7 trucos para cuidar el pelo del perro en casa

Para cuidar el pelo del perro en casa primero hay que coger el cepillo y apuntar los siguientes consejos que se dan en este artículo, porque no solo con un simple cepillado se frena la caída del pelo del can, sino que es muy importante saber cómo hacerlo bien. ¿Un truco? Escoge bien el cepillo. ¿Más recomendaciones? No descuidar los baños caninos, elegir el champú adecuado, aprender a cortar su pelo y optar por una alimentación rica en grasas saludables. A continuación se muestran todos los trucos para conseguirlo.

Truco 1. Cuándo y cómo cepillar al perro

El cepillado del perro es muy importante: mantiene su pelo limpio y cuida la piel canina. Además, el cepillado del pelo del perro también favorece su circulación, pues las púas del cepillo ejercen sobre ella un masaje muy beneficioso y, si se hace bien, también muy placentero para el amigo de cuatro patas.

El cepillado debe ser parte de la rutina de cuidados en casa. Pero ¿cuándo cepillar al can y cómo?

Lo primero que hay que recordar es que el cepillado del perro debe ser antes del baño y no después. "El pelo mojado se enreda más que el seco, por lo que el manto canino húmedo es más difícil de cepillar", explica la veterinaria Sarah Hoggan, autora de un extenso manual sobre higiene canina.

Trucos para cepillar el pelo del perro en casa.

Para evitar llenar la casa de pelos, hay que cubrir con una toalla el suelo de la habitación donde se tenga intención de cepillarle e invitarle amablemente a sentarse. De esta manera, los pelos muertos acabarán en la toalla y no en el suelo.

La frecuencia del cepillado del perro varía con la longitud y el tipo de pelaje: rizado, liso, largo o corto. El consejo es cepillarle todos los días, como mínimo un par de veces a la semana. Pero los canes con un pelo que tienda a formar nudos pueden necesitar más de un cepillado al día.

Truco 2. Qué cepillo usar según el tipo de pelo del perro

El cepillo adecuado para el pelo del perro depende de su tamaño y pelaje. Los canes de pelo largo precisan cuidados diarios con un cepillo de púas largas y rígidas y un peine de púas anchas contra los enredos. Los canes de pelo corto se arreglan con uno o dos cepillados a la semana.

Los cepillos de goma, tipo guante, ayudan a limpiar el polvo y suciedad atrapados en el manto. ¿El truco? Después del guante, no hay más que usar un cepillo suave y otro de púas metálicas para atrapar los pelos muertos. "Los cepillos de púas metálicas arrastran más pelo y nos ayudan mantener el pelo canino sano", dice la veterinaria Patricia González.

Truco 3. Baños para cuidar el pelo del perro

Si toca baño en casa, recuérdelo: el cepillado debe ser antes y no después, ya que el pelo mojado es más propenso a enredarse y formar nudos.

Un truco para evitar los resbalones en la bañera es colocar una alfombrilla de goma o toalla en el fondo.

Truco 4. Cómo escoger el champú del perro

¿Su perro tiene el pelo rizado o lacio? ¿Tiene el pelaje corto y duro o largo con tendencia a crear nudos? Acuérdese de revisar el pelaje del animal antes de escoger su champú o déjese asesorar por un peluquero canino de confianza.

Y lo más importante: nunca use su champú (tampoco uno infantil) para bañar al perro, ya que su piel se irritaría y hasta se le puede causar heridas. Canes y humanos somos distintos, y estas diferencias incluyen piel y pelo. El perro necesita un champú específico. Mientras que su piel tiene un pH cercano a 7.5 (básico), la bumana apenas llega a 5.5 (ácido). Esta diferencia es demasiado grande para poder utilizar los mismos productos durante el baño. "Los champús actúan sobre el pH de la piel, por lo que si utilizamos un producto humano causaremos irritación e incluso heridas en el perro", advierte José Santiago García, distribuidor en España de productos cosméticos caninos de alta calidad.

Truco 5. Cómo cortar el pelo del perro en casa

Si la economía doméstica está ajustada, pero el can necesita un corte de pelo, hay trucos para hacerlo en casa de forma segura. Las maquillinillas para cortarse el pelo en casa que usamos los humanos no son apropiadas para los perros, ya que la longitud máxima que permiten puede no ser suficiente para los canes y hay riesgo de causar heridas y quemaduras. El consejo es invertir en una maquinilla para cortar el pelo del can en el hoagr. Las hay más que decentes a partir de unos 100 euros y se pueden utilizar muchas veces.

¿Otra recomendación? Recuerde tener especial cuidado en las zonas donde la piel del perro es más fina, como el cuello, la cara, alrededor de los ojos, las orejas, axilas, el ombligo, genitales o entre los dedos. Un pequeño tirón en estas partes puede causar heridas. El consejo es alternar los cortes de pelo caseros, más generales, con visitas a la peluquería canina para ocuparse de esas zonas más delicadas.

Truco 6. ¡Cuidar del pelo del perro es divertido con caricias!

El cepillado del can debe ser un momento divertido y una excusa para mimarle. Para lograrlo, hay que mimarlo con caricias diarias, aunque no se tenga la intención de cepillarle. Esto logrará que esté más cómodo para cuando llegue la hora de coger el cepillo.

Lo idóneo es hacer del cepillado una extensión de las caricias, así que ¡olvídese del cepillado machacón! Alterne palabras cariñosas y masajes en la cabeza y detrás de las orejas del can. ¿Quién no se derretiría y plantaría panza arriba con este despliegue de amor humano?

Truco 7. Alimentos que cuidan el pelo del perro

El pelo de perros necesita hidratarse para estar sano y brillante. Si se nota que su pelo está apagado o tiene caspa, hay que consultar con el veterinario, ya que hay alimentos como el salmón o el atún que pueden ayudarle.

Otra opción socorrida es recurrir al aceite de las sardinas enlatadas (no picantes ni aderezadas), ya que son una fuente importante de omega 3 y 6, ácidos buenos que hidratan el pelo y la piel. Se puede añadir una cucharadita a la comida del can una vez a la semana. Pero hay más alimentos que cuidan el pelo y la piel del perro.

