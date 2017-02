Stripping: peluquería para perros de pelo duro

El stripping es una técnica de peluquería canina pensada para perros de pelo duro, como los fox terrier y los westies. ¿En qué consiste? El stripping ayuda a arrancar el pelo muerto que queda atrapado en los poros de estos canes, con ayuda de las manos, cuchillas y hasta con piedra pómez. En este artículo se encuentra toda la información sobre el stripping: qué es, por qué los perros de pelo duro lo necesitan, las herramientas necesarias para realizarlo al animal y consejos para bañar al can tras su paso por la peluquería.

¿Qué es el stripping?

El stripping es una técnica de peluquería canina pensada para perros de pelo duro. Consiste en arrancar los pelos muertos atrapados en la piel, poros, folículos y manto del can. El objetivo es renovar el pelo del perro y ayudar a que crezca fuerte y con su textura dura original.

¿Qué hace el stripping? Captura el pelo muerto o muy maduro que no se suelta del folículo, vacía el poro y lo deja preparado para que crezca otro pelo más fuerte. El stripping supone una muda del pelo artificial.

¿Qué perros necesitan el stripping?

El stripping es una técnica de peluquería canina pensada para perros de pelo duro, como el schnauzer, el teckel de pelo duro, el west highland, el airedale o el fox terrier.

¿Por qué necesitan estas razas el stripping? El problema es que estos canes no sueltan el pelo con tanta facilidad: no mudan el pelo como lo hacen otros perros de pelaje más suave. La ventaja es que la casa no se llena de pelos y que también son canes menos propensos a desencadenar reacciones alérgicas en personas con alergia al pelo de animales.

Pero el inconveniente está en que los pelos muertos quedan atrapados en el pelaje del perro. Esto explica por qué cuando se pasa un peine por su manto este apenas captura pelos muertos. Los pelos muertos, además, bloquean la aireación natural de la piel canina. Por eso es tan importante eliminarlos para airear la piel y que luzca sana y fuerte.

¿Por qué los perros de pelo duro necesitan el stripping?

Los pelos muertos de estos canes quedan atrapados en su manto y pueden obstruir los folículos de los que debería nacer pelo nuevo. ¿El resultado? El pelo muerto no retirado puede causar dermatitis e infección en los folículos de su piel.

Además, un perro de pelo duro al que no se le ayude a retirar estas hebras muertas perderá, en consecuencia, el vigor y la dureza característica de su pelaje.

¿Cómo hacer el stripping con los dedos?

La finalidad del stripping, o segado del pelo del can, es retirar los pelos muertos atrapados en los folículos y el manto del perro. En otras palabras, el stripping conlleva arrancar los pelos muertos que se resisten a soltarse y han quedado en la piel y manto del animal. Hay dos formas de efectuarlo.

La primera es con los dedos. Supone arrancar con cuidado pequeños mechones de pelo. Esta técnica manual del stripping se utiliza en zonas delicadas, como cabeza, orejas y cejas. También existen unos dedales para stripping, que son de plástico y rugosos para ayudar a hacer el arrancado.

Herramientas para el stripping: cuchillas y piedra pómez

La segunda forma de llevarlo a cabo es con ayuda de una cuchilla para el stripping, una especie de peine metálico de púas duras, juntas y cortas. Esta herramienta ayuda a retirar el pelo muerto atrapado en los folículos y contribuye a que el pelo nuevo del can nazca más fuerte y sano. Existen distintos tipos de navajas o cuchillas de stripping y con distintas separaciones entre dientes, ya que cuanto más juntas estén las púas, más pelo arrancan.

¿Una precaución? Huir de las herramientas más agresivas, que prometen hacer el stripping de forma demasiado rápida. "Mi consejo es desconfiar de las llamadas navajas rápidas de stripping, que cortan el pelo más que arrancarlo", confiesa la veterinaria Lluïsa Royo Davín, del Hospital Veterinario de Montjuic.

¿Una alternativa casera y sencilla para el stripping? Usar una piedra pómez. Esta herramienta es muy útil para perros más lanosos como los spaniels, ya que la técnica ayuda a mantener el pelo sin nudos. En este caso, basta emplear una cuchilla de púas abiertas para quitar los enredos y arrancar mechones muertos y completar con una pasada de piedra pómez, para no estropear el pelo. Además, existen polvos de stripping que sirven para dar una textura más dura al pelo y facilitan el arrancado.

¿Es doloroso el stripping para los perros?

Y una pregunta importante: ¿el stripping duele al can? No, si se hace de la forma correcta. "El pelo duro maduro sale con facilidad con un simple tirón, ya que no hace daño al perro", explica la veterinaria. El truco está en retirar los pelos muertos con delicadeza y estirar bien la piel antes de pasar la cuchilla, para evitar tirones innecesarios.

El stripping o arrancado de pelo debe ser realizado por un profesional en peluquería canina cada dos meses. Además, el segado del pelo puede ser parcial o completo, ya que puede hacerse solo en algunas zonas del cuerpo.

Stripping: ¿cuándo baño al perro?

¿Cuándo bañar al perro si se quiere efectuar un stripping? La clave es no bañarle unos días antes, ya que el pelo sucio se arranca mejor, por lo que el stripping será más efectivo si el pelo canino no está recién lavado.

¿Y cómo bañarle tras el stripping? El baño del perro debe ser con un champú especial para stripping, ya que, de lo contrario, se pueden irritar los poros recién liberados de pelo. También conviene evitar el acondicionador y bañarle con una temperatura del agua algo inferior a la habitual, para ayudar a que se cierre el poro.

