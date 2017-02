Chimeneas de bioetanol, ventajas y desventajas

Ventajas de las chimeneas y estufas de bioetanol

Las chimeneas y estufas de bioetanol utilizan este biocombustible, también conocido como bioalcohol, para dar calor. Una de sus principales ventajas es que "no necesitan salida de humos, por lo que su instalación es mucho más sencilla, sin necesidad de abrir agujeros ni salidas al exterior. El combustible es más limpio que la leña, no emite humos ni produce hollín ni suciedad. Al no producir humo, no se pierde calor, que se queda en la habitación", explica Idoia Arnabat, editora de Caloryfrío.com, el portal sectorial de las instalaciones de climatización.

Las chimeneas de bioetanol pueden costar entre 30 y 2.000 euros

Las personas que en su día tenían una chimenea antigua, pero que no quieren ponerla en marcha por sus inconvenientes, pueden sustituirla por una de bioetanol de manera sencilla, apunta Axel Roemer, responsable de AxRoConsult, que comercializa en España los fabricantes más asentados del sector, procedentes de Alemania o Dinamarca. Carlos Gutiérrez, responsable de Nergiza, web de divulgación de temas energéticos, señala que su principal ventaja es la estética: "Si queremos añadir un elemento decorativo a nuestra vivienda, puede ser interesante".

En cuanto a la seguridad, Roemer asegura que desde 2006, año en el que comenzó a comercializarlas, ningún cliente suyo ha tenido un accidente. "En Alemania los incendios se han incrementado y se han visto muchos reportajes sobre chimeneas de bioetanol donde sale el fuego. Pero se trata de chimeneas baratas o que no se usan del modo correcto. La clave está en adquirir productos de calidad y seguir las instrucciones de uso", subraya.

Desventajas de las chimeneas y estufas de bioetanol

Las chimeneas y estufas de bioetanol tienen varias desventajas que es conveniente conocer antes de adquirir una:

Son más caras. Según el experto de Nergiza, muchas veces parecen un buen recurso como sistema de calefacción con una inversión inicial baja, pero en realidad es muy caro por el combustible: bioetanol, 0,50 euros/kWh; electricidad (radiador), 0,15 euros/kWh; y butano (estufa), 0,08 euros/kWh. Por ello, Gutiérrez solo las recomienda como elemento decorativo, mientras que apunta a las de butano como la alternativa más económica. "Solucionaría muchos de los casos de pobreza energética", asegura. Arnabat explica que utilizarlas como sistema principal de calefacción de una vivienda "no es lógico, porque resultaría muchísimo más caro que cualquier sistema a gas o una instalación de aerotermia mediante bomba de calor. Las biochimeneas son idóneas como refuerzo del sistema de calefacción convencional en estancias muy frías, siendo además un complemento decorativo de gran valor".

Olores. El bioetanol desprende cierto olor característico, que puede camuflarse con ambientadores específicos, señala Arnabat, "pero en cualquier caso, conviene utilizarlas en habitaciones que puedan ventilarse tras un uso prolongado". El responsable de AxRoConsult afirma que depende de la fabricación del producto: "Los de calidad se queman sin dejar residuos. No aconsejo echar aditivos para el olor, en todo caso poner un pequeño recipiente con agua y echarle unas gotas de esencias para que con el calor aromatice la habitación".

No tienen calor residual. La experta de Caloryfrio.com explica que, a diferencia de las chimeneas de leña, cuyas brasas continúan emitiendo calor residual mientras se apagan, las chimeneas de bioetanol dejan de emitir calor en cuanto termina la combustión, ya que se fabrican con quemadores de acero. "Si queremos que el calor se acumule, existen biochimeneas con materiales para ello, como piedras o cerámicas", añade.

Cuánto cuesta una chimenea de bioetanol y su combustible

En el mercado se pueden encontrar muchos tipos de chimeneas y estufas de bioetanol. "Su precio dependerá de su tamaño y de su diseño. Existen modelos desde los 30 euros hasta más de 2.000, pero al no requerir salida de humos, ahorramos el coste de obra y de instalación", puntualiza la experta de Caloryfrío.com.

El responsable de la empresa AxRoConsult aconseja asesorarse bien antes de comprar y que se tengan en cuenta aspectos como el tamaño de la habitación donde irá la chimenea. En su caso, los costes oscilan en función de si son prefabricadas, a partir de 1.500 euros, y las que van a medida, a partir de 2.500 euros.

En cuanto al combustible, se puede adquirir en muchos sitios y con diferentes cantidades y calidades. Arnabat indica que depende de las ofertas del mercado, pero su importe ronda los cinco euros el litro, y estima que las biochimeneas consumen un litro cada cuatro o cinco horas. Roemer calcula que un litro puede costar unos tres euros y apunta un consumo de medio litro en una hora a plena potencia. Asimismo, recomienda las botellas de tres litros, porque se pueden sujetar con una mano, y un bioetanol con una pureza de entre el 95% y el 97%.

