Cremas de sol para perros: 7 cosas que debes saber

¿Sabía que los perros también necesitan ponerse crema para protegerse de los rayos del sol? Como los humanos, los canes también sufren los peligros propios del verano: pueden padecer quemaduras y contraer cáncer de piel por tomar el sol sin protección. De ahí que en este artículo se expliquen siete cosas que es preciso saber sobre las cremas solares para perros: por qué las necesitan, qué zonas de su cuerpo son las más delicadas, qué canes son los que requieren mayor protección, qué cremas para humanos son seguras para los perros, qué componentes de los protectores solares son peligrosos, cómo aplicarles las cremas y por qué es más fácil y seguro utilizar las creadas para ellos.

1. ¿Los perros necesitan crema solar? ¡Sí!

¿Los perros necesitan proteger su piel del sol? ¿También ellos requieren usar cremas solares? La respuesta de los expertos es afirmativa. "Los canes necesitan cremas solares para evitar los efectos peligrosos de los rayos durante el verano, como quemaduras y cáncer de piel", concluye un estudio realizado por los veterinarios especializados en dermatología de la plataforma veterinaria VIN. Y es que el sol puede producir quemaduras en la piel del perro, que se traducen en rojeces o pérdida de pelo y, en el peor de los casos, en una enfermedad más grave como el cáncer.

¿Cuál es la clave para reducir la exposición del can a los rayos ultravioletas nocivos? "Evitar las salidas al exterior entre las 10:00 horas y las 15:00 horas y ofrecerles un sitio fresco en el interior de casa. Si esto no es posible, hay que aplicar una crema solar apropiada para proteger la piel del perro", comentan estos veterinarios.

2. ¿Qué zonas del cuerpo del perro son las más delicadas ante el sol?

¿Cuáles son las zonas caninas más delicadas a la exposición solar y, por tanto, las que necesitarán la crema solar? El hocico, las puntas de las orejas y la zona alrededor de la boca son algunas de las regiones más delicadas. ¿El motivo? La piel en estas partes del cuerpo está menos pigmentada y, por tanto, menos protegida de la incidencia del sol.

Pero las zonas de riesgo para los perros no terminan aquí. Las ingles, la zona interior de las patas y también el abdomen son otras partes delicadas que necesitarán crema solar protectora en verano. ¡Ah! Y si el can es de los que adoran hacer la croqueta y pasarse las tardes panza arriba con el ombligo al sol, ¡no hay que olvidar aplicar crema solar protectora también en esta región!

3. ¿Qué perros necesitan crema solar en verano?

Los perros con la piel clara y el pelo claro, corto y suave son los más vulnerables a los riesgos de los rayos del sol: entre ellos, quemaduras en la piel, cáncer de piel y otras enfermedades cutáneas que los canes sufren a consecuencia de una exposición solar sin protección.

Pero también los perros con cortes de pelo durante el verano, en especial si han sido afeitados, están aún más indefensos ante los efectos perniciosos de los rayos. Las cremas también resultan esenciales para los canes con pérdida de pelo por culpa de una alergia o de una operación reciente y para aquellos que sufran enfermedades en la piel, como algún tipo de cáncer.

No obstante, cuando se trata de cuidar a los amigos de cuatro patas, más vale proteger que curar. Por eso, los expertos recomiendan que todos perros, como las personas, usen crema solar cuando se expongan a los rayos del sol; al menos en las zonas más vulnerables, como hocico, puntas de las orejas y alrededor de la boca.

4. ¿Los perros pueden usar crema para humanos?

Los canes no pueden usar jabones hechos para las personas, porque les provoca irritaciones. ¿Pero pueden usar cremas protectoras de humanos? La respuesta en este caso es: depende. "Algunas cremas protectoras para humanos sirven también proteger al perro del sol, siempre que se apliquen con ciertas precauciones y en cantidades bajas", explica el veterinario Ion Sustatxa, autor del blog Amores perros y gatos.

Si no se encuentra una crema solar creada para canes (aunque por fortuna cada vez son más frecuentes y fáciles de adquirir en centros veterinarios y espacios animales), se pueden usar algunas cremas solares para humanos. Pero antes, es muy importante leer bien la etiqueta.

La primera clave es elegir una crema infantil o hipoalergénica, sin olores ni fragancias, sin tintes solares ni colores, que contenga un factor de protección al menos entre 15 y 30. "Aunque lo mejor es escoger una crema solar de factor 50 para los perros", añade Sustatxa.

5. ¿Qué cremas solares de humanos son peligrosas para los perros?

Aunque algunas cremas solares para bebés o para pieles sensibles son seguras para los perros, siempre hay que evitar las lociones que contienen la indicación "peligroso de ingerir". Estos productos tienen componentes que son tóxicos para los canes, y no es extraño que el perro se lama e ingiera la sustancia tóxica.

¿Qué hay que buscar en la etiqueta de las cremas solares para no comprarlas, porque son peligrosas para el can? Hay que huir de las que tengan octyl salicylate, ya que es peligroso para los perros. Del mismo modo, no hay que adquirir las cremas solares con óxido de zinc, pues este componente puede provocar envenenamiento, anemia y problemas gastrointestinales, si lo lamen.

¿El consejo? Escoger una crema lo más natural posible y consultar siempre antes con el veterinario.

6. Cremas solares hechas para perros: ¡seguras y protectoras!

Aunque algunos protectores solares de humanos son seguros para los canes, esta práctica exige leer las etiquetas con atención. ¿La buena noticia? Cada vez existen en el mercado más cremas solares seguras y protectoras creadas solo para ellos. Estos productos se encuentran en los centros veterinarios y espacios animales físicos y online. Además, su precio no suele ser superior al de las cremas para humanos.

Las cremas solares para perros vienen en varios formatos: desde lociones hasta geles y aerosoles para facilitar su aplicación en áreas más extensas. ¿Algunos nombres? Están la crema solar de Doggles, el gel de Virbac y los protectores de Epi-Pet, Menforsan y Merial, entre otras muchas.

7. ¿Cómo poner crema solar al perro?

El protector solar que no es específico para canes -pero siempre seguro- debe ser repartido en pequeñas cantidades, con el fin de que se absorba antes de que el perro pueda lamerlo. ¿Cómo aplicar la crema? Sustatxa recomienda usar un bastoncillo de algodón, como el utilizado para limpiar los oídos de las personas, ya que ayuda a distribuirla.

Las cremas solares pet-friendly o dog-friendly son más fáciles de aplicar, porque no son peligrosas si son lamidas (aunque hay que evitarlo, también). Las más líquidas, además, pueden extenderse con un masaje, para cubrir bien la piel. Hay que darlas en las zonas más delicadas (hocico, alrededor de la boca, puntas de las orejas, patas, ingles y tripa) y repetir la aplicación cada entre dos y cuatro horas.

Los perros que están afeitados, o con poco pelo, necesitarán crema por todo el cuerpo. Por suerte, estas lociones son cada vez más fáciles de utilizar y los formatos de aerosol permiten una aplicación rápida.

