5.147.980 perros censados en España- cuando no tienen con quién dejarlos o no quieren separarse de ellos durante sus vacaciones. Pero antes de ponerte el bañador y lanzarte a disfrutar de la arena, recuerda que tu amigo de cuatro patas no tiene permitido el acceso a la mayoría de las playas, y que deberéis buscar una que sea apta para los dos. Una tarea que por suerte resulta cada vez más sencilla, ya que se pueden encontrar casi un centenar de playas oficiales repartidas por la península y las islas. En total, son 97 arenales caninos esta temporada, y los hay de todo tipo: urbanos, semiurbanos o más salvajes. Eso sí, en comparación con los kilómetros de costa que hay en España, aún son pocos, ya que los espacios perrunos no representan ni el 1 % del litoral. Además, en el caso del País Vasco no hay playas oficiales para ir con el can en verano, como reconoce Red Canina.

Guía de playas aptas para perros

Si estás pensando llevar a tu mascota a la playa, apunta estos arenales donde los dos seréis bien recibidos en los próximos meses. Recuerda que, en cualquier caso, antes de ir es recomendable comprobar con las autoridades locales las pautas concretas de uso.

Las playas para perros están señalizadas como tales y también tienen reglas y pautas que deben seguir tanto los bañistas humanos como los peludos. No olvides leer el cartel de la entrada: las hay que restringen el horario de los baños y otras que obligan a que tu can lleve correa en la arena, pero no en el agua. Además:

Mantén controlada a tu mascota.

No olvides recoger sus excrementos.

El perro debe tener microchip.

Mete la cartilla del can en la bolsa, y asegúrate de que está al día de vacunaciones.

Los perros de más de 20 kg deben llevar bozal en algunas playas, al igual que las razas consideradas potencialmente peligrosas. Algunos arenales incluso prohíben su acceso.

Mapa de las playas perrunas

Fuente: Red Canina. Datos actualizados a abril de 2019.

ANDALUCÍA

Almería: 1. Playa de la Rana (Adra)

1. Playa de la Rana (Adra) Cádiz: 2. Zona canina de la playa de Camposoto (San Fernando)

2. Zona canina de la playa de Camposoto (San Fernando) Granada: 3. El Cable (Motril)

3. El Cable (Motril) Huelva: 4. El Espigón (Huelva) 5. Playa de la Gola (Isla Cristina)

4. El Espigón (Huelva) 5. Playa de la Gola (Isla Cristina) Málaga: 6. Playa Arroyo (Totalán) 7. Playa del Castillo (Fuengirola) 8. Piedra Paloma (Casares) 9. Playa canina de Torre del Mar 10. El Pinillo (Marbella) 11. Ventura de Mar (Marbella) 12. Playa canina Torrox

ASTURIAS

13. Cala Saliencia (Cudillero) 14. Playa del Sablón, en Bayas (Castrillón) 15. Rinconín (Gijón) 16. Sabugo (Valdés)

BALEARES

Mallorca: 17. Playa de Llenaire (Puerto de Pollensa) 18. Na Patana (Santa Margarida) 19. Cala Blanca (Andratx) 20. Es Carnatge (Palma) 21. Punta des Marroig en Palmanova (Calvià) 22. Cala dels Gats (Calvià)

17. Playa de Llenaire (Puerto de Pollensa) 18. Na Patana (Santa Margarida) 19. Cala Blanca (Andratx) 20. Es Carnatge (Palma) 21. Punta des Marroig en Palmanova (Calvià) 22. Cala dels Gats (Calvià) Menorca: 23. Cala Binigaus (Migjorn Gran) 24. Cala Escorxada (Migjorn Gran) 25. Cala Fustam (Migjorn Gran)

23. Cala Binigaus (Migjorn Gran) 24. Cala Escorxada (Migjorn Gran) 25. Cala Fustam (Migjorn Gran) Ibiza: 26. Cala de Es Faralló (Santa Eulària des Riu) 27. Zona de Es Viver (Ibiza)

CANARIAS

Gran Canaria: 28. Los Cuervitos (Agüimes) 29. Los Tres Peos (Agüimes) 30. Playa de Bocabarranco (Las Palmas)

28. Los Cuervitos (Agüimes) 29. Los Tres Peos (Agüimes) 30. Playa de Bocabarranco (Las Palmas) La Palma: 31. Playa de Los Guirres (Tazacorte)

31. Playa de Los Guirres (Tazacorte) Lanzarote: 32. Las Coloradas (Yaiza) 33. Guacimeta, en Playa Honda (San Bartolomé)

32. Las Coloradas (Yaiza) 33. Guacimeta, en Playa Honda (San Bartolomé) Tenerife: 34. Playa Callao (Güimar) 35. El Socorro (Güimar) 36. El Puertito (Güimar) 37. El Confital (Granadilla de Abona).

