Luis Quindós, experto en contaminación por radón.

¿Por qué es peligroso el radón?

"En 2018 los Estados de la UE deberán tomar medidas contra el radón en las casas"

El radón es un gas de origen natural que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es responsable de entre el 3% y el 14% de los cánceres de pulmón producidos en el mundo. El radón se forma en el suelo y se difunde en la atmósfera. Si ponemos encima de ese suelo una casa, se acumula. Habría que distinguir entre el radón generado en puestos de trabajo (minas, túneles, etc.), donde puede haber unas concentraciones elevadas, y para el que hay una norma que hay que cumplir, y el radón en las viviendas, para el que todavía no hay legislación. Para febrero de 2018 una directiva europea incluirá el radón en casas. Los Estados deberán tomar determinadas medidas, como información a los ciudadanos, un plan para remediar contaminaciones y evitar futuras, etc. En algunos países, los contratos de compraventa de viviendas incluyen una cláusula para que solo sean válidos, si no se encuentra radón, y las aseguradoras, en función del nivel de radón en las casas, incrementan o bajan el precio de los seguros de vida.

¿Cuántos hogares podrían estar afectados en España?

En 1997 un estudio calculó que entre 100.000 y 200.000 viviendas en España, un 5% de las casas unifamiliares, superaban los límites de radón recomendados por la UE, que en aquel entonces era de entre 200 y 400 bequerelios/metro cúbico de aire (Bq/m3). Hoy en día es de un nivel medio 300 Bq/m3. Se trata de viviendas pegadas al suelo, sótanos y primer piso, segundo como mucho. También puede pasar que los materiales de construcción contengan uranio o radio y por tanto exhalen radón, de manera que afecte a todo el edificio; pero son casos excepcionales.

¿Se han hecho estudios suficientes para saber el riesgo real en España?

"En España entre 100.000 y 200.000 casas estarían contaminadas con radón"

Hay un mapa de zonas con más probabilidad de tener radón, elaborado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y mucha información, estudios, tesis doctorales, etc. En España se calcula que un 7% de los cánceres de pulmón se deben al radón.

¿Cuáles son esas zonas?

Toda la parte oeste del país, empezando por Galicia, bajando por Salamanca, Extremadura, hacia el área de Guadarrama-Madrid y, luego, puntos aislados. También se produce en zonas de fallas, porque puede venir de capas de la Tierra más profundas a través de esas grietas, y en España hay muchas; así que casas construidas sobre ellas también pueden tener riesgo.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Ventilar las casas es una medida que está muy bien, pero con niveles de radón altos hace poco. Y si vives en lugares con mucho frío, tampoco es cuestión de pillar una pulmonía. Hay que quitar el radón del suelo y, para ello, hay que hacer unas sencillas obras para extraer el aire del suelo y que no entre en casa.

¿Cómo se puede saber si un hogar está afectado?

"En España no hay empresas cualificadas para descontaminar el radón de las casas"

Midiendo. No hay otra solución. Los detectores se colocan en las casas durante el mayor tiempo posible, entre cinco y siete meses. Si mi vecino lo ha medido y no tiene, no sirve suponer que yo tampoco, porque puede haber una capa de arcilla en esa vivienda que impide que salga, pero en la tuya no la hay. En otros países está normalizado e incluso hay teléfonos de la Administración para solicitarlos, pero en España no. Aquí cuando alguien busca en Google y nos encuentra, nos llama a la Universidad. Nuestro laboratorio es el único en España que hace mediciones de radón con una acreditación 17025. Tenemos también una spin-off (una empresa surgida en la Universidad) que hace mediciones y cobran unos 40-50 euros más gastos de envío.

¿No hay empresas que descontaminan radón en casas?

"Un 7% de los cánceres de pulmón se deben al radón en España"

Hasta ahora nadie ha tenido interés, pero estoy seguro de que en el futuro muchas se dedicarán a ello. Habrá mucho intrusismo, por lo que se tendrán que buscar sistemas que garanticen a los consumidores que no les engañan. En España hay ahora un par de compañías especializadas en Madrid, Asturias y Extremadura que empiezan a funcionar.

Si se detecta que en una vivienda hay radón, ¿qué se puede hacer?

Una de las labores de esta spin-off, y que a mi también me toca bastantes veces, es aconsejar a la gente. En algunos casos, y sin cobrar, vamos a ver las casas porque nos pilla de paso en un viaje.

¿Se están tomando las medidas necesarias para combatir este problema en España?

Después de 40 años que llevo trabajando en este campo, se ha hecho algo, pero muy lentamente. En este país informar de radiactividad es crear alarma social. Se puede hablar de otros temas, como el sida, la lepra, etc., y la ciudadanía lo recibe con interés. Como anécdota, las casas "ecológicas" que se hacen con ladrillos de arcilla tienen uranio, y cuando hemos hecho mediciones de radón en este tipo de viviendas dan unos valores muy altos. Lo he comentado a varios ecologistas, pero no se quiere oír hablar del tema.

