Alfonso García, presidente de UNCCUER.

¿Cómo le convencería a un consumidor para que se dé de alta en una cooperativa de energías renovables?

Te conviertes en copropietario del abastecimiento energético. Además, aportamos conocimientos, empoderamos a los ciudadanos, ayudamos a recuperar el espíritu crítico en lo social, tenemos un compromiso con nuestro entorno, nos movemos en un ámbito local muy definido, concebimos la energía como un bien básico para la población. Cada consumidor que se une nos ayuda como alternativa frente al oligopolio energético. Buscamos la soberanía energética, cambiar el modelo. Tenemos una apuesta decidida por las energías renovables y la generación distribuida, y asumimos el decrecimiento.

¿Son más caras que las convencionales?

Las comercializadoras son parecidas en cuanto a precio. No hay diferencias muy grandes de unas a otras si nos referimos a un consumidor pequeño. Con los grandes es otra cuestión. Si te haces socio eres propietario de la cooperativa, y se busca que sea viable económicamente. El precio irá ajustado para hacerla viable. Hay cosas que no dependen de nosotros, que vienen de las distribuidoras o de los productores. Con el coste de la energía tenemos una disyuntiva bastante grande, porque se discute en un mercado que cambia a cada hora. Por eso hay que acertar, y si a lo largo del año hemos tenido un desvío bastante grande, lo tenemos que corregir, y si nos equivocamos, las pérdidas son nuestras. Hasta ahora, todas las cooperativas que estamos en la asociación nos ajustamos bastante bien.

Con tanta variedad de cooperativas, el consumidor puede tener dudas. ¿En qué se debe fijar para elegir una?

Si estás en Euskadi, de GoiEner; en Valladolid, de Energética; en Soria, de Megara; en Madrid, de La Corriente, etc. Nosotros propugnamos el consumo local y la energía distribuida. El coste energético de producir y consumir de forma local es mucho menor, y los puestos de trabajo se quedan en nuestro entorno. En el caso de GoiEner tiene 15 trabajadores y unos 100 voluntarios.

En la asociación no se encuentra una de las pioneras, Som Energía. ¿Por qué?

Estuvieron en las reuniones, pero no han querido adherirse y no sabemos las razones. No hemos preguntado a nadie ni por qué se adhiere ni por qué no. Todavía hay un montón de cooperativas que están fuera. Acabamos de iniciar el camino, y es de esperar que vayamos creciendo. Estamos abiertos a todas las que quieran.

El conocido como "impuesto al sol" sigue en vigor. ¿Cómo les afecta la nueva ley de autoconsumo eléctrico?

La política no está poniendo más que pegas, cuando hace unos años parecía que estaba ayudando y estaba un poco en sintonía con el resto de Europa. Pero tenemos confianza en que cambie y, en cualquier caso, seguiremos luchando por ello. Lo estamos haciendo en nuestra vida diaria. Es buscar oportunidades y ver qué se puede hacer.

Hay quien critica a las cooperativas porque afirman que comercializan energía renovable cuando en realidad a nuestras casas la electricidad que llega no distingue de su origen.

Es cierto. La energía que nos llega a casa a través del cable no distingue si ha sido producida en una fuente renovable o nuclear. La cuestión es que, en nuestro caso, para comprar la energía decimos que queremos que sea de fuente renovable, y recibimos una garantía de que es así. Si la produjéramos nosotros, emitiríamos el certificado. Con ese acto de adquirir eliminamos esa parte de decisión de compra del mercado. Si todos hiciéramos eso, lo único que se produciría sería renovable, y las nucleares, las térmicas, etc., dejarían de funcionar.

¿Quién certifica estas garantías?

La garantía se consigue a través de un organismo oficial: la Comisión Nacional del Mercado de la Energía. A principios de año emite un informe que dice que tal comercializadora ha producido tanto por ciento de renovables, y las cooperativas adquirimos el 100%. Este dato se puede ver en la factura de cualquier comercializadora, donde se ve la procedencia de tu energía.

¿Se produce suficiente energía renovable para abastecer a todas las cooperativas?

El mercado eléctrico actual no tiene problema para abastecernos. Nuestro consumo en relación a todo el país es muy pequeño todavía. Y en el caso de que creciera, se iría sustituyendo, haciendo nuevas instalaciones, etc. Hablo de GoiEner porque es la que conozco más de cerca. Estamos trabajando también para conseguir producir energía lo antes posible. Es una parte del ADN de todas las cooperativas.