CANTABRIA

38. La Riberuca (Suances) 39. Playa de la Maza (San Vicente de la Barquera) 40. El Puntal (Somo) 41. Arenal del Jortín, Soto de la Marina (Bezana) 42. Playa Arcisero (Castro Urdiales) 43. Cala Cargadero Mioño (Castro Urdiales) 44. Muelle de Oriñón (Castro Urdiales) 45. Helgueras (Noja) 46. Madero (Liencres)

CATALUÑA

Barcelona: 47. La Picòrdia (Arenys de Mar), pero solo tienen acceso los perros censados en el Ayuntamiento de Arenys de Mar 48. Cala Vallcarca (Sitges) 49. Playa de Llevant (Barcelona) 50. Les Salines (Cubelles) 51. Playa canina de Pineda de Mar

47. La Picòrdia (Arenys de Mar), pero solo tienen acceso los perros censados en el Ayuntamiento de Arenys de Mar 48. Cala Vallcarca (Sitges) 49. Playa de Llevant (Barcelona) 50. Les Salines (Cubelles) 51. Playa canina de Pineda de Mar Girona: 52. La Rubina (Empuriabrava) 53. Zona Canina playa Els Griells (L'Estartit) 54. Rec del Molí (L'Escala) 55. Las Barcas (Colera).

52. La Rubina (Empuriabrava) 53. Zona Canina playa Els Griells (L'Estartit) 54. Rec del Molí (L'Escala) 55. Las Barcas (Colera). Tarragona 56. Bon Caponet (Ametlla de Mar) 57. Cala Cementiri (Ametlla de Mar) 58. La Platjola (Alcanar) 59. La Balsa de la Arena (Delta del Ebro) 60. Playa de la Riera d'Alforja (Cambrils)

COMUNIDAD VALENCIANA

Alicante: 61. Punta del Riu (Campello) 62. Cala del Barranc D'Aigües (Campello) 63. Vilera del Xarco (La Vila Joiosa) 64. Caleta dels Gossets (Santa Pola) 65. Playa de Agua Amarga (Alicante) 66. Escollera Norte (Dénia) 67. Mar y Montaña (Altea) 68. Punta Margalla (Torrevieja) 69. Cala del Moro (Torrevieja) 70. Cala Lobella (Benissa) 71. Les Urques (Calpe)

61. Punta del Riu (Campello) 62. Cala del Barranc D'Aigües (Campello) 63. Vilera del Xarco (La Vila Joiosa) 64. Caleta dels Gossets (Santa Pola) 65. Playa de Agua Amarga (Alicante) 66. Escollera Norte (Dénia) 67. Mar y Montaña (Altea) 68. Punta Margalla (Torrevieja) 69. Cala del Moro (Torrevieja) 70. Cala Lobella (Benissa) 71. Les Urques (Calpe) Castellón: 72. Aiguaoliva (Vinarós) 73. L'Estany (Alcossebre) 74. Les Llanetes (Vinarós) 75. Belcaire (Moncófar) 76. El Barranquet (Benicarló)

72. Aiguaoliva (Vinarós) 73. L'Estany (Alcossebre) 74. Les Llanetes (Vinarós) 75. Belcaire (Moncófar) 76. El Barranquet (Benicarló) Valencia: 77. La Torreta-Santa Elvira (El Puig) 78. Playa de Pinedo (Valencia) 79. El Brosquil (Cullera) 80. Playa canina de Alboraya (Valencia).

GALICIA

A Coruña: 81. Playa del Arenal (A Pobra do Caramiñal) 82. Playa Canina de Ares

81. Playa del Arenal (A Pobra do Caramiñal) 82. Playa Canina de Ares Lugo: 83. Punta Corveira (Barreiros)

83. Punta Corveira (Barreiros) Pontevedra: 84. O Espiño (O Grove) 85. O Portiño (O Grove) 86. Da Cunchiña (Cangas) 87. Chapela (Redondela) 88. Cesantes (Redondela) 89. O Castelete (Vilagarcía de Arousa) 90. A Foz (Vigo) 91. A Calzoa (Vigo).

MURCIA

92. Las Moreras (Mazarrón) 93. Playa del Gachero (Mazarrón) 94. Cobaticas (Mazarrón) 95. La Cañada del Negro (Águilas) 96. Playa Larga (Lorca) 97. La Calera (Cartagena).

RSS. Sigue informado RSS sobre playa