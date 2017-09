¿Es peligroso besar a perros y gatos en la boca?

¿Besa a su perro o gato en la boca? Pues no es el único: la mayoría de las personas que viven con estos animales los besan, y muchos, además, lo hacen en la boca. Pero ¿con esta práctica se pone en riesgo la salud? La buena noticia es que, en general y con sentido común e higiene, no. ¡Todo lo contrario! En este artículo se explica por qué no es peligroso besar o dejar que besen canes y felinos, por qué besarles en la boca no implica mayor riesgo que hacerlo a otro humano, cuándo sí puede conllevar peligros y qué precauciones se debe tener... ¡para disfrutar de los besos peludos!

Besar al perro o gato en la boca no es, para nada, extraño. "Muchas personas que viven con canes o felinos les besa o deja que los animales les besen y laman la cara, incluso la boca; aunque esta práctica es segura para la mayoría, también hay que saber que en ocasiones implica ciertos riesgos", dice Clark Fobian, presidente de la Asociación Americana de Veterinarios.

Como explican los expertos, en estos casos, las bacterias no son una preocupación ni un riesgo para la salud, pero sí es necesario aplicar el sentido común. "Besar a tu perro o gato está bien, si eso está bien para ti; pero hay que tener en cuenta de qué puede haber en su boca, dónde ha estado metiendo la nariz o qué ha podido comer durante el paseo", advierte este veterinario.

Besos a perros y gatos, ¡tan seguros como besar a un humano!

Canes, felinos y personas demuestran su amor de distintas maneras. Y si algo caracteriza el modo humano de expresar cariño son los besos. Por eso la pregunta que surge cuestiona si es seguro besarles y, sobre todo, en la boca.

Y es que esta parte del cuerpo es toda una jungla donde los organismos microbiológicos campan a sus anchas; entre ellos, las bacterias. Pero esto no es exclusivo de perros y gatos: en la boca humana también viven bacterias. "La boca de canes y felinos tiene su propia legión de gérmenes, aproximadamente tan amplia y numerosa como la que habita en las bocas de las personas", añade el veterinario dentista Colin Harvey, de la Universidad de Pensilvania (EE.UU.).

Por suerte, la mayoría de las bacterias presentes en la boca de estos animales no afectan a las personas y no pueden ponerlas enfermas. "Muchas de las bacterias de los perros y gatos son del mismo tipo que las que tenemos los humanos", explica el veterinario Paul Maza, de la Universidad de Cornell (EE.UU.). Por eso, el organismo de las personas no las trata de modo diferente a como lo haría a sus propias bacterias o a aquellas con las que se entra en contacto a través de un beso con otro individuo. "Puesto que la mayoría de las bacterias y los virus que hay en la boca de canes y felinos son los mismos que encontramos en la boca de una persona, y además el tiempo de permanencia en ella es mínimo, porque las tragan de forma muy rápida, es seguro besar a perros y gatos; ¡tanto o más como besar a una persona", dice Maza.

No obstante, algunas enfermedades sí se comparten. Los lengüetazos de un can infectado por parásitos intestinales sí pueden hacer que los humanos contraigan la enfermedad. Pero por suerte, "las zoonosis, enfermedades que podemos contraer de perros y gatos son extremadamente raras y escasas", asegura el veterinario.

¿Cuál es la clave? Usar el sentido común y ser estrictos con las pautas de higiene, sin perder de vista que la ciencia, además, ha demostrado que vivir con canes y felinos no solo es beneficioso desde un punto de vista emocional, sino que también perros y gatos hacen que los bebés crezcan más fuertes y logran mantener el sistema inmunológico humano más equilibrado y en forma.

Y si la persona está enferma, ¿es seguro besar al perro en la boca?

Aunque besar a canes y felinos, en general y con sentido común, no implica peligro alguno, esta máxima no siempre es así en el caso de que el sistema inmunológico humano no esté fuerte y en plena forma. La pauta es que, si hay enfermedad grave, lo conveniente es evitar compartir besos en la boca con el amigo de cuatro patas, porque el riesgo de infección aumenta. Esta recomendación incluye a los enfermos con un sistema inmunológico deprimido, así como a las personas ancianas.

En general, no obstante, y con el fin de prevenir cualquier tipo de enfermedad por besar a un can o felino, la pauta es tener en cuenta la higiene y usar el sentido común. Los beneficios emocionales y mentales de besar a perros y gatos sobrepasan de lejos los posibles riesgos.

Siga a Eva San Martín en Twitter.

RSS. Sigue informado RSS sobre amor perros gatos