Así son las nuevas etiquetas para el combustible

Las nuevas etiquetas son una herramienta visual para ayudar a los consumidores a seleccionar de manera correcta el combustible que su vehículo necesita. A la mayoría de la población no le afecta de momento el cambio, aunque sí le servirá para irse familiarizando.

La recién llegada nomenclatura clasifica los carburantes con círculos, cuadrados y rombos, según se correspondan con gasolina, diésel o combustibles gaseosos, respectivamente. En el interior de cada figura se especifica el contenido máximo de biocombustible que se recomienda usar en cada vehículo, es decir, el porcentaje de combustible que no es un hidrocarburo que contiene el carburante: biodiésel (carburante líquido producido a partir de los aceites vegetales y grasas animales) y etanol (compuesto obtenido a partir de la fermentación de azúcares).

Los propietarios de modelos híbridos-eléctricos, por ejemplo, deberán también prestar atención a los símbolos para no confundirse.

Y quienes tengan uno eléctrico todavía tendrán que esperar un poco. En la actualidad, se está diseñando un conjunto de etiquetas destinado a vehículos eléctricos de baterías que les orientará al escoger su infraestructura de recarga. Serán similares a las que acaban de entrar en vigor, pero con la mirada puesta en un futuro aún más verde.

¿Y si mi coche es antiguo?

¿Qué sucede si un vehículo es antiguo? ¿Cómo saber qué combustible elegir cuando en la tapa del depósito del coche no figura ningún sello explicativo? La mayoría de los conductores se hacen esta pregunta, y la respuesta es simple: nada cambia para los automóviles viejos. Los indicativos tradicionales no desaparecerán, sino que convivirán con los nuevos diseños. Si usa Gasolina 95, seguirá encontrándola anunciada en cualquier área de repostaje. Lo mismo ocurrirá si la busca 98 o Diésel. Las variedades clásicas de carburante continuarán estando disponibles y no habrá problemas para localizarlas.

