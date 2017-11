7 enfermedades tras la pérdida de peso en perros y gatos

Un adelgazamiento no controlado en felinos y canes puede esconder un problema cardiaco, parásitos intestinales e incluso cáncer

El sobrepeso de perros y gatos es una razón para alarmarse, pero también al contrario. Una pérdida de peso repentina en canes y felinos puede ser peligrosa y esconder un problema de salud o enfermedad grave. Este artículo revela las siete enfermedades más frecuentes que pueden ocultarse tras la pérdida de peso en perros y gatos: un problema de corazón, parásitos intestinales, cáncer, dolencia renal, hipertiroidismo felino, dolores bucales e incluso estrés crónico.

¿El gato o perro pierde peso? No descarte una enfermedad

No solo el sobrepeso de perros y gatos es razón para alarmarse por los riesgos que implica para su salud, entre ellos, artritis canina o felina y una mayor posibilidad de sufrir una enfermedad cardiaca. Una pérdida de peso repentina en estos animales también puede ser peligroso. "Cualquier adelgazamiento en perros o gatos no planeado o no supervisado por el veterinario debe ser motivo de examen, ya que puede ser síntoma de un problema de salud o de una enfermedad grave, como una dolencia cardiaca", concluye un estudio de la Universidad de Tufts (EE.UU.).

Tanto los canes como los felinos pueden beneficiarse de una pérdida de peso controlada, con el fin de reducir un problema de sobrepeso. Pero este plan de adelgazamiento debe ser supervisado por el veterinario, incluir un cambio en la dieta controlado e incorporar un incremento de la actividad del animal, bien a través de juego o mediante paseos e incluso deportes, que cuenten con el visto bueno de un especialista. Cuando un gato o perro está en un plan de adelgazamiento controlado contra la obesidad, el veterinario recomienda que esta pérdida sea lenta y no supere entre el 1% y el 2% del peso corporal a la semana.

¿Qué ocurre, entonces, cuando el felino o can pierde peso de forma rápida y no prevista? Entre las causas más frecuentes del adelgazamiento repentino del amigo de cuatro patas están los problemas cardiacos o los parásitos internos, así como enfermedades tan graves como el cáncer o el hipertiroidismo.

1. Pérdida de peso en perros y gatos: ¿enfermedad del corazón?

El corazón de perros y gatos, como el de las personas, puede fallar. Las dolencias cardiacas se deben a diferentes motivos. En ocasiones, son las válvulas del corazón las que padecen algún daño. Otras veces, este órgano vital pierde la fuerza que necesita para bombear toda la sangre que el cuerpo requiere. "La pérdida de peso repentina de canes y felinos puede ser señal de que existe un problema de corazón: este adelgazamiento incluye una pérdida muscular que puede detectarse incluso en las primeras fases de la enfermedad en los hombros del animal", explican estos veterinarios.

¿Y qué ocurre cuando es un cachorro el que sufre una dolencia cardiaca? Entonces, el desarrollo del pequeño se ralentiza y el crecimiento del animal es más lento que el del resto de la camada. En este caso, el veterinario debe examinar al cachorro, para descartar que exista un problema cardiaco congénito.

2. Mi perro o gato pierde peso, ¿tiene parásitos?

Uno de cada cinco perros sufrirá una infección por parásitos intestinales a lo largo de su vida, entre ellos, lombrices y tenias. Pero, ¿cómo saber si el can tiene parásitos intestinales? El primer signo de la presencia de parásitos en un perro es la pérdida de peso y de salud generalizada. Su cuerpo, además, reacciona con virulencia ante estos peligrosos parásitos en su intestino. Por eso, las diarreas y los vómitos son otras señales que pueden avisar de que el amigo de cuatro patas aloja parásitos.

También los felinos pueden contagiarse con parásitos intestinales de diversas formas: largos, redondos, planos o microscópicos. Los parásitos que se alojan en el intestino del gato pueden tener distinto aspecto, pero todos resultan perjudiciales para su salud. ¿Cuáles son los síntomas de un gato con parásitos intestinales? La pérdida de peso, pero también una diarrea, el deterioro de su pelaje e incluso los vómitos exagerados están entre las señales de alarma y son el motivo de una urgente visita al veterinario.

3. Cáncer en perros y gatos: pérdida de peso

El cáncer en perros y gatos, y de forma especial el cáncer de intestino, es otra de las causas más frecuentes de una pérdida de peso repentina. El tumor puede aparecer en el estómago, los intestinos e incluso en el recto. Las señales de alarma del cáncer en felinos y canes son una pérdida de peso no controlada en el amigo de cuatro patas, así como los vómitos o dolor en la zona del abdomen.

4. ¿Mi perro o gato tiene una enfermedad en los riñones?

Los problemas de riñones son frecuentes en los gatos, además de muy peligrosos. Y es que un felino que no puede orinar porque tiene cálculos renales puede morir sin un tratamiento adecuado a tiempo. Y también los canes pueden sufrir problemas renales. Pero la pérdida de peso en este caso no será una de las primeras señales en aparecer: cuando un gato o perro con una enfermedad renal pierde peso significa, en general, que el problema viene de largo.

Entonces, ¿cómo detectar a tiempo un problema de riñones en los felinos? Una señal es que el gato acude a la bandeja de arena más veces de lo habitual y permanece más tiempo en ella, aunque no consiga orinar. El animal también se muestra inquieto, sin poder dormir o estar relajado, maúlla y se queja cuando acude al arenero.

5. ¿Mi gato tiene hipertiroidismo?

El hipertiroidismo es una enfermedad frecuente en gatos, sobre todo en felinos mayores, y rara en perros. Está causada por una producción excesiva de hormonas en la glándula tiroides, hasta el punto de que "uno de cada diez gatos adultos sufre hipertiroidismo", según un estudio de la Asociación Americana de Veterinarios Felinos.

El hipertiroidismo provoca que el gato esté más activo, pero también que coma y beba más. Sin embargo, un felino enfermo de hipertiroidismo pierde peso y la salud de su pelo empeora.

6. Pérdida de peso en perros y gatos: problemas bucales

Caries y dolor de boca son frecuentes en perros y gatos y también la explicación de que determinados animales coman menos y, en consecuencia, pierdan peso. Tanto los canes como los felinos necesitan que les limpien los dientes, ya que, sin una higiene dental, aparecerá la placa bacteriana a medida que cumplan años. Además, una buena limpieza de dientes es esencial para evitar el mal aliento (halitosis), así como la inflamación y dolor de encías y las dificultades para comer.

7. Pérdida de peso y estrés en gatos y perros

El estrés que sufren gatos y perros también puede desencadenar una pérdida de peso: el animal estresado puede dejar de comer y, en consecuencia, adelgaza.

La ansiedad canina y felina causa cambios en el apetito que no se debe pasar por alto. ¿Está preocupado porque su amigo sufra estrés? Lea 'Cinco cosas que estresan a los gatos' y estos trucos para calmar a un perro con ansiedad.

