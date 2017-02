El veterinario del perro en tu móvil

Wizapet, Doglogbook y The Petter son tres aplicaciones creadas por veterinarios para cuidar de la salud de los canes, prevenir problemas de conducta e incluso evitar que se pierdan

El veterinario se cuela en el móvil.. El objetivo es ayudarnos a cuidar de perros y gatos, reducir su estrés y darnos consejos para que lleven un estilo de vida más saludable. Pero no solo eso. Ciertas aplicaciones nos avisan cuando nuestro amigo de cuatro patas está en peligro y colaboran para encontrar al can si se pierde. A continuación se analizan tres aplicaciones que todo perro feliz y sano necesita: Wizapet, Doglogbook y The Petter.

Doglogbook: el veterinario en el móvil

¿Te imaginas llevar al veterinario del perro 24 horas metido en el teléfono móvil? Pues eso es lo que permite la aplicación Doglogbook, desarrollada por veterinarios de la Universidad de Sídney (Austrlia). Esta herramienta ayuda a reducir el estrés del can y a ser humanos más conscientes con la salud y felicidad de los amigos de cuatro patas.

Los usuarios de Doglogbook pueden monitorizar la vida de sus perros y sus enfermedades. Incluso tiene un apartado para cuidar de los canes con epilepsia.

Esta aplicación también sirve para detectar y resolver comportamientos del perro que puedan resultar problemáticos y que necesiten la ayuda de un especialista, como ladridos desconsolados nocturnos o destrozos de muebles, entre otros. "La primera causa de eutanasia para los canes menores de tres años son los problemas de comportamiento, y eso es algo que queremos evitar a tiempo", dice el veterinario Paul McGreevy, uno de los desarrolladores de esta aplicación. "Estoy convencido de que hay gente que ama a sus perros pero comete errores serios con ellos, y ahora la ciencia puede ayudarles", añade.

Para que sea efectiva, los veterinarios recomiendan rellenar distinta información del peludo amigo al menos durante cinco minutos cada uno o dos días. A cambio, la aplicación analizará la información incorporada y ofrece informes y consejos para mejorar la vida del can.

¿Qué tipo de señales ayuda esta aplicación a detectar? "Cuando un comportamiento que antes era divertido para el perro deja de serlo puede ser un aviso de que necesita acudir al veterinario", ejemplifica Mia Cobb, otra de las veterinarias que han desarrollado la aplicación.

Además, la aplicación también advierte cuando la persona no es todo lo responsable que debiera ser con su can. "Podemos descubrir que el perro solo disfruta 10 minutos a la semana de su actividad preferida, por ejemplo, jugar con la pelota; y que tal vez debemos hacer un esfuerzo por encontrar más tiempo para jugar con él a la pelota", añade la veterinaria.

La app incluso puede ayudar cuando llega el momento de tomar la decisión más complicada: despedirse de nuestro peludo amigo. "A veces es muy complicado reconocer cuando llega el momento de decir adiós al perro, aplicar una eutanasia; pero con la información necesaria la decisión puede ser menos difícil", dice Cobb.

DogLogBook está disponible para iPhone y dispositivos Android.

Wizapet: no más perros o gatos perdidos

Wizapet es una aplicación colaborativa que contribuye a encontrar a perros y gatos perdidos y conseguir que vuelvan a casa cuanto antes. La idea es crear una gran red de usuarios que se ayuden entre sí en los momentos de angustia por el extravío de sus amigos. Esta aplicación es idónea para sumar a esta lista de apps para perros y gatos viajeros.

El primer paso en Wizapet es descargar la aplicación y, cuando se haya perdido el animal, colocar en el mapa una imagen del can en el último sitio donde se le vio. Esta alerta llegará a todos los usuarios que hay en esa zona, por lo que no estaremos solos en la búsqueda: muchas otras personas también podrán hacerlo.

También se puede usar al revés: cuando alguien se encuentra un can o un felino que parece perdido, se puede hacerle una foto, localizarla en el lugar donde se ha hallado y subirla a la aplicación para que la persona que lo esté buscando se reúna con él cuanto antes.

Además, cuenta con un chat de mensajería instantánea que permite conversar con las personas implicadas en un rescate de un perro o gato al momento.

The Petter: un calendario perruno en el móvil

El teléfono también ayuda para no olvidar el calendario de desparasitaciones del perro y, por tanto, acordarse de ir al veterinario cuando necesite una vacuna. Y hasta recuerda la hora de darle un medicamento. Esta es la propuesta de The Petter.

