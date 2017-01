Ramón Larramendi, explorador polar e impulsor del Trineo de Viento

¿Qué principales descubrimientos ha conseguido en sus expediciones con el Trineo de Viento?

La idea del Trineo de Viento es que pueda utilizarse para la investigación científica en los polos. Por ejemplo, gracias a la primera toma de datos sistemática que hicimos, en 2011, hemos demostrado la presencia de pesticidas en una zona remota del continente antártico.

¿En qué se diferencia este trineo de los demás sistemas de otras expediciones?

"Hemos demostrado la presencia de pesticidas en una zona remota del continente antártico"

Es el primer sistema eficiente y probado para desplazarse miles de kilómetros con energías renovables, y estamos intentando que se reconozca para hacer más investigaciones. La última expedición como la que hicimos nosotros en 2011 se hizo en 2007 en el Año Polar Internacional con vehículos oruga, consumiendo decenas de litros de combustible y con un coste muchísimo mayor.

¿Cuál es su principal limitación?

Su capacidad máxima de carga oscila entre los 300 y 400 kilos, aunque para una expedición científica da mucho de sí.

¿Ha notado los impactos sobre el Ártico que apuntan diferentes estudios científicos?

Sí, de varias formas:

Desaparición de grandes zonas de la banquisa, la superficie del hielo marino: donde antes había este hielo ahora ya no se forma. Por ejemplo, la expedición que hice hace unos años esquiando desde Siberia hasta el Polo Norte geográfico ahora sería imposible.

El permafrost, el suelo congelado sobre el que están edificadas todas las infraestructuras del Ártico, se está moviendo, y las casas, puentes, aeropuertos, etc. se desestabilizan.

El deshielo de los glaciares, un fenómeno que había empezado hace más de cien años, continúa.

El cambio de las corrientes marinas: afecta de manera enorme a la meteorología, sobre todo en Groenlandia, zona que conozco bien, y a los animales, porque estas corrientes mueven la comida y están desapareciendo animales donde antes había.

La temperatura está subiendo más rápido que en otras áreas del planeta: mientras en las zonas templadas está subiendo 0,5º, en el Ártico sube unos 2º.

¿Por qué es importante proteger el Ártico, si nos encontramos tan lejos?

"El Ártico se está salvando hoy día porque su explotación no compensa económicamente"

Proteger el Ártico es protegernos a nosotros mismos. Las transformaciones que se van a producir podrían tener graves consecuencias. Una de las hipótesis que se trabaja es que la modificación de las corrientes, el aumento del agua dulce y los cambios de temperatura podrían variar la corriente del golfo que mantiene la temperatura en España. Un cambio leve en esta corriente podría hacer que zonas españolas se enfriaran de forma dramática y afectaría de gravedad a la economía. Por eso se habla del cambio climático como un generador de conflictos, porque puede transformar las economías de los países.



- Imagen: Equipo del Trineo de Viento -

¿Se está haciendo lo suficiente para proteger el Ártico?

Ahora hay una campaña para hacer un santuario como en el Antártico, para que no se exploten todos sus recursos. A pesar de ello, creo que será difícil y se acabará explotando, aunque no será a corto plazo. Lo que le está salvando hoy día es que su explotación es muy compleja y costosa y no compensa económicamente.

¿Cómo convencería a alguien que no crea de que hay que hacer más esfuerzos por luchar contra el cambio climático?

"Cambios en el Ártico podrían producir impactos graves en España"

Estamos acostumbrados a un cortoplacismo de las acciones; tenemos que ver un resultado inmediato. Ahora no vemos un cambio dramático a unos meses vista, pero puede ser el desafío más grave al que se haya enfrentado la humanidad. Hay que pensar en nuestros hijos y en las generaciones posteriores y empezar a hacer cosas ya, aunque los resultados no se vean ahora, y para que sus efectos no vayan todavía a más, porque ya no se puede parar. No tiene nada que ver con ideología o política. Es algo que nos afecta a todos. No solo hacen falta grandes medidas gubernamentales, sino también individuales, con las posibilidades de cada uno. De ahí la importancia de la información y la concienciación.

¿Cuáles son las medidas que deberían tomarse?

Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que está en marcha pero de forma tímida.

¿Qué podemos hacer los ciudadanos?

Un primer gran paso sería tomar conciencia y desterrar lo que sea innecesario. Después, informarse para ver en nuestra vida cotidiana cómo podemos reducir nuestra huella ecológica.

¿Qué planes tiene para 2017?

El Trineo de Viento continuará su andadura. Vamos a seguir con una investigación en Groenlandia con una travesía de unos 2.000 kilómetros y a desarrollar la tecnología del trineo para mejorarlo e intentar que sea adoptado por otros proyectos de investigación en España y en otros países.

RSS. Sigue informado RSS sobre Ártico